  2. Турция
  3. Зейтинбурну
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Зейтинбурну, Турция

Стамбул
12
Анталья
86
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Зейтинбурну, Турция
от
$473,310
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$1,02 млн
В рамках проекта были проведены реставрационные работы исторических зданий с применением методов реставрации на мировом уровне. Неиспользованные в прошлом здания фабрики 19 века обустроили для совместного пользования жильцов это современного проекта. Движение транспорта направлено под землю,…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$238,761
Поднимая качество жизни на новый уровень, Tenet Topkapi Prime открывает двери к исключительности. Особенности открытый бассейн зона отдыха на крыше коворкинг фитнес-центр сауна сад игровая комната кинотеатр под открытым небом консьерж-сервис мини-гольф Окончание строительства - октябрь 202…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Зейтинбурну, Турция
от
$348,428
Варианты отделки С отделкой
Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурну является одним из самых привлекательных районов для инвесторов в сфере недвижимости. Комплекс строится на площади 94.000 м2, зеленая ландшафтная зона занимает 35.000 м2, состоит из 17-ти жилых и …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$2,15 млн
Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом. В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кино…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает футбольным полем, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, фитнес-центром, детскими площадками, кафе и рестораном, зеленой зоной, беседкой, зоной барбекю, бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, парковкой, системой безопасности. Окончание строительства - …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Зейтинбурну, Турция
от
$439,461
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром рядом с университетами и автомагистралью Е-5, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$344,214
Высококачественный проект имеет инновационный дизайн и включает жилый пространства, имеющие гармоничную связь с природой. Зеленые зоны и ландшафтные пространства площадью 3 750 м2 позволят дышать полной грудью вдали от городской суеты, ощущая свежесть природы прямо у себя дома. Здесь вы смож…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$791,891
Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами. Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы. Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площа…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Шикарные квартиры в районе Зейтинбурну.
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Шикарные квартиры в районе Зейтинбурну.
Зейтинбурну, Турция
от
$299,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Эксклюзив! В продаже квартира с двумя спальнями (2+1) и тремя спальнями (3+1) с видом на море. Проект расположен в районе Зейтинбурну в непосредственной близости от автомагистрали, метро и станций метробуса Мармарай Зейтинбурну, рядом торговый центр Мармара Форум, а также образовательные…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$387,987
Резиденция располагает бассейном, зелеными зонами, тренажерным залом, баскетбольной площадкой и футбольным полем, сауной, круглосуточной охраной, детской площадкой, крытой парковкой. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$435,821
Резиденция располагает большой ухоженной зеленой зоной, крытым бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, детской площадкой. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Больница - 750 метров Станция метробуса - 850 метров Станция метро - 1,1 км Унив…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
, Турция
от
$490,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! В продаже квартира с тремя спальнями (3+1) площадью 141,5 м2 с видом на море. Проект расположен в районе Зейтинбурну в не…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Зейтинбурну, Турция
от
$962,724
Год сдачи 2021
Количество этажей 16
Просторные квартиры на берегу с балконами в Зейтинбурну, Стамбул Квартиры расположены в районе Зейтинбурну в Стамбуле. Район Зейтинбурну всегда был одним из любимых районов Стамбула благодаря своему расположению на берегу Мраморного моря. Квартиры в Стамбуле, Зейтинбурну, находятся в 2 км от…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$1,07 млн
Предлагаются квартиры с парковочными местами в элитном комплексе на берегу моря. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, гаражом и парковкой, баскетбольной площадкой, фитнес-центром, сауной, турецкой баней и массажным кабинетом, игровой комнатой, детской площадкой и детским клуб…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в районе Зейтинбурну.
Жилой комплекс Апартаменты в районе Зейтинбурну.
Зейтинбурну, Турция
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект возвышающийся в Зейтинбурну, одном из уникальных районов Стамбула, предлагает идеальный вариант для тех, кто ищет комфорт и роскошь современной жизни. Этот проект, построенный на большом участке площадью 17.929 м2, включает в себя в общей сложности 467 квартир планировкой от и 15 к…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$321,521
Современное 13-этажное здание состоит из 73 апартаментов с 2-3 спальнями. Особенности: балконы роскошная отделка виды на море и город ресепшн тренажерный зал пешеходные дорожки круглосуточная охрана инфинити-бассейн спа-центр крытая парковка Окончание строительства - январь 2026 года. Удо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$649,487
В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей. Расположение и объекты поблизости Топкапы - один …
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Зейтинбурну, Турция
от
$1,94 млн
Год сдачи 2021
Количество этажей 16
Просторные квартиры на берегу с балконами в Зейтинбурну, Стамбул Квартиры расположены в районе Зейтинбурну в Стамбуле. Район Зейтинбурну всегда был одним из любимых районов Стамбула благодаря своему расположению на берегу Мраморного моря. Квартиры в Стамбуле, Зейтинбурну, находятся в 2 км от…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$841,025
Предлагаются просторные апартаменты. Резиденция располагает зелеными зонами, крытым бассейном, баскетбольными площадками и футбольными полями, прогулочными зонами, фитнес-центром, спа-зоной и турецкой баней, детской площадкой, кафе. Окончание строительства - май 2025 года. Расположение и об…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Зейтинбурну, Турция
от
$531,007
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Новый комплекс хоум-офисов с круглосуточной охраной на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс хоум-офисов с круглосуточной охраной на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$472,549
Предлагаются современные функциональные хоум-офисы. Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной и парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 3 минуты Трамвайная остановка - 5 минут Ст…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Зейтинбурну, Турция
от
$1,00 млн
Год сдачи 2021
Количество этажей 16
Просторные квартиры на берегу с балконами в Зейтинбурну, Стамбул Квартиры расположены в районе Зейтинбурну в Стамбуле. Район Зейтинбурну всегда был одним из любимых районов Стамбула благодаря своему расположению на берегу Мраморного моря. Квартиры в Стамбуле, Зейтинбурну, находятся в 2 км от…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$510,351
Этот исключительный проект выделяется современной горизонтальной архитектурой и дизайном интерьера. Это больше, чем просто дом, этот комплекс обещает радостную атмосферу для счастливой семейной жизни. Комплекс предлагает широкий выбор планировок квартир от 1+1 до 3+1, подходящих для разных с…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$440,485
В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха. Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апар…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Зейтинбурну, Турция
от
$299,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Эксклюзив от нашей компании! В продаже квартира с двумя спальнями (2+1) площадью 92,5 м2 и тремя спальнями (3+1) 142 м2. Проект расположен в районе Зейтинбурну в непосредственной близости от автомагистрали, метро и станций метробуса Мармарай Зейтинбурну, рядом торговый центр Мармара Фору…
Агентство
Smart Home
