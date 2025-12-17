  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Будве

дома
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Показать все Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС состоит из 9 домов. Каждый корпус состоит из 1 этажного подземного паркинга, 1 этажа коммерческих помещений и 3 этажей с жилыми квартирами. Комплекс расположен в живописном уголке …
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$160,440
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Апартаменты в новом комплексе в Будве. Современный жилой комплекс в тихом и зелёном районе Будвы Бабин До с живописными горными пейзажами и видом на море. Уникальное расположение в верхней части города обеспечивает не только уединение и тишину, но и панорамные виды на побережье. Комплекс б…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Будва, Черногория
от
$100,475
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 46–168 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый жилой комплекс в Дубовица Будва. Комплекс расположен в престижном районе Дубовица. Рядом – центр города, пляжи Словенска, Могрен, Бечичи и район Розино.   О комплексе: • Современный комплекс из 5 жилых зданий • В каждом доме — всего 34 квартиры • Продуманные планировки и отдел…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 168.0
173,186 – 634,954
Квартира 2 комнаты
93.0
349,682
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Будва, Черногория
от
$230,447
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 67–129 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы «ROYAL CENTRAL RESIDENCE» от ведущего застройщика Будванской ривьеры. Проект отличается месторасположением и изящным архитектурным дизайном. Современный стиль, просторные комнаты, высокое качество строительства и отделочных работ.   Данное пред…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0
439,990
Квартира 3 комнаты
129.0
847,672
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Будва, Черногория
от
$260,560
Год сдачи 2021
Количество этажей 4
Площадь 45–108 м²
5 объектов недвижимости 5
Апартаменты в малоквартирном доме в Будве. Современное малоквартирное здание у моря. Жилой дом – это малоэтажный дом на 12 квартир, расположенный в одном из самых престижных районов Будвы — Комошевина, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа. Уютный, ухоженный и комфортный дом идеально подходи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 50.0
167,374 – 264,376
Квартира 2 комнаты
73.0 – 108.0
279,745 – 433,300
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Показать все Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Будва, Черногория
от
$506,240
Количество этажей 15
Площадь 61–119 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные до…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
515,710
Квартира 3 комнаты
119.0
1,01 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$864,386
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Площадь 87–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамент…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
1,19 млн
Квартира 3 комнаты
172.0
2,40 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Будва, Черногория
от
$89,990
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall. Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 51–78 м²
5 объектов недвижимости 5
Комплекс DELUXE ESTATE BUDVA DELUXE ESTATE представляет самый актуальный формат европейского рынка — уютные апартаменты от 34 м² с функциональными планировочными решениями. Локация Одна из самых видовых и удобных локаций города Budva. BUDVA по праву считается одним из самых кр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0 – 55.6
191,124 – 220,118
Квартира 2 комнаты
78.2
292,964
Застройщик
Deluxe estate Montenegro
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Будва, Черногория
от
$136,130
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс „PIETRA RESIDENCE“ в тихом районе Будвы- Подкошлюн, всего в 4 минутах езды от пляжа и набережной.   Особенности проекта: - подземный двухуровневый гараж - рассрочка и поэтапная оплата - современный дизайн и функциональные планировки - локация-тихий район - …
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Показать все Апарт - отель
Апарт - отель
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 83–225 м²
4 объекта недвижимости 4
Срок сдачи: 01.05.2027 Удобства: За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам. 5-звездочный отель, расположенный в эпицентре черногорского туризма – Будве. Это отель, у которого два входа на территорию: один удобно расположен на набережной, а другой - с бульвара. Главный вход, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
83.0 – 87.0
923,554 – 1,14 млн
Квартира 2 комнаты
154.0
2,55 млн
Квартира 3 комнаты
225.0
3,70 млн
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЦЩИКА В БУДВЕ
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЦЩИКА В БУДВЕ
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЦЩИКА В БУДВЕ
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЦЩИКА В БУДВЕ
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЦЩИКА В БУДВЕ
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЦЩИКА В БУДВЕ
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Парковочное место в подземном гараже за дополнительную плату. Удобства: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС состоит из 8 корпусов. Комплекс расположен в живописном уголке с потрясающими видами (ВСЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ) и…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$154,823
Год сдачи 2026
Площадь 41–63 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве.   Современный жилой комплекс, расположенный в тихом и экологически чистом районе Будвы — Дубовица. Локация сочетает в себе природное окружение с живописными видами на горы и море и при этом находится всего в нескольких минутах от ТЦ Mega Mall.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
156,304
Квартира 2 комнаты
63.0
234,476
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Будва, Черногория
от
$265,857
Количество этажей 10
Площадь 41 м²
1 объект недвижимости 1
Новый комплекс с собственной инфраструктурой в Будве. Комплекс расположен в черте города на живописном холме. С одной стороны, это позволит жильцам легко и комфортно получить доступ к обширной инфраструктуре Будвы (в радиусе 200 метров расположены магазины, рестораны, кафе, школы, медицински…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
288,558
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Показать все Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Будва, Черногория
от
$216,750
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продаются квартиры 1+1, 2+1, 3+1 площадью от 52 до 112 квадратных метров в современном строящемся жилом комплексе класса Бизнес Плюс с бассейном и закрытой территорией, расположенном в живописном районе Будвы Видиковац. Апартаменты расположены в 5-этажном доме. Планировка квартиры очень ф…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Показать все Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Апарт - отель Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря!
Будва, Черногория
от
$1,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Элитные апартаменты в Dukley Gardens — первая линия моря! Апартаменты площадью 133 м² с прямым видом на Адриатическое море. Формат: апартамент состоит из двух спален, двух санузлов (ванна и душевая), гостиная оборудована большим обеденным столом, кухня со всей техникой и винным шкафом.…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 64 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа в строящемся доме квартиры 65 м2 расположена на 1 этаже и имеет свою огромную терассу в 20 метров, которая не входит в стоимость 2 спальни 1 санузел Цена кв м 2500 м Дом на этапе окончания 2024 г При покупке вы не платите налог в 3 %
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
64.0
276,126
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти