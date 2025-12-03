  1. Realting.com
Квартиры от застройщика в Бююкчекмедже, Турция

Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Бююкчекмедже, Турция
от
$220,000
Варианты отделки С отделкой
Видео квартиры вышлем по запросу. Представляем вашему вниманию жилой комплекс в районе Бююкчекмедже рядом с морем.  Жилой комплекс построен на площади 2.863 м2, состоит из четырех блоков, всего 74 квартира, планировкой от 1+1 до 4+1, площадью от 100 м2 до 210 м2, и 4 магазина. Рядом…
Smart Home
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,74 млн
Комплекс располагает различными общими зонами, созданными с особым вниманием к деталям, откуда жильцы 95 вилл смогут унести приятные воспоминания. крытый бассейн сауна парная фитнес-зал многофункциональный зал открытый бассейн зона барбекю открытые спортивные площадки Расположение и объек…
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в инвестиционном проекте в Стамбуле.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в инвестиционном проекте в Стамбуле.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в инвестиционном проекте в Стамбуле.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в инвестиционном проекте в Стамбуле.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в инвестиционном проекте в Стамбуле.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в инвестиционном проекте в Стамбуле.
Ozgurluk Caddesi, Турция
от
$66,190
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Не имеющая аналогов предложение на Турецком рынке недвижимости от нашей компании! Инвестируйте одними из первых в строительство ЖК на площади 13.848 м2, состоящего из 5-и блоков, всего 324 квартиры различной планировкой и площадью, рядом с выставочным центром "Tuyap" который является мест…
Smart Home
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$2,13 млн
Проект "Brand Vadi Istanbul" - это вершина развития роскошных вилл, охватывающая 287 000 м2 в желанном районе вилл Буйукчекмедже в Стамбуле. Этот исключительный проект включает в себя 225 тщательно разработанных отдельных вилл, каждая из которых оборудована частным бассейном и обширной садов…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Hadimkoy Yolu Caddesi, Турция
от
$239,756
Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 1 минута Больница …
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$147,236
Особенности проекта: открытый бассейн сауна парная тренажерный зал крытая парковка футбольное поле и баскетбольная площадка детские площадки Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 10 минут Автомагистраль ТЕМ - 5 минут Аэропорт Ста…
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами недалеко от пляжа и гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами недалеко от пляжа и гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами недалеко от пляжа и гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами недалеко от пляжа и гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами недалеко от пляжа и гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами недалеко от пляжа и гавани, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$338,245
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с балконами и террасами, панорамными видами на море и озеро. Резиденция располагает тренажерным залом, крытым и открытым бассейнами, сауной и хамамом, детскими и спортивными площадками, зеленой зоной, подземной парковкой, круглосуточной охр…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция
, Турция
от
$124,355
Почувствуйте природу, находясь в городе, рядом с озером Бююкчекмедже, с видом на Мраморное море, очаровательным ландшафтным дизайном и широкими балконами. Вы можете найти свои просторные, комфортабельные резиденции у озера и море. Особенности: Крытый и открытый плавательный бассейн Детская …
TRANIO
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,39 млн
Комплекс состоит из 16 элитных вилл с видом на море и парковкой на 4 машины. Особенности проекта: открытый бассейн сауна турецкая баня тренажерный зал джакузи ухоженная зеленая зона зона барбекю круглосуточная охана Особенности квартир Бесшумный лифт Система "умный дом" Расположение и …
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$318,348
Предлагаются апартаменты с видом на море и озеро. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, пешеходными дорожками, большими зелеными зонами, сауной и турецкой баней, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Новый аэропорт Стамбула - 45 минут Автомагис…
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$358,141
Предлагаются апартаменты с большими террасами и видами на Мраморное море и озеро. Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной и хамамом, тренажерным залом, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижи…
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,92 млн
Предлагаются виллы с садами, парковочными местами, просторными балконами и панорамными видами. Возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, крытым и открытым бассейнами, саунами и парными, баскетбольной площадкой и футбольным полем, кафе.…
TRANIO
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с видом на море и озеро, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с видом на море и озеро, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с видом на море и озеро, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с видом на море и озеро, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с видом на море и озеро, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$220,625
Строящийся жилой инвестиционный проект с видом на Мраморное море и озеро Бююкчекмедже одновременно. Это роскошный семейный комплекс с колоритом туристического курорта, состоящий из 2 корпусов, высотой до 14 этажей. Озелененная территория комплекса составляет 8000 м2. Доступны разные планиров…
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$240,040
Проект Hilal Hill Büyükçekmece - это крупнейший проект Стамбула, состоящий из 2 500 резиденций (от 2+1 до 5+2), соответствующий различным потребностям, который имеет 9 фаз и строится на площади 80 000 м2. Здесь вы найдете квартиры с собственными садами и двухуровневые апартаменты с видом на …
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$220,625
Резиденция располагает спортивными площадками и фитнес-центром, сауной и турецкой баней, зоной для пилатеса, парком и большими ухоженными садами, бассейном, кафе и ресторанами, велосипедной дорожкой. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль…
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$516,321
Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями. Проект включает в себя множество услуг,…
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, полем для гольфа и аквапарком, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, полем для гольфа и аквапарком, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, полем для гольфа и аквапарком, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, полем для гольфа и аквапарком, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, полем для гольфа и аквапарком, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, полем для гольфа и аквапарком, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$166,028
Предлагаются апартаменты с видом на море и озеро. Резиденция располагает полем для гольфа, кафе и ресторанами, торговым центром, теннисными кортами и баскетбольной площадкой, различными бассейнами, хамамом, сауной и аквапарком, фитнес-центром. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Ста…
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,59 млн
Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море. Возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой. Удобства и оснащение в …
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$258,657
Проект расположен рядом с одним из крупнейших парков Стамбула. Проект состоит из 9 блоков, каждое здание состоит из 3 этажей. В проекте 104 квартиры разных стилей и размеров, с 1-4 спальнями. В жилом комплексе есть различные места отдыха: бассейн, беседки, детская площадка снаружи, сауна и б…
TRANIO
