  2. Турция
  3. Мерсин
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Мерсине, Турция

Акдениз
40
Эрдемли
38
Мезитли
14
Енишехир
2
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Эрдемли, Турция
от
$83,374
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Lavinya Premium (г.Мерсин/Эрдемли, район Томюк) 100 метров от моря!!! Цена: от 73 000 евро. Первоначальный взнос: 50%, далее рассрочка до июня 2024г. Срок сдачи: декабрь 2024 Квартиры 1+1 (брутто 70-75 кв.м.) Квартиры 2+1 (брутто 100-108 кв.м.) Квартиры 3+1 (брутто 160 кв.м.) Такж…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$87,393
На участке расположено 340 квартир в 3 блоках с 14 этажами. Квартиры c 1-2 спальнями. Жилой комплекс в 3 минутах ходьбы от моря, с садами и зонами отдыха. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости Район Мезитли, микрорайон Тедже. Расстояние до моря - 350 м
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$87,393
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн с аквапарком, беседки, баскетбольная площадка, хамам, сауна и т.д. В комплексе 3 здания с апартаментами с 1-2 спальнями. Особенности квартир Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель …
Агентство
TRANIO
TekceTekce
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$51,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартира с одной спальней (1+1) за 45.000 EUR. У застройщика аналогичная квартиры с одной спальней (1+1) от 58.000 EUR. Новый жилой комплекс класса люкс, расположен в районе Эрдемли / Мерсин, в 450 метрах от прекрасного оборудованного пляжа. Комплекс состоит из двух смежных 14-этажн…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Эрдемли, Турция
от
$164,464
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры в проекте со своим причалом в выгодном месте в Эрдемли, Мерсин Мерсин – крупный город на берегу Средиземного моря, который славится своим чистым побережьем, протяженной набережной, приятным мягким климатом и является одним из крупнейших портов в Европе. Город также известен своим бо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$81,567
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, беседки, баскетболльная площадка и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-вост…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$104,773
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Новые квартиры в проекте с концепцией отеля в Мерсине Мерсин – востребованный город для проживания и инвестиций в Средиземноморском регионе. Город выделяется своей 300-километровой береговой линией, кристально чистым морем, теплой погодой, плодородными землями, историческим и культурным насл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Мезитли, Турция
от
$92,805
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Новые квартиры с уникальным видом на море в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа Предлагаем квартиры на продажу в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа, в современном жилом комплексе из двух блоков. Мерсин, известный как жемчужина Средиземноморья, стал одним из самых популярных пр…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$162,552
Предлагаются апартаменты с видом на море и горы. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе. Окончание строительства …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$87,393
Проект состоит из 13 этажей, на каждом из которых расположено 7 квартир. Проект благодаря своему расположению дает вам значительные преимущества с точки зрения рентабельности и инвестиции. Расположен в месте, подходящем для краткосрочной и долгосрочной аренды. Расположение и объекты поблизо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Kusluca, Турция
от
$76,906
На территории более 3000 м2 расположено одно здание в 12 этажей, в котором расположены квартиры с планировками 1+1 и 2+1. Хороший семейный комплекс для отдыха в отличном районе и в шаговой доступности от набережной. Застройщик имеет отличную репутацию на строительном рынке Турции. История ко…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$159,638
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки, беседки, сад и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$111,863
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, баскетбольная площадка, теннисный корт и т. д. В комплексе 3 здания с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнит…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Эрдемли, Турция
от
$68,279
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Готовые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели Мерсин — один из портовых городов, привлекающий внимание своими доступными ценами на недвижимость. Город, который выделяется своим уникальным морем и пляжами, является одним из самых предпочитаемых прибрежных городов с его удобной транспо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$107,202
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе здание с апартаментами с 2–3 спальнями. Расположение и объекты поблизости Мерсин — это крупный областной центр, располо…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$84,506
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Квартира в пешей доступности от пляжа в Чешмели, Мерсин Мерсин — один из самых популярных городов для инвестиций в недвижимость. Этот город привлекает как тех, кто ищет место для постоянного проживания, так и любителей отдыха на побережье Средиземного моря. Мягкий климат, длинные пляжи и глу…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$75,741
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, баскетбольная площадка, кинотеатр и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1 спальней. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$337,921
Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 5 спальнями. Жилой комплекс в 10 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Тарсус, Турция
от
$101,959
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду. Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$113,029
