  2. Турция
  3. Мезитли
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Мезитлях, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$87,393
На участке расположено 340 квартир в 3 блоках с 14 этажами. Квартиры c 1-2 спальнями. Жилой комплекс в 3 минутах ходьбы от моря, с садами и зонами отдыха. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости Район Мезитли, микрорайон Тедже. Расстояние до моря - 350 м
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Мезитли, Турция
от
$92,805
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Новые квартиры с уникальным видом на море в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа Предлагаем квартиры на продажу в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа, в современном жилом комплексе из двух блоков. Мерсин, известный как жемчужина Средиземноморья, стал одним из самых популярных пр…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Мезитли, Турция
от
$52,405
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 18,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект с инфрастру…
Агентство
Smart Home
OneOne
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Мезитли, Турция
от
$41,116
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Площадь 32–47 м²
13 объектов недвижимости 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительства: 30/12/2025 Квартиры 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 47м2 Цена 1+0 от 36000 евро, 1+1 от 49000 евро Рассрочка без процентов до 30.06.2025 г., первый взнос 50% Цена от застройщика При покупке…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.
Мезитли, Турция
от
$56,481
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Видео апартаментов и ход строительства вышлем по запросу! Предложение от нашей компании - скидка 20% на квартиры в данном проекте! Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк. Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в про…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Мезитли, Турция
от
$62,816
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 15
Новостройка в Мерсине, Мезитли Два блока на 14 этажей Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 58 м2 брутто Площади 2+1 - 70 м2 брутто Начала строительства - 30.01.2023 Окончание строительства - 30.12.2024 Расстояние до моря - 1300 метров Цена 1+1 от 55.000 евро Цена 2+1 от 80.000 евро 50%…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$337,921
Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 5 спальнями. Жилой комплекс в 10 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$348,194
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты. Резиденция располагает большими садами и цитрусовыми рощами, бассейном и спортивными площадками, полем для мини-гольфа, парком для домашних животных, круглосуточной охраной, детской площадкой, кинотеатром, фитнес-центром. Окончание строите…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Мезитли, Турция
от
$128,047
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Новые квартиры с уникальным видом на море в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа Предлагаем квартиры на продажу в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа, в современном жилом комплексе из двух блоков. Мерсин, известный как жемчужина Средиземноморья, стал одним из самых популярных пр…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$80,402
Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с беседками и зонами отдыха, включая сауну и хаммам. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев. Расположение и объекты поблизости Район Мезитли, микрорайон Тедже. Расстояние…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Concept
Жилой комплекс Concept
Мезитли, Турция
от
$77,837
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Премиальный проект «CONCEPT», район Тедже. Квартиры 1+1 и 2+1  Первый взнос 50%, с рассрочкой в российских рублях на 15 месяцев. Окончание строительства: 30.06.2025 Общие характеристики:  Центральная система отопления - теплый пол Используются блоки с повышенными тепло…
Агентство
INCOME MERSIN
Жилой комплекс Soli Star
Жилой комплекс Soli Star
Мезитли, Турция
от
$60,550
Год сдачи 2022
Количество этажей 14
ЖК: Soli Star. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н Соли. Инвестиционный проект в районе Мезитли (Соли ), в 600 м. от Средиземного моря. В комплексе 1 блок, дом газифицирован. До Mersin Marina всего 15 мин. на общественном транспорте. До университета всего 25 мин. на общественном транспорте.…
Застройщик
ILKEM YAPI
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Мезитли, Турция
от
$188,799
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 18
Площадь 245 м²
1 объект недвижимости 1
НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND ? ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города) ▪️Начало строительства: 2022 год ▪️Окончание строительства: май 2024 год ▪️Количество блоков: 2 ▪️Блок А этажей: 18 ▪️Блок B этажей: 18 ▪️Все квартиры планировки: 5+1 ▪️Кол…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 5 комнат
245.0
230,000
Застройщик
ILKEM YAPI
Жилой комплекс PACIFIC
Мезитли, Турция
от
$197,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 20
Площадь 230 м²
1 объект недвижимости 1
ILKEM PACIFIC ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2023 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Мерсин Район: Мезитли Микрорайон: Ени Махале Расстояние до моря: 1900 m Расстояние до пляжа: 2500 m Расстояние до трассы: 1100 m ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 1 Ко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
230.0
230,000
Застройщик
ILKEM YAPI
