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Апарт-отель

Будва, Черногория
Цена по запросу
;
29
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 26754
ID новостройки на Realting
In CRM: 538903
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Срок сдачи: 01.05.2027

Удобства:
За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам.
5-звездочный отель, расположенный в эпицентре черногорского туризма – Будве. Это отель, у которого два входа на территорию: один удобно расположен на набережной, а другой - с бульвара. Главный вход, расположенный на первом этаже конференц-центра, так, чтобы обеспечить легкий доступ к различным мероприятиям и конференциям.
На первом этаже отеля находятся несколько магазинов, а также боковой вход в отель. Кафе с потрясающим видом на море расположено в центральном вестибюле отеля с видом на променад. В отеле два ресторана. Первый этаж отведен под оздоровительный центр, открытый и крытый бассейны, фитнес-центр и СПА-центр. Квартиры с видом на море имеют роскошные террасы с частными бассейнами и зеленью. Широкий выбор комфортабельных и стильно оформленных гостиничных номеров.  Десятый этаж отведен исключительно под пентхаусы с роскошными удобствами, такими как джакузи и просторные террасы. Все номера, включая люксы и пентхаусы, соответствуют самым высоким стандартам пятизвездочного отеля.


Расположение: 

  • Первая линия у моря.
  • В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура;
  • Рядом с центром Будвы;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 40 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 10 минут на автомобиле.


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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 83.0 – 87.0
Цена за м², USD 11,069 – 13,033
Цена квартиры, USD 918,761 – 1,13 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 154.0
Цена за м², USD 16,501
Цена квартиры, USD 2,54 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 225.0
Цена за м², USD 16,360
Цена квартиры, USD 3,68 млн

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Апарт-отель
Будва, Черногория
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
GATE Realty
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
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