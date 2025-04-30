Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция

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Предлагаются квартиры с балконами.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учрежд…
Наслаждайтесь потрясающим видом на море в эксклюзивном закрытом жилом комплексе в Алании, Каргиджак с тренажерным залом и сауной. В квартире имеется кухня американского типа,гостиная и две комнаты, два туалета и ванная комната. На территории комплекса есть бассейн, зона отдыха и барбекю, ха…
Особенности проекта:
крытая парковка
двойной лифт
первоклассные материалы
мебель, изготовленная на заказ
Окончание строительства - апрель 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Центральная больница - 150 метров
Станция метро - 450 метров
Торговая улица Багдадский проспект - 1,5 км
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