  4. Квартира в новостройке Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»

Муратпаша, Турция
от
$156,571
50
ID: 27889
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Квартиры в рассрочку в Анталии, Муратпаша, в проекте «City Nest», рядом со всей необходимой инфраструктурой

Квартиры в Анталии расположены в районе Синан округа Муратпаша. Район Синан в последнее время активно благоустраивается и обновляется, что благопритяно сказывается на его имидже и популярности.

Стильные квартиры расположены в нескольких минутах ходьбы от повседневных удобств, Старого города, пляжа Мермерли, линии ретро-трамвая, торгового центра MarkAntalya, частной больницы Meydan и трамвайной остановки. Кроме того, квартиры находятся всего в 14 км от аэропорта Анталии.

Квартиры расположены в проекте «City Nest», состоящем из 43 квартир с 1 спальней и 9 квартир-дуплексов с 2 спальнями. Проект, занимающий участок площадью 624 м² включает в себя 5 этажей. В проекте предусмотрена крытая автостоянка на 19 автомобилей, лифт, пожарная лестница, система пожаротушения, резервуар для пожарной воды, генератор, резервуар для чистой воды, солнечные панели на крыше, 2 лифта, лобби, общие станции зарядки электромобилей, охрана и камеры наблюдения.

Квартиры с 1 спальней состоят из гостиной, кухни открытой планировки, ванной комнаты и балкона (в некоторых квартирах 1+1 есть 2 балкона).

Двухуровневые квартиры с 2 спальнями состоят из отдельной кухни, 2 ванных комнат, балкона и террасы ( в некоторых двухуровневых квартирах 2+1 есть кухня открытой планировки, 2 балкона и 2 террасы).

Квартиры в Анталии оборудованы гардеробной, ламинированным паркетом и керамическим полом, кондиционером, газовым котлом, встроенной кухонной техникой, точечной подсветкой, душевой кабиной, домофоном и стальной входной дверью.


AYT-04118

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