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, спортивные площадки и т. д. В проекте по 5 квартир на каждом этаже. Один блок состоит из 14 этажей. Квартиры с 3 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$192,998
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает тренажерным залом и спа-центром, кинотеатром, ресторанами, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, крытыми и открытыми бассейнами и аквапарком, полем для мини-гольфа, парковкой. Расположение и объекты поблизости…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$53,601
Проект состоит из 2 блоков, всего 512 квартир. На каждом этаже 5 квартир с одной спальней и 26 квартир-студий. Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, включая бассейн, аквапарк, шаттл, станцию зарядки электромобилей, кафе, прачечную, ресторан A'La Carte, охрану, пар…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Эрдемли, Турция
от
$54,171
Апартаменты с одной спальней (1+1) площадью 65 м2. Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в 350 метрах в районе  Эрдемли. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузла…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$48,358
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн с аквапарком, беседки, баскетбольная площадка, прогулочные дорожки, охрана, хамам, сауна и т. д. В комплексе одно здание со студиями и апартаментами с 1 спальней. Расположение и объекты поблизости Мерс…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$49,444
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Новые квартиры в проекте с концепцией отеля в Мерсине Мерсин – востребованный город для проживания и инвестиций в Средиземноморском регионе. Город выделяется своей 300-километровой береговой линией, кристально чистым морем, теплой погодой, плодородными землями, историческим и культурным насл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$72,245
Проект, состоящий из блоков А и В, расположен в Коджахасанлы. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. В блоке А 7 квартир на каждом этаже, а в блоке Б - 14 квартир на каждом этаже. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 6 месяцев. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в районе Эрд…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$88,559
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате Стальная усил…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Kusluca, Турция
от
$98,664
В резиденции Athena Nixie средиземноморская мечта сочетается с роскошной жизнью, а блистательная архитектура Нишанташи перенесена в Эрдемли. Проект состоит из 10 этажей и включает в себя 33 квартиры, в том числе 13 квартир 1 спальней и 20 квартир с 2 спальнями. Особенности круглосуточная ох…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$81,567
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, кинотеатр, баскетбольная площадка и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Особенности Двухуровневые потолки Кухонный гарнитур Мебель для…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$89,724
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, кинотеатр, турецкая баня, спортивные площадки и т. д. В комплексе 5 зданий с апартаментами с 1–3 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Ш…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Эрдемли, Турция
от
$110,659
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Готовые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели Мерсин — один из портовых городов, привлекающий внимание своими доступными ценами на недвижимость. Город, который выделяется своим уникальным морем и пляжами, является одним из самых предпочитаемых прибрежных городов с его удобной транспо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$89,724
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая бассейн, беседки, сауну и хаммам. Новый проект состоит из 3 блоков. В одном блоке расположены двухкомнатные квартиры, в двух других - трёхкомнатные. Можно оплатить в рассрочку с минимальным первоначальным взносом 50% и оста…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$233,049
Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 2 спальнями. Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с беседками и зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 9 месяцев. Расположение и объекты поблизости Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с горо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$70,361
Готовые квартиры с одной спальней (1+1), 75 м2 (53 м2 нетто). Стоимость квартиры на 23.000 EUR дешевле чем аналогичная у застройщика! Рады представить Вам новый проект с богатой инфраструктурой в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Жилой комплекс состоит из трех 15-…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$48,940
Инфраструктура комплекса: открытая парковка зарядная станция для электромобилей услуги шаттла ресторан кафе мини-маркет бассейн с зоной для загара аквапарк детская площадка зона отдыха (бильярд, PlayStation, кинотеатр) фитнес-центр турецкая баня парикмахерская зона барбекю беседки Окончани…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Мезитли, Турция
от
$41,116
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Площадь 32–47 м²
13 объектов недвижимости 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительства: 30/12/2025 Квартиры 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 47м2 Цена 1+0 от 36000 евро, 1+1 от 49000 евро Рассрочка без процентов до 30.06.2025 г., первый взнос 50% Цена от застройщика При покупке…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$109,533
Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Открытая автостоянка Детская игровая площадка Зона барбекю Окончание строительства - ноябрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Подвесной потолок Кухонная мебель Пластиковые окна Душевая кабина Стальная дверь Расположение и объекты поблизос…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$92,054
Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 2 спальнями. Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с аквапарком и зонами отдыха. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с горо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$89,724
