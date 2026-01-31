  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Башакшехир
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Башакшехире, Турция

Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512,963
Резиденция располагает охраной, сауной, парной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с больницей, в 5 минутах от станции метро и в 25 минутах от аэропорта
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$225,729
Престижная резиденция предлагает широкий выбор изысканных апартаментов и вилл, доведенных до совершенства. Насладитесь просторными комнатами, залитыми естественным светом, оформленными в современном стиле с использованием высококачественных материалов. Каждый дом является образцом комфорта и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$366,838
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, турецкой баней, пешеходными и велосипедными дорожками, кинотеатром под открытым небом, зелеными зонами, парковкой. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль ТЕМ - …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512,963
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зелеными зонами и пешеходными дорожками, детскими площадками, крытым бассейном, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 2 минутах от больницы, ряд…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$412,858
Инфраструктура проекта: ухоженные зеленые зоны открытые спортивные зоны тренажерный зал спа-центр сауна и парная крытый бассейн детские площадки собственные парковочные места Окончание строительства - 30 декабря 2024 года. Расположение и объекты поблизости Школа - 3 км Центр города - 40 …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$258,102
Мечты у всех разные. Кто-то строит "наполеоновские планы", а кто-то довольствуется малым. Жилой комплекс Residence Inn by Deluxia состоит в общей сложности из 178 квартир. Он открывает двери счастливой жизни для всех, от мала до велика, с вариантами квартир площадью от 35 м2 до 171 м2 и от 1…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Башакшехир, Турция
от
$187,529
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с проектом Стамбульского водного канала и станцией метро -. Из окон открывается потрясающий вид на море на озеро Кукукчекмеце, озеро Го и пышный сад. Он находится в нескольких минутах ходьбы от самых важных транспортных связей …
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$124,355
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, саунами и турецкими банями, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - 2025 года. Особенности квартир Полы с подогревом Встроенные кухни Мини-холодильник Высокие потолки Расположение и объекты поблизости Недвижимость наход…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Башакшехир, Турция
от
$97,780
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скоростными транспортными линиями. В комплексе есть интегрированные помещения, помимо медицинских и образовательных услуг, окружающих проект. Роскошный дизайн и разнообразие жилых моделей квартир с потряс…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Башакшехир, Турция
от
$298,620
Почему это свойство؟ Он расположен в зеленой зоне Бахчезехира, где роскошные номера с комфортной жизнью. Высокая стоимость инвестиций - благодаря непрерывной арендной плате в течение 15 лет. Это позволяет вам получить турецкое гражданство, владея недвижимостью. Возможность для бизнесменов и…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Башакшехир, Турция
от
$270,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
Площадь 130–160 м²
2 объекта недвижимости 2
Общая площадь проекта составляет 68.200 м2, а строительная площадь — 395.000 м2… Проект включает 15 блоков, 2482 жилых дома и 17 коммерческих площадей. В каждом блоке два разных типа жилья: функциональный 2+1 и комфортный 3+1.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
130.0
270,000
Квартира 3 комнаты
160.0
425,000
Агентство
Yusuf Ali
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$201,569
Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства. Резиденция располагает: тренажерным залом спа-центром с парной, хамамом и сауной крытой парковкой круглосуточной…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$336,166
Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в са…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Башакшехир, Турция
от
$172,242
Почему это свойство؟ Существует множество жилых помещений и отделов, что делает его правильным выбором для всех семей. Квартиры характеризуются низкими ценами в рамках высокого - конечного проекта, окруженного зелеными насаждениями со всех сторон. Наслаждайтесь тишиной и отдыхом в своей ква…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$805,819
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Особенности комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня и сауна игровая комната открытый бассейн детские площадки Расположение и объекты поблизости Торговый центр Prestige MALL – 4 минуты Mall of İstanbul – 15 минут Колледж …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$818,378
Виллы площадью от 235 м2 до 327 м2 располагают террасами, парковочными местами и садами. На территории комплекса вы найдете круглосуточную охрану, бассейн, сауну, детскую площадку, парковку, тренажерный зал. Окончание строительства - 1 декабря 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$571,037
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Стан…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$268,606
