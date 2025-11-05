Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!



Удобства:

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, лифты. На территории комплекса частная клиника. Тихая локация. Квартиры сдаются с ремонтом: керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер.



Парковочное место в подземном паркинге за дополнительную плату!



Расположение:



- 400м от моря;

- Курортная локация со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности;

- Пляж Waikiki в шаговой доступности;

- Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;

- Чистый воздух и красивая природа;

- Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.