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики: Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонная стойка Стеклопакеты для …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$130,507
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, баскетбольная площадка и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$161,192
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает фитнес-центром, кинотеатром, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, бассейнами и аквапарком, спа-центром, рестораном, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном шаге от моря, в …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Мут, Турция
от
$68,219
Варианты отделки С отделкой
Две готовые квартиры с одной спальней (1+1), 53 м2 нетто на 1-ом и 14-ом этаже. Стоимость квартиры на 23.000 EUR дешевле чем аналогичная у застройщика! Рады представить Вам новый проект с богатой инфраструктурой в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Жилой комплекс с…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$43,697
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, баскетбольная площадка, беседки, хамам, сауна и т. д. В комплексе 3 здания со студиями и апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонны…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$79,237
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате Стальная ус…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$348,194
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты. Резиденция располагает большими садами и цитрусовыми рощами, бассейном и спортивными площадками, полем для мини-гольфа, парком для домашних животных, круглосуточной охраной, детской площадкой, кинотеатром, фитнес-центром. Окончание строите…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$52,528
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 18,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект с инфрастру…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Эрдемли, Турция
от
$152,717
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры в проекте со своим причалом в выгодном месте в Эрдемли, Мерсин Мерсин – крупный город на берегу Средиземного моря, который славится своим чистым побережьем, протяженной набережной, приятным мягким климатом и является одним из крупнейших портов в Европе. Город также известен своим бо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$52,771
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) от 2-го этажа от 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект Aqua Marin…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$72,988
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Новые квартиры в проекте с концепцией отеля в Мерсине Мерсин – востребованный город для проживания и инвестиций в Средиземноморском регионе. Город выделяется своей 300-километровой береговой линией, кристально чистым морем, теплой погодой, плодородными землями, историческим и культурным насл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Elvanli, Турция
от
$41,605
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 39–54 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый комплекс в Томюке, Мерсин, Турция Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 этажей Окончание строительства: 30.08.2025 600 м до моря Квартиры 1+0(студия), площадь 39 м2 нетто Квартиры 1+1, площадь 54 м2 нетто Цена 1+0(Студия) от 39.000 евро Цена 1+1 от 55.000 евр…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Мезитли, Турция
от
$52,405
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 18,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект с инфрастру…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже,
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Мезитли, Турция
от
$128,047
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Новые квартиры с уникальным видом на море в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа Предлагаем квартиры на продажу в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа, в современном жилом комплексе из двух блоков. Мерсин, известный как жемчужина Средиземноморья, стал одним из самых популярных пр…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$69,915
Современная резиденция располагает лифтами, детской площадкой, беседками, бассейном, зоной барбекю, подземной парковкой. Окончание строительства - 30.06.2025. Удобства и оснащение в доме Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардеробные Шкафы для ванной комнаты Стальная входная дверь Пластиковы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$67,584
Проект, состоящий из 4 блоков. В проекте квартиры с 1-4 спальнями. Жилой комплекс в 5 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха: аквапарк, баня, футбольная, воллейбольная, баскетбольная площадки, площадка для йоги, сад для домашних животных, мини-маркет, конференц-зал, кинотеатр. Возможна 50% …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Эрдемли, Турция
от
$38,301
Варианты отделки С отделкой
Квартиры студии, с одной спальней (1+1) в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря. Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в районе  Эрдемли. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$89,124
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект Aqua Marin с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$80,402
Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с беседками и зонами отдыха, включая сауну и хаммам. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев. Расположение и объекты поблизости Район Мезитли, микрорайон Тедже. Расстояние…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$80,402
Проект состоит из 5 блоков, с квартирами с 1-3 спальнями. Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, в том числе бассейны, аквапарк, баня, баскетбольная, футбольная, волейбольная, теннисная площадки, открытая площадка для йоги, кафе, сад для домашних животных, искусств…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Мезитли, Турция
от
$62,816
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 15
