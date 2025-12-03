  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кагытхане
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Кагытхане, Турция

Стамбул
12
Анталья
88
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$507,367
Резиденция располагает террасой, бассейном, сауной и фитнес-центром, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой, охраной, зеленой зоной, парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Центр города - 2 км Торговый центр - 2 км Станция ме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Кагытхане, Турция
от
$129,076
Почему это свойство؟ Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты. Рядом с одной из самых известных коммерческих улиц Стамбула. Центральное расположение рядом с основными транспортными узлами города. Подходит для тех, кто ищет тихую резиденцию на коленях природы. Окруже…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Кагытхане, Турция
от
$91,482
Почему это свойство؟ Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узлов. Проект расположен недалеко от спортивных, художественных, торговых и развлекательных центров. Современная архитектура, техническая инфраструктура и безопасное сейсмостойкое строительство. 5-звездо…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$711,310
Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж. Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром. Расположение и объекты поблизости В пешей до…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$318,348
Предлагаются новые студии и апартаменты с различными планировками в апарт-отеле. Резиденция располагает: большим бизнес-центром круглосуточной охраной кафе крытым бассейном многофункциональным залом сауной и спа консьержем гаражом cупермаркетом баскетбольной площадкой химчисткой и парикмахе…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с остановками общественного транспорта и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с остановками общественного транспорта и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с остановками общественного транспорта и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с остановками общественного транспорта и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с остановками общественного транспорта и университетами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с остановками общественного транспорта и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с остановками общественного транспорта и университетами, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$338,245
Комплекс состоит из 78 квартир с 1–3 спальнями и двухуровневых апартаментов с 2–4 спальнями. Особенности: лобби круглосуточная охрана гараж консьерж-сервис Расположение и объекты поблизости Проект находится в самом центре Стамбула, на автомагистрали Е5, в 950 метрах от Стамбульского дворц…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$298,452
Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, сауной, зоной барбекю на крыше, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - конец 2025 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Нед…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$678,405
Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном. Окончание строительства - январь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$586,955
Предлагаются квартиры с видом на лес, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, декоративными прудами, детскими площадками, баскетбольной площадкой, крытым бассейном, джакузи, парной, сауно…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты для семейного отдыха, с парком и детскими площадками, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты для семейного отдыха, с парком и детскими площадками, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты для семейного отдыха, с парком и детскими площадками, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты для семейного отдыха, с парком и детскими площадками, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты для семейного отдыха, с парком и детскими площадками, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты для семейного отдыха, с парком и детскими площадками, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты для семейного отдыха, с парком и детскими площадками, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$320,337
В проекте несколько апартаментов и инфраструктура для удобства жителей. Комплекс идеально подходит для семей или спокойного отдыха. В проекте есть зелёный парк, детские площадки, прогулочные дорожки, спортивные площадки, складские помещения, круглосуточная охрана. Расположение и объекты поб…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$720,176
Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения. Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Показать все Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Кагытхане, Турция
от
$1,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Проект правительственной гарантии и концепции семьи в новом центре Стамбула обеспечивает вам легкий доступ к бизнес-центрам, достопримечательностям, лесным и развлекательным залам. В нескольких шагах от торгового центра Vadistanbul, метро, бизнес-центра Maslak, стадиона Галатасарай.
