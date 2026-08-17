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Квартиры от застройщика в Измите, Турция

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Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
от
$91,985
Варианты отделки С отделкой
Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele). Новый проект от Fdl Group в Башискеле - Aren Plus расположенный в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита в самом сердце района Башискеле (Basiskele). В продаже квартиры: …
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Smart Home
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Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Измит, Турция
от
$84,370
Варианты отделки С отделкой
Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele). Новый проект от Fdl Group в Башискеле - Aren Plus расположенный в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита в самом сердце района Башискеле (Basiskele). В продаже квартиры: …
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Smart Home
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Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$2,41 млн
Каждая вилла располагает большим садом, бассейном, гаражом, сауной и турецкой баней, прачечной, зоной отдыха, 6 балконами. Удобства и оснащение в доме Камин Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении зелени, в 45 минутах от Стамбула, в 30 минутах от залива Сардала
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$176,963
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками и игровыми комнатами, развлекательными зонами, кафе, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.06.2025
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$733,794
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Резиденция располагает видами на озеро и леса, круглосуточной охраной, общим бассейном, спортивной площадкой, турецкой баней, сауной, зонами отдыха. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недви…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$214,474
Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами. Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Звукоизоляция Качественная кухня и сантехн…
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TRANIO
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Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$456,691
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами. Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, …
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TRANIO
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$413,592
Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе. Окончание строительства - 30.05.2023. Расположение и объекты поблизости …
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TRANIO
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Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
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Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Турция
от
$126,728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом, дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На террит…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
85.0
126,728
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$283,101
Предлагаются апартаменты с балконами и террасами. Резиденция располагает зелеными зонами с прудами, детскими площадками, пешеходными дорожками, крытым и открытым бассейнами, сауной, турецкой баней, фитнес-центром, зонами отдыха, круглосуточной охраной, гаражом. Окончание строительства - 30.1…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$132,037
Резиденция располагает сауной и турецкой баней, тренажерным залом и фитнес-центром, крытым и открытым бассейнами, кафе, детскими площадками, зонами для мероприятий, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 30.12.2025. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$148,352
Предлагаются квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют собственную сауну и турецкую баню. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, сауной и турецкой баней, озерами, тренажерным залом, детскими площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисными ко…
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