Новостройка в Мерсине, Мезитли Два блока на 14 этажей Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 58 м2 брутто Площади 2+1 - 70 м2 брутто Начала строительства - 30.01.2023 Окончание строительства - 30.12.2024 Расстояние до моря - 1300 метров Цена 1+1 от 55.000 евро Цена 2+1 от 80.000 евро 50%…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$151,482
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарни…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$56,849
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 50.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект Aqua Marin …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$170,260
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном и аквапарком, ресторанами и кафе и барами, парковкой, сауной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном шаге от моря, в живописном районе Мерсина
Агентство
TRANIO
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Эрдемли, Турция
от
$55,885
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Видио апартаментов и ход строительства вышлем по запросу! Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк. Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в продаже квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 53 м2 до 92 м2. Рядом находится вся …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$85,063
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, баскетбольная площадка, хамам, сауна и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристики: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебел…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Эрдемли, Турция
от
$56,875
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Предложение от нашей компании - скидка 20% на квартиры в данном проекте! Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк. Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в продаже квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 53 м2 до 92 м2. Рядом…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс CONCEPT
Жилой комплекс CONCEPT
Акдениз, Турция
от
$83,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, Тедже Расположен в 600 метрах от моря Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади Три блока Этажность 14 Площадь 1+1 - 62 м2 брутто Площадь 2+1 - 100 м2 брутто Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2 Подходит для получения Вида на жительство Начал…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Elvanli, Турция
от
$41,116
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Площадь 35–72 м²
131 объект недвижимости 131
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Комплекс состоит из 3 блоков на 10 этажей -1 этаж, нулевой этаж + 8 этажей Окончание строительства 30.06.2025 600 м до моря Квартиры 1+0(студия), площадь 35 м2 брутто Квартиры 1+1, площадь 60 м2 брутто Квартиры 2+1, площадь 72 м2 брутто Цена 1+0(Студ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0
43,389 – 60,979
Квартира 2 комнаты
60.0
68,601 – 79,155
Квартира 3 комнаты
72.0
90,295
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$300,031
Резиденция располагает ресторанами, кафе и барами, клубом верховой езды, 3 пляжными клубами, собственным пляжем, теннисным кортом, тренажерным залом и зоной для йоги, детской площадкой, спа-центром, крытым и открытым бассейнами, парковкой, супермаркетом. Окончание строительства - май 2026 го…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$74,576
Проект состоит из 2 блоков, с двухкомнатными квартирами. Жилой комплекс с различными удобствами и зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Эрдемли, 600 метров до моря
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Акдениз, Турция
от
$139,829
Новый жилой комплекс в районе Мезитли включает два 13-этажных жилых здания. На каждом этаже находятся по 5 квартир. Между домами располагается плавательный бассейн. На территории установлены деревянные беседки с диванами и креслами. Общая зона утопает в зелени. Кроме того есть зона барбекю, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$92,054
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, аквапарк, баскетбольная площадка, футбольное поле, сауна и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе 3 здания с апартаментами с 2–3 спальнями. Особенности квартир Характерист…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$76,906
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, детская площадка и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Мебель в ванной комнате Стальная …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
Акдениз, Турция
от
$94,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Новостройка в Мерсине, Томюк Два блока на 13 этажей (подземный паркинг, нулевой этаж + 13 этажей) Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 75 м2 брутто, 49 м2 нетто Площади 2+1 - 120 м2 брутто, 85 м2 нетто Начало строительства - 30.06.2022 Окончание строительства - 30.05.2024 Расстояние до мо…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Insu, Турция
от
$95,550
В проекте одно жилое здание из 12 этажей. В здании есть двухкомнатные квартиры. Проект - небольшой жилой комплекс с беседками и разными зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Район Йенишехир, напротив ТРЦ SAYAPARK И Университетской улицы. Расстояние ло моря - 1 км
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$87,393
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, баскетбольная площадка и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$129,329
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, игровой комнатой, кафе. Удобства и оснащение в доме Стенные шкафы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$72,245
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 1 спальней. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Тарсус, Турция
от
$79,237
Проект, состоящий из 7 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. Жилой комплекс с разными зонами отдыха: кафе, рестораны, магазины, беседки, баскетбольная площадка и др. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости До аэропорта – 7 км (10 минут) Д о Т…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.
