Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Аташехир, Турция
от
$533,941
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 49
Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!! В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там буд…
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$507,367
Резиденция располагает террасой, бассейном, сауной и фитнес-центром, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой, охраной, зеленой зоной, парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Центр города - 2 км Торговый центр - 2 км Станция ме…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,39 млн
Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями. Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2. Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, каф…
Агентство
TRANIO
John TaylorJohn Taylor
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Бешикташ, Турция
от
$160,582
Почему это свойство؟ Это роскошный проект с прекрасным видом на море, озеро и город. Он находится в привилегированном географическом месте недалеко от автобусной станции и станций метро. Комплексная площадь является наиболее важной инвестиционной зоной недвижимости в Турции. Он отвечает …
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Авджылар, Турция
от
$218,105
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями. Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги. Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
85.0
160,000
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512,963
Резиденция располагает охраной, сауной, парной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с больницей, в 5 минутах от станции метро и в 25 минутах от аэропорта
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Кагытхане, Турция
от
$129,076
Почему это свойство؟ Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты. Рядом с одной из самых известных коммерческих улиц Стамбула. Центральное расположение рядом с основными транспортными узлами города. Подходит для тех, кто ищет тихую резиденцию на коленях природы. Окруже…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
от
$502,393
Концепция загородного дома в центре города от одного из самых надёжный застройщиков Турции! Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса. Резиденция располаг…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$248,710
Резиденция располагает спортивными залами и открытыми спортивными площадками, гаражом, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Технология "умный дом" Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает футбольным полем, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, фитнес-центром, детскими площадками, кафе и рестораном, зеленой зоной, беседкой, зоной барбекю, бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, парковкой, системой безопасности. Окончание строительства - …
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$1,24 млн
Год сдачи 2019
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новая
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
$664,751
Предлагаются престижные апартаменты с ухоженными террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, детскими площадками, тренажерными залами, круглосуточной службой безопасности, крытой парковкой, ухоженными зелеными зонами. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Башискеле, Турция
от
$154,411
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой;…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Бешикташ, Турция
от
$1,23 млн
Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зона…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Бейликдюзю, Турция
от
$133,309
Почему это свойство؟ Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу. Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвести…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$738,591
Новый жилой комплекс состоит из 118 квартир с 1, 2 и 3 спальнями. Квартиры имеют большие окна и высокие потолки, поэтому всегда будет много солнечного света. Комплекс предлагает своим жителям фитнес-центр, бассейн, 8 магазинов, частную парковку. Расположение и объекты поблизости Комплекс на…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Малтепе, Турция
от
$469,883
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы. Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями. Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам. Это идеальный инвестиционн…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Фатих, Турция
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 55 м²
1 объект недвижимости 1
Квартиры в готовом блоке в рассрочку, можно заезжать! Отличная локация, рядом несколько крупных частных университетов, ТЦ, общественный транспорт и в 10 минутах на машине исторический центр Стамбула. Отлично для жизни и высокий спрос на аренду. (Студентам в долгосрочную или туристам в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
225,000
Агентство
MECO INVEST
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Умрание, Турция
от
$271,510
Почему это свойство؟ Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и памятниками, а также очаровательной природой анатолийской стороны Стамбула. Он находится недалеко от Босфора, международной дороги E-80 и шоссе TEM. Комфортная и оживленная жизнь со здоровьем и спорт…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$719,888
Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов: круглосуточная охрана система видеонаблюдения консьерж спортзал Спа зона: сауна и паровая открытые детские площадки открытый/закрытый бассейны прогулочные дорожки на территории комплекса Распол…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$571,037
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Стан…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$403,268
Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами. Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом. Жилой комплекс предназначена для учёных и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$798,192
