Апарт-отель

Срок сдачи: 01.05.2027



Удобства:

За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам.

5-звездочный отель, расположенный в эпицентре черногорского туризма – Будве. Это отель, у которого два входа на территорию: один удобно расположен на набережной, а другой - с бульвара. Главный вход, расположенный на первом этаже конференц-центра, так, чтобы обеспечить легкий доступ к различным мероприятиям и конференциям.

На первом этаже отеля находятся несколько магазинов, а также боковой вход в отель. Кафе с потрясающим видом на море расположено в центральном вестибюле отеля с видом на променад. В отеле два ресторана. Первый этаж отведен под оздоровительный центр, открытый и крытый бассейны, фитнес-центр и СПА-центр. Квартиры с видом на море имеют роскошные террасы с частными бассейнами и зеленью. Широкий выбор комфортабельных и стильно оформленных гостиничных номеров. Десятый этаж отведен исключительно под пентхаусы с роскошными удобствами, такими как джакузи и просторные террасы. Все номера, включая люксы и пентхаусы, соответствуют самым высоким стандартам пятизвездочного отеля.





Расположение:

Первая линия у моря.

В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура;

Рядом с центром Будвы;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 40 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 10 минут на автомобиле.



ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!

ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!



С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

​​​​​​​

Проводим сделки "онлайн"!!!



Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!