Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.
Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.
В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе
Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,
дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса
есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,
развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,
теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной
охраной.