Предлагаются квартиры с различными планировками. Резиденция располагает большим парком, парковкой, спа-центром, бассейном, детской площадкой, теннисным кортом, зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ресторанами, торговыми центрами, станциями метро, в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$805,819
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Особенности комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня и сауна игровая комната открытый бассейн детские площадки Расположение и объекты поблизости Торговый центр Prestige MALL – 4 минуты Mall of İstanbul – 15 минут Колледж …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Умрание, Турция
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на площади 13.000 м2, комплекс состоит из 6-и жилых блоков, всего 343 квартиры различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 74 м2 до 174 м2. Проект расположен на из самых оживленных улиц района, в …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$633,977
Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, д…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$1,12 млн
Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины. Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Лифт Расположение и объекты поблизости Белградский л…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Чекмекёй, Турция
от
$74,716
Почему это свойствоРайон проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийской стороны для тех, кто хочет жить вдали от шума и суеты.Живите в самом сердце леса в роскошных здоровых домах, которые сочетают в себе преимущества города и очарование природы.Дома спроектированы в соо…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$762,882
Предлагаются апартаменты с большими окнами и видом на море. Резиденция располагает открытым бассейном, хамамом, сауной, массажными кабинетами, фитнес-центрами, магазинами, ресторанами и кафе. Окончание строительства - июль 2025 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 мину…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$461,605
Предлагаются элитные апартаменты в резиденции с гаражом и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в центре Стамбула, в 1 минуте от школы, торгового центра, больницы, парка, пляжа и остановок общественного транспорта. Авт…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Кагытхане, Турция
от
$91,482
Почему это свойство؟ Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узлов. Проект расположен недалеко от спортивных, художественных, торговых и развлекательных центров. Современная архитектура, техническая инфраструктура и безопасное сейсмостойкое строительство. 5-звездо…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$2,11 млн
В комплексе будут созданы уютное лобби, зона отдыха, открытые бассейны, пешеходные и велосипедные дорожки, игровая зона для детей (до 4 лет), СПА с отдельными зонами для мужчин и женщин (раздевалки, душ, турецкая баня, сауна, парная, массажные комнаты), фитнес-студия, крытый бассейн 368 м2, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Кючюкчекмедже, Турция
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Престижный жилищный проект, разработанный компанией SİNPAŞ GYO. Проект занимает большую площадь в 30.000 м2 и располагает пышным ландшафтом площадью 18.420 м2. Проект состоит из 11 зданий или жилых блоков высотой в 7 этажей, в продаже 540 квартир планировками от 1+1 до 4+1, площадью от…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Бешикташ, Турция
от
$94,295
Почему это свойство؟ Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула. Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5. Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для т…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Бейликдюзю, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 140–240 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектированные апартаменты с захватывающим видом на море и великолепными зелеными зонами, интегрированными с природой. В строительстве использованы самые современные и качественные строительные материалы. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
140.0
250,000
Квартира 3 комнаты
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Квартира 4 комнаты
210.0
425,000
Агентство
Yusuf Ali
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Кадыкёй, Турция
от
$214,028
Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вок…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в самом центре Стамбула, Турция
Шишли, Турция
от
$658,981
Предлагаются элитные апартаменты с 1-3 спальнями. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Особенности бассейн крытая парковка детская площадка спортивные площадки Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Стамбула,…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Башакшехир, Турция
от
$180,667
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$310,688
Резиденция располагает небольшим бизнес-центром с магазинами, офисами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, охраной, пешеходными дорожками, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым бассейном, детской площадкой. Окончание строительства - октябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$594,903
Предлагаются квартиры с большими террасами и видом на Босфор. Резиденция располагает крытыми бассейнами, хамамом и сауной, фитнес-центром и студией пилатеса, беговыми и пешеходными дорожками, садами. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Босфорский…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$189,019
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает современным спортивным центром, открытым бассейном, турецкой баней, сауной и парными, баскетбольной и детской площадками, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Авджылар, Турция
от
$283,434
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов. Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро. Это недалеко от крупнейшего…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Шишли, Турция
от
$453,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Проект, расположенный в четырех кварталах, полон города. Разработанный с архитектурой, неподвластной времени, варианты квартир переносят ваши мечты в центр. Наш проект состоит из 1+1 2+1 3+1 простых квартир и 2+1 3+1 4+1 дуплексных квартир. Для тех, кто ведет активную и динамичную рабо…