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$1,06 млн
Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном центральном районе. Автомагистраль ТЕМ - 1 минута Маслак - 3 ми…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$301,537
Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах. В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$523,285
Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален). Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым б…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$174,097
Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом. Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками. Окончание строительства - май 2023 года. Расположение и объект…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Показать все Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
97 Opet, Турция
от
$926,000
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Элитный инвестиционный проект, расположенный в Маслаке (Maslak), центре бизнеса и жизни Стамбула. С одной стороны проекта на…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$149,226
Предлагаются современные студии и апартаменты с 1 спальней в центре города. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Кольцевая дорога и мосты - 5 минут Станция метро - 5 минут Больницы - 4 минуты Супермаркет - 1 минута Торговый центр - 2 км Аэропорт - 25 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Показать все Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Кагытхане, Турция
от
$904,313
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$261,145
Основной концепцией проекта являются сервисные апартаменты, которые великолепно сочетают в себе гостиничное обслуживание и жизнь в резиденции, делая вашу жизнь более комфортабельной. Первые 2 этажа выделят под коммерческие помещения. Проект состоит из 82 квартир с 1-4 спальнями и предлагает …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kaitehane Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kaitehane Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kaitehane Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kaitehane Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kaitehane Apartments Project
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kaitehane Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kaitehane Apartments Project
Кагытхане, Турция
от
$203,836
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле. Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от …
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Кагытхане, Турция
от
$686,536
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Новая Vadistanbul теперь разработана той же строительной компанией всего в нескольких шагах от первой!! Строительная компания "Avrupa Konutları" делает новый замечательный проект рядом с Маслаком и на шоссе TEM. Проект находится менее чем в 20 минутах езды от аэропорта Стамбула, в 10 минута…
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$835,664
Предлагаются меблированные апартаменты с помещениями для хранения, балконами и видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, рестораном, тренажерным залом, зонами отдыха, конференц-залами и залами для мероприятий. Окончание строительства - июль 2023 года. Удобства и оснащен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$467,574
Namli Vadi - это уникальный уровень комфорта в самом сердце Стамбула. Предлагаются квартиры с 1-2 спальнями в элитном 7-этажном проекте с современным дизайном. Окончание строительства - конец 2024 года. Расположение и объекты поблизости Торговый центр Vadi Istanbul - 2 минуты Станция метро…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$142,728
Предлагаются качественные трехкомнатные квартиры с балконами. Резиденция располагает гаражом и парковкой, детским парком, круглосуточным фитнес-центром, коммерческими помещениями и конференц-залом. Окончание строительства - 1 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопл…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Кагытхане, Турция
от
$1,76 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Кагытхане, Турция
от
$61,395
Почему это свойство؟ Это гарантирует вам турецкое гражданство и обеспечит вам комфортную жизнь в Стамбуле. Высокие инвестиционные характеристики благодаря близости к миру торговли, финансов и туристических достопримечательностей. Готовые титульные акты; цены самые лучшие на рынке недвижимос…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$203,942
Предлагаются апартаменты в стиле минимализм с различными планировками. Резиденция располагает музыкальной студией, залом для мероприятий и конференц-залом, бассейном, сауной, бильярдной, фитнес-центром, кинотеатром. Окончание строительства - конец 2022 года. Преимущества Высокий арендный по…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$451,903
В проекте есть апартаменты с 1-3 спальнями, места для работы, места для отдыха (зелёные зоны, сауна, турецкая баня и т.д.), 12 коммерческих помещений. Основная особенность проекта - местоположение. Можно легко добраться до любой части Стамбула. Расположение и объекты поблизости Находится в …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Кагытхане, Турция
от
$361,809
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Кагитане, Стамбул с потрясающим видом на Белградский лес. Высокая инвестиционная ценность комплекса, поскольку он примыкает к инфраструктурным проектам. Рядом со станцией метро и городскими автомагистралями, что позволяет легко добраться до города.…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.
Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.
Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.
Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.
Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.
Показать все Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.
Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.
Кагытхане, Турция
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект с семейной концепцией расположенный в нескольких минутах ходьбы от различных объектов инфраструктуры, таких как остановки общественного транспорта, торговые и развлекательные центры. Проект строится на площади 4.50…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Кагытхане, Турция
от
$700,000
Варианты отделки С отделкой
Проект семейной концепции с современной архитектурой, этот проект предлагает Вам возможность  окунуться в жизнь рядом с природой и Белградским лесом. Строительная компания является крупнейшим застройщиком в Турции.  Проект находится рядом с торговым центром Vadistanbul, самым популярным и лю…
Агентство
FIBO Property
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Кагытхане, Турция
от
$84,144
Почему это свойство؟ Роскошный жилой комплекс в европейском Стамбуле рядом с автомагистралями, мостами, линией метро, автомагистралью TEM и E-5. Рядом с центром страны, всего в нескольких минутах от площади Таксим и Босфора. Подходящий вариант проживания и инвестиций соответствует условиям …
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$1,20 млн
Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку. Окончание строительства - 3 квартал 2023 года. Преимущества Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$479,512
Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени. Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов. На продажу 54 апартамента и 7…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$612,453
Жилой комплекс включает 133 квартиры - 25 студий, 98 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Все квартиры с балконами и полностью оборудованы. Социальные объекты и зоны отдыха - тренажерный зал, магазины, социальные клубы, конференц-залы, ресторан, служба уборки, круглосуточное обслуживани…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$1,36 млн
Предлагаются квартиры с видом на Белградский лес. Резиденция располагает круглосуточной охраной, зоной отдыха, открытым бассейном, магазинами, тренажерным залом, хамамом и сауной, садами, детской площадкой, парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$328,296
Расположенный в одном из самых центральных районов Стамбула, Imperium No2 представляет собой уникальный проект, который дает возможность полностью насладиться преимуществами центра города благодаря идеальной локации на трассе E5. Особенности проекта: Крытый бассейн Декоративные бассейны Про…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти