  2. Турция
  3. Багджылар
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Багджыларе, Турция

Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$231,797
Вы повысите ценность своей жизни с Hayat City Mahmutbey, который вырастет в цене, когда вы его купите и повысит инвестиционную ценность вашего дома, пока вы в нем живете. Здесь ландшафтные зоны максимально увеличены, вы скроетесь от городского шума и обретете покой на природе! Инфраструктура…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$229,807
Предлагаются уникальные комфортабельные апартаменты. Резиденция располагает торговой улицей, ресторанами и кафе, ухоженными зелеными зонами, крытым бассейном, детской площадкой, крытой парковкой, тренажерным залом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - июнь 202…
Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$285,485
Предлагаются функциональные квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют большой балкон. Новая высококачественная резиденция располагает кинотеатром, зоной отдыха, фитнес-центром, игровой комнатой, сауной, бассейном. Окончание строительства - январь 2025 года. Расположение и…
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Багджылар, Турция
от
$425,592
Комплекс предлагает уникальное качество архитектуры и максимально повышает ваш уровень жизни, благодаря своей ориентированности на комфорт, спокойствие и практичность. Проект с развитой инфраструктурой в окружении зелёных пространств — воплощение комфорта, спокойствия и практичности. Проект …
Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Багджылар, Турция
от
$408,000
Варианты отделки С отделкой
Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университеты и больницы. Комплекс строится на земельном участке 49.000 м2 из которых 65% занимает зеленая территория, состоит из 17-и блоков, всего 754 квартир планировкой от…
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$310,688
Резиденция располагает небольшим бизнес-центром с магазинами, офисами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, охраной, пешеходными дорожками, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым бассейном, детской площадкой. Окончание строительства - октябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости …
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$157,119
Проект состоит из 10 зданий, включающих апартаменты с 1-3 спальнями. Особенности: сады зеленые зоны пешеходные и беговые дорожки бассейн тренажерный зал детская площадка парковка Окончание строительства - март 2026 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 650 метров Торгов…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$290,493
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, детской площадкой, открытым бассейном, озером, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с уни…
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$311,981
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, крытыми и открытыми спортивными площадками, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и спа-зоной, сауной, парной и турецкой баней, детскими площадками и садами, кинотеатром под открытым небом, караоке и музыкальным залом, игровой комнатой,…
Жилой комплекс Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
Жилой комплекс Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Турция
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Турция
от
$418,000
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университ…
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Багджылар, Турция
от
$582,622
The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений. Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апарт…
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$357,730
Предлагаются комфортабельные апартаменты (2, 3, 4 спальни) с просторными балконами, террасами и собственными садами. Резиденция располагает садами, бассейнами, сауной и турецкой баней, студией пилатеса, баскетбольной площадкой, двумя тренажерными залами, крытой парковкой. Окончание строитель…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$395,945
Резиденция располагает детскими площадками, пешеходными дорожками, декоративными прудами, фитнес-центром, крытым бассейном, парной, турецкой баней и сауной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - февраль 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в районе…
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$197,874
Резиденция располагает большими общими пространствами для комфортабельной и безопасной жизни: детская площадка спортивная площадка магазины рестораны и кафе конференц-залы бассейн спа-зона сауна фитнес-центр зеленые зоны с беседками гараж Расположение и объекты поблизости Станция метро -…
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Багджылар, Турция
от
$522,289
Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием. Резиденция состоит из двух высотных зданий и располагает спа, крытыми и открытыми бассейнами, фитнес-центром, ресторанами. Преимущества Гарантированный доход в течение 20 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в…
Многоквартирный жилой дом The One Güneşli project
Многоквартирный жилой дом The One Güneşli project
Многоквартирный жилой дом The One Güneşli project
Многоквартирный жилой дом The One Güneşli project
Многоквартирный жилой дом The One Güneşli project
Багджылар, Турция
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Площадь 73 м²
1 объект недвижимости 1
"Проект One Güneşli считается шедевром недвижимости, который сияет в самом сердце Стамбула, сочетая роскошь с современным дизайном и предлагая своим жителям возможность жить в одном из самых выдающихся и динамичных районов города. Проект был тщательно разработан, чтобы обеспечить беспрецеден…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
73.0
124,999
Жилой комплекс Luxera Towers
Жилой комплекс Luxera Towers
Жилой комплекс Luxera Towers
Жилой комплекс Luxera Towers
Жилой комплекс Luxera Towers
Багджылар, Турция
от
$246,065
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 31
Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта :  Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров Проект состоит из двух башен…
Многоквартирный жилой дом Avrupa Konutları Yenimahalle
Многоквартирный жилой дом Avrupa Konutları Yenimahalle
Многоквартирный жилой дом Avrupa Konutları Yenimahalle
Многоквартирный жилой дом Avrupa Konutları Yenimahalle
Многоквартирный жилой дом Avrupa Konutları Yenimahalle
Багджылар, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Проект состоит из 17 зданий, в которых размещено 754 жилых единицы и 50 коммерческих единиц. Типы квартир: Квартиры предлагают различные варианты, отвечающие потребностям разных семей, от 2+1 до 4+1. Площади: Жилые и коммерческие объекты расположены на огромной площади в 49 000 квадратных м…