Агентство
Yusuf Ali
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Бешикташ, Турция
от
$79,435
Почему это свойство؟ Архитектурные проекты, которые представляют гармонию архитектурного подхода с ландшафтом Стамбула. Испытайте новое чувство в замкнутом природном заповеднике. Проект расположен в стратегической зоне с видом на основные дороги. Готов и подходит для инвестиций и получения …
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$441,708
Проект, расположенный в окружении природных ландшафтов, представляет собой современные и экологичные пространства, включающие 177 таунхаусов. Все дома предлагают стильный интерьер, элегантный ландшафтный дизайн и личный кусочек природы. Каждый таунхаус тщательно спроектирован, чтобы предоста…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$542,882
Предлагаются квартиры с различными планировками в современной комфортабельной резиденции
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512,963
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зелеными зонами и пешеходными дорожками, детскими площадками, крытым бассейном, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 2 минутах от больницы, ряд…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Малтепе, Турция
от
$579,217
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь рас…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$444,569
Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями. В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, ме…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$501,290
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Турция
от
$418,000
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университ…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Эюп, Турция
от
$435,394
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации. Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах. Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады. Он н…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Сарыер, Турция
от
$720,561
Почему это свойство؟ Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных районах города, с растущей инвестиционной ценностью и предпочтительным местом для инвесторов. Этот проект соответствует условиям турецкого гражданства, доступным с различными предложениями, с готовым титу…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$371,664
Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом. Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности. 27 блоков, каждый б…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Бейликдюзю, Турция
от
$134,532
Почему это свойство؟ Благодаря близости к основным дорогам, транспортным линиям и скоростным перевозкам, обеспечивая легкую навигацию. Из сложных апартаментов открывается панорамный вид на Мраморное море и окружающие зеленые насаждения. Титулы доставляются непосредственно после завершения п…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$229,807
Предлагаются уникальные комфортабельные апартаменты. Резиденция располагает торговой улицей, ресторанами и кафе, ухоженными зелеными зонами, крытым бассейном, детской площадкой, крытой парковкой, тренажерным залом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - июнь 202…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$186,035
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает зеленой зоной с пешеходными дорожками, фитнес-центром, бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ис…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
$398,051
Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, детской площадкой, бассейном, садом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 100 метров Автомагистраль Е-5 - 3,5 км Маслак - 10 минут Новый аэропорт - 30 минут Таксим - 15 минут …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Шишли, Турция
от
$912,340
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов. Преимущества Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямо…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Газиосманпаша, Турция
от
$49,532
Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие. Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим до…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Фатих, Турция
от
$329,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс расположен рядом с историческим центром Стамбула, с уникальным видом на Золотой Рог, имеет широкие кварталы и социальные зоны, современный дизайн органично вписывающийся в культовый силуэт города. Проект имеет общую площадь 31.536 м2, из которых 15.000 м2 благоустроенная территор…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$339,240
Предлагаются апартаменты с видом на море, гавань и окружающую природу. Резиденция располагает декоративными бассейнами, тренажерными залами, лужайками, детскими площадками, прудом, спортивными площадками, розовым и фруктовым садами, зоной отдыха, сауной и турецкой баней. Окончание строительс…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Турция
от
$148,582
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 15 блоков и 309 квартир на площади 30.000 м2. позиционируется. Есть варианты двухуровневых квартир с садовым этажом, мезонином и террасой, от 1+1 до 4+1. На нашем объекте имеется круглосуточная система безопасности и общие зоны…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Бююкчекмедже, Турция
от
$220,000
Варианты отделки С отделкой
Видео квартиры вышлем по запросу. Представляем вашему вниманию жилой комплекс в районе Бююкчекмедже рядом с морем.  Жилой комплекс построен на площади 2.863 м2, состоит из четырех блоков, всего 74 квартира, планировкой от 1+1 до 4+1, площадью от 100 м2 до 210 м2, и 4 магазина. Рядом…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$440,485
В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха. Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апар…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,17 млн
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детской площадкой, фитнес-центром и студией пилатеса, кафе и ресторанами, пешеходными и беговыми дорожками, сауной, хамамом и массажными кабинетами. Расположение и объекты п…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$583,970
