Дубай, ОАЭ

от €120,259

85 м² 1

Сдача в: 2024

Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом, дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки, развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка, теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной охраной.