Квартиры от застройщика в Бахчелиэвлере, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Бахчелиэвлер, Турция
от
$632,717
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Стам…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Бахчелиэвлер, Турция
от
$744,591
Предлагаются просторные апартаменты с балконами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом Окончание строительства - июнь 2024…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Бахчелиэвлер, Турция
от
$432,754
Предлагаются высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, озеро и Мраморное море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, большими садами, конференц-залом, сауной и хамамом, игровой комнатой, зоной отдыха. Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Апарт - отель Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе с гарантией дохода 31.500 USD в год!
Ordu Caddesi, Турция
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Гарантированный доход от аренде 7% годовых - от 31.500 USD в год. Это условие изначально указано в договоре купли-продажи…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе с гарантией дохода 31.500 USD в год!
Ordu Caddesi, Турция
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Гарантированный доход от аренде 7% годовых - от 31.500 USD в год. Это условие изначально указано в договоре купли-продажи…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
, Турция
от
$415,000
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университ…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом
Бахчелиэвлер, Турция
от
$255,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 20
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Ваша идеальная инвестиция!* *Основные характеристики:* - *Расположение:* Первая линия BasinExpress, обеспечивающая отличную видимость и доступность. - *Готовый титул собственности:* Обеспечьте свои инвестиции немедленным владением. - *Различные варианты квартир:* Выбирайте из планирово…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
90.0
255,000
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
Резиденция Лофт В Стамбуле
Бахчелиэвлер, Турция
от
$277,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Концептуальный проект квартир лофт, расположен в Басын Экспресс одном из самых ценных районов для инвестиций в Стамбуле. Проект состоит из 2 блоков на земельном участке площадью 24.000 м2. Проект предлагает домашние офисы в стиле лофт 1+1 и 2+1.
Агентство
FIBO Property
Оставить заявку