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая. Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Ускюдар, Турция
от
$752,419
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Жилой комплекс премиум класса расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха. Комплекс расположен рядом с метро, мостом, университет…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$197,874
Резиденция располагает большими общими пространствами для комфортабельной и безопасной жизни: детская площадка спортивная площадка магазины рестораны и кафе конференц-залы бассейн спа-зона сауна фитнес-центр зеленые зоны с беседками гараж Расположение и объекты поблизости Станция метро -…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,74 млн
Комплекс располагает различными общими зонами, созданными с особым вниманием к деталям, откуда жильцы 95 вилл смогут унести приятные воспоминания. крытый бассейн сауна парная фитнес-зал многофункциональный зал открытый бассейн зона барбекю открытые спортивные площадки Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,19 млн
Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже. На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый ба…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$203,942
Меблированные апартаменты отельного типа с гарантированной доходностью 7% на 3 года. Два 17-этажных корпуса состоят из 167 квартир с планировками 1+1, 2+1, 3+1, дуплекс. Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, конференц-залом, баскетбольной площадкой, д…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$395,010
Особенности проекта: зеленые зоны пешеходные дорожки велосипедные дорожки беседки декоративные бассейны фитнес-центр турецкая баня бильярд настольный теннис тренажерный зал крытый бассейн 3 детские площадки теннисный корт 2 футбольных поля волейбольные и баскетбольные площадки парковка охра…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Aksemsettin Bulvari, Турция
от
$193,993
Особенности: Пышные ухоженные сады Пешеходные и беговые дорожки Детские площадки и открытые пространства для семейного отдыха Каскадные бассейны и декоративные водные элементы Безопасные общие зоны для максимального комфорта Многофункциональные пространства Фитнес-центр Сауна Спа Террасы дл…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Турция
от
$160,108
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную си…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$261,799
Каждая мечта заслуживает того, чтобы стать явью. Но иногда реальность превосходит самые смелые мечты. Резиденция, состоящая из 227 апартаментов, имеет уникальную локацию и богатую инфраструктуру, позволяя улучшить свою жизнь. сад вид на Принцевы острова круглосуточная охрана открытый бассей…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и университетом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и университетом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и университетом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и университетом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и университетом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и университетом, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$917,241
Предлагаются современные апартаменты с балконами. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - март 2026 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Станция метробу…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$499,409
Инфраструктура комплекса: 150 коммерческих помещений на территории тренажерный зал открытый бассейн теннисный корт и баскетбольная площадка детские площадки зеленая зона подземная парковка круглосуточная охрана Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника (духовой шкаф, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Сарыер, Турция
от
$467,574
Предлагаются квартиры с балконами и видом на Белградский лес. Резиденция располагает ухоженными садами, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, декоративными прудами, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и турецкой баней, студией пилатеса, конференц-залом, тренажерным залом…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$456,691
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами. Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$557,109
Babacan Beşiktaş выделяется как выдающийся проект, предлагающий все возможности современного жилья в динамичном и престижном районе Бешикташ в Стамбуле. Разработанный компанией Babacan Yapı, этот проект будет завершен в декабре 2026 года. Проект Babacan Beşiktaş расположен в одном из самых в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
Жилой комплекс Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Турция
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Агентство
Right way Group
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает большими зелеными зонами, открытым бассейном, парковкой, системой безопасности и детской площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах ходьбы от …
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Бешикташ, Турция
от
$147,802
Почему это свойство؟ Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом. Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле. Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей тит…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Зейтинбурну, Турция
от
$439,461
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$711,310
Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж. Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром. Расположение и объекты поблизости В пешей до…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Фатих, Турция
от
$1,81 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
У вас когда-нибудь был дом 150-летней фабрики? Вы хотите почувствовать запах истории перед сном? Как вы думаете, это возможно только в кино или Netflix? Я думаю, вы не представляете, что может быть возможно в Стамбуле. Старая железнодорожная станция отремонтирована для инвесторов, которые в…
Агентство
EOS Turkey Property
