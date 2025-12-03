Чекмекёй, Турция

В этом комплексе вы найдете больше, чем дом. Пышные сады, веселые дети, просторные балконы и террасы для приятного отдыха и многое другое. В комплексе всего 342 квартиры, природа и счастье. В малоэтажных домах ваши двери в сад, на террасы и балконы всегда будут открыты. Особенности Бассейн …