Смешанный проект с жилыми и коммерческими зонами на земельном участке площадью 68,200 м2 с ландшафтной зоной площадью 54,402 м2. Проект, имеющий большую зеленую зону, направлен на то, чтобы вывести на первый план общественную среду. Проект включает множество социальных зон, которые жители вс…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$817,757
Здание состоит из отеля (с 1 по 12 этаж) и апартаментов (с 13 по 25 этаж). Резиденция располагает рестораном, кафе, бассейном, спа и фитнес-центром, круглосуточным консьерж-сервисом, парковкой, химчисткой, сауной и турецкой баней, торговым центром, конференц-залом. Удобства и оснащение в до…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$346,347
Резиденция располагает пешеходной дорожкой, крытым бассейном, детской площадкой, спа-зоной и сауной, турецкой баней, парной, фитнес-центром, охраной, видеонаблюдением, баскетбольной площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость наход…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$272,586
Инфраструктура комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня сауна крытые пешеходные дорожки детские площадки крытая и открытая парковка круглосуточная охрана Окончание строительства - сентябрь 2026 года. Удобства и оснащение в доме Высококачественная отделка Высота потолков - …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$660,572
Закрытое коммьюнити, состоящее из полностью готовых таунхаусов с 4 спальнями, в самом сердце Стамбула. Красота природы, современный стиль жизни и итальянская архитектура - все это встречается в одном месте. Общественные зеленые открытые пространства и непосредственная близость до озера Бахче…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Башакшехир, Турция
от
$642,925
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой парковкой, открытым и открытым бассейнами, фитнес-центром, консьержем, сауной и турецкой баней, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Парк - 650 метров Торговый центр - 5 км Стадион - 8 км Школы - 8,4 км
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$441,708
Проект, расположенный в окружении природных ландшафтов, представляет собой современные и экологичные пространства, включающие 177 таунхаусов. Все дома предлагают стильный интерьер, элегантный ландшафтный дизайн и личный кусочек природы. Каждый таунхаус тщательно спроектирован, чтобы предоста…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$641,173
Предлагаются просторные квартиры с большими балконами. Резиденция располагает детскими площадками, зелеными зонами, фитнес-залом, беговыми и пешеходными дорожками, бассейном. Расположение и объекты поблизости Школа - 3 км Центр города - 20 км Торговый центр - 500 метров Станция метро - 800…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$221,396
Предлагаются квартиры с различными планировками. Резиденция располагает фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, пешеходными и велосипедными дорожками, сауной, бассейнами, детскими площадками, магазинами, кафе и ресторанами, ухоженной территорией. Расположение и объекты поблизости Недвижим…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$444,569
Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями. В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, ме…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Башакшехир, Турция
от
$169,327
Почему это свойство؟ Он расположен в нескольких минутах ходьбы от Стамбульского водного канала и Стамбульского третьего аэропорта. Он находится рядом с государственной больницей Басаксехир, одним из крупнейших медицинских городов в мире. Величайший ботанический сад в Турции и Европе располо…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Башакшехир, Турция
от
$180,667
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Башакшехир, Турция
от
$242,192
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Крупнейший комплекс в новом районе урбанизации Стамбула, который легко добраться до аэропорта Стамбула, мега-государственных больниц, городских парков и других правительственных сбоев.
Агентство
EOS Turkey Property
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Башакшехир, Турция
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Площадь 145–160 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект Бахчешехир *Дата поставки март 2025 г. Готовый Акт 480 Квартиры 2+1 | 3+1 20 коммерческих объектов Жилищный проект Марка Варианты оплаты наличными и в рассрочку Площадь проекта: 24 000 м², 60% зеленой зоны Балкон во всех квартирах Закрытая кухня и американская кухня Спаль…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
145.0
200,000
Квартира 3 комнаты
160.0
300,000
Агентство
Yusuf Ali
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Башакшехир, Турция
от
$708,988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Проект сельской виллы в районе Бахчезехир, который имеет действительно хорошую будущую ценность. Легкий доступ к торговым центрам, берегу озера, аэропорту Стамбула, промышленным зонам, новому Стамбульскому каналу и другим развивающимся районам.
Агентство
EOS Turkey Property
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Башакшехир, Турция
от
$296,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Площадь 95–200 м²
3 объекта недвижимости 3
Проект расположен в привилегированном месте среди пышной зеленой долины и живописных садов в центре региона Башакшехир.   В проекте, который имеет уникальный современный дизайн, вдохновленный цветком лотоса, который придает жизни прекрасный смысл благодаря панорамным стеклянным фасадам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.0
296,000
Квартира 2 комнаты
155.0
416,000
Квартира 3 комнаты
200.0
583,000
Агентство
Yusuf Ali