Мезитли, Турция
от
$56,481
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Видео апартаментов и ход строительства вышлем по запросу! Предложение от нашей компании - скидка 20% на квартиры в данном проекте! Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк. Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в про…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Concept
Жилой комплекс Concept
Жилой комплекс Concept
Жилой комплекс Concept
Жилой комплекс Concept
Жилой комплекс Concept
Мезитли, Турция
от
$77,837
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Премиальный проект «CONCEPT», район Тедже. Квартиры 1+1 и 2+1  Первый взнос 50%, с рассрочкой в российских рублях на 15 месяцев. Окончание строительства: 30.06.2025 Общие характеристики:  Центральная система отопления - теплый пол Используются блоки с повышенными тепло…
Агентство
INCOME MERSIN
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Акдениз, Турция
от
$41,834
Год сдачи 2023
Количество этажей 13
ЖК: ELEXUS. Адрес: Турция, г. Мерсин, провинция Мезитли, район Тедже. Средиземное море: 300 м. До Mersin Marina всего 25 мин. на авто. Начало строительства: май 2021 года Окончание строительства: июнь 2023 года Стоимость: 1+1 60 кв.м от 38.000€ 2+1 83 кв.м от 58.000€ 1+1 110 кв.м.…
Застройщик
ILKEM YAPI
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Акдениз, Турция
от
$44,036
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 70 м²
1 объект недвижимости 1
ЖК: TÖMÜK PANAROMA расположен в экологически чистом районе с широкой песчаной линией пляжей и культурной набережной. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Томюк. Мерсин Марина в 30 минутах езды на авто. Начало строительства: апрель 2021 года. Окончание строительства: март 2023 года. Стоимос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
74,000
Застройщик
ILKEM YAPI
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Акдениз, Турция
от
$38,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Проект No:115 Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем вам наши уникальные квартиры, идеально расположенные в непосредственной близости от морского побережья. Кваритры: 1+0 с площадью 34м2(брутто) от 36.000€ 50% предоплата, оставш…
Агентство
Deep Gayrimenkul
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Мезитли, Турция
от
$188,799
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 18
Площадь 245 м²
1 объект недвижимости 1
НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND ? ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города) ▪️Начало строительства: 2022 год ▪️Окончание строительства: май 2024 год ▪️Количество блоков: 2 ▪️Блок А этажей: 18 ▪️Блок B этажей: 18 ▪️Все квартиры планировки: 5+1 ▪️Кол…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 5 комнат
245.0
230,000
Застройщик
ILKEM YAPI
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Эрдемли, Турция
от
$59,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Новостройка в Мерсине, Чешмели Новый комплекс в 300 метрах от моря Квартиры 1+1 Один блок Этажность 11 Площадь 1+1 69, 74 м2 брутто Вид на море и сады Окончание строительства - июль 2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Особенности квартир: Система о…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс GALA
Жилой комплекс GALA
Жилой комплекс GALA
Жилой комплекс GALA
Енишехир, Турция
от
$50,642
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Площадь 60–80 м²
2 объекта недвижимости 2
ЖК: GALA. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Енишехир. Центр города. В комплексе 1 блок, газифицирован, централизованное отопление, противопожарная система. Начало строительства: ноябрь 2021 г. Окончание строительства: ноябрь 2022 г. Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии кварти…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
75,000
Квартира 2 комнаты
80.0
90,000
Застройщик
ILKEM YAPI
Жилой комплекс MARSHAL
Жилой комплекс MARSHAL
Акдениз, Турция
от
$53,681
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Площадь 70–110 м²
2 объекта недвижимости 2
ILKEM MARSHALL ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2024 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Эрдемли Район: Томюк Расстояние до моря: 550 м Расстояние до пляжа: 550 м Расстояние до трассы: 300 м ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 5 (А▪️В▪️C▪️D▪️E) Количество этажей …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
75,000
Квартира 2 комнаты
110.0
95,000