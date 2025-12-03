  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чекмекёй
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Чекмекёе, Турция

Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Чекмекёй, Турция
от
$74,716
Почему это свойствоРайон проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийской стороны для тех, кто хочет жить вдали от шума и суеты.Живите в самом сердце леса в роскошных здоровых домах, которые сочетают в себе преимущества города и очарование природы.Дома спроектированы в соо…
Binaa Investment
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$1,65 млн
Особенности проекта: собственный бассейн балконы система "умный дом" живописный вид ухоженные сады охрана и видеонаблюдение огороженная зеленая территория парковка Удобства и оснащение в доме Паркет Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с авто…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$186,532
Резиденция состоит из 2 жилых зданий (9 и 13 этажей) и бизнес-центра и располагает фитнес-центром, ухоженным садом, летней кухней, беседками и детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 3 км Станция метро - 7 км Торгов…
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$458,620
Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов. На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства. Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами. В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площад…
TRANIO
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$1,19 млн
Вашему вниманию предлагается первоклассный комплекс просторных вилл. Каждая вилла имеет частный бассейн, большой зелёный участок и паркинг. На закрытой территории есть детские площадки, теннисный корт, площадка для баскетбола, зоны для отдыха и прогулок. Расположение и объекты поблизости Г…
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$1,93 млн
Комплекс состоит из 12 вилл с бассейнами и террасами. Особенности проекта: охрана и видеонаблюдение ухоженная зеленая территория парковка Удобства и оснащение в доме Паркет Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусными остановками и цент…
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$452,651
В этом комплексе вы найдете больше, чем дом. Пышные сады, веселые дети, просторные балконы и террасы для приятного отдыха и многое другое. В комплексе всего 342 квартиры, природа и счастье. В малоэтажных домах ваши двери в сад, на террасы и балконы всегда будут открыты. Особенности Бассейн …
TRANIO
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и торговой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и торговой зоной, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$352,752
Особенности проекта: бассейн фитнес-центр кафе торговая зона Окончание строительства - декабрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Стамбула - 35 минут Аэропорт Стамбул имени Сабихи Гёкче́н - 25 минут Мост Мучеников 15 Июля - 25 минут Тоннель Евразия - 25 минут
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры КЛАССА ЛЮКС в окружении природы.
Жилой комплекс Квартиры КЛАССА ЛЮКС в окружении природы.
Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Турция
от
$403,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Жилой комплекс КЛАССА ЛЮКС расположен в престижной части Стамбула на азиатской стороне Босфора в районе Чекмекёй, в окружении леса и природы, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха. На территории роскошного комплекса, сады, открытые бассейны для детей и взрослых с современ…
Smart Home
