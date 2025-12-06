  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аташехир
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Аташехире, Турция

Стамбул
12
Анталья
86
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамбульским международным финансовым центром, Стамбул
Аташехир, Турция
от
$980,969
Предлагаются апартаменты с парковочными местами Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой. Окончание строительства …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и парком рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$568,052
Резиденция располагает бассейнами, прогулочными зонами и зонами отдыха, круглосуточной системой безопасности, гаражом, парком. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 450 метров Автобусная остановка - 100 метров Автомагистраль Е-80 - 8 ми…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Аташехир, Турция
от
$533,941
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 49
Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!! В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там буд…
Агентство
EOS Turkey Property
OneOne
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$480,507
Современная резиденция предлагает широкий выбор апартаментов: квартиры с 1-3 спальнями, двухуровневые апартаменты с 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо напротив торгового центра Palladium, в 350 метрах от станции метро Ataşehir и рядом с популярными д…
Агентство
TRANIO
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Аташехир, Турция
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 125–220 м²
3 объекта недвижимости 3
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) Высота здания: БЛОК A 22 ЭТАЖА БЛОК B 32 Типы квартир: 2+1- 3+1 – 4+1 Ландшафт: острова, море, город, лес, Чамлыджа Характеристики проекта: • Декоративные бассейны • Прогулочные зоны • Скамейки…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
125.0
450,000
Квартира 3 комнаты
190.0
699,000
Квартира 4 комнаты
220.0
1,15 млн
Агентство
Yusuf Ali
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$394,752
Резиденция располагает парковкой, круглосуточной охраной, детской площадкой, беседкой и декоративными бассейнами, зеленой зоной, спортивной площадкой и пешеходной дорожкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость на…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в районе Аташехир.
Аташехир, Турция
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс расположенный в районе Аташехир на Азиатской стороне Стамбула, строится на общей площади в 42.000 м2, состоит и одного двух блоков - 22 и 32 этажа, всего 146 квартир планировкой 2+1, 3+1 и 4+1, площадью от 116 м2 до 216 м2. Вокруг проекта Вы найдете множество коммерческих центров…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Istanbul Atasehir Apartment Complex
Аташехир, Турция
от
$345,077
Почему это свойство؟ Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула. Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами. Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас. Потряса…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$633,977
Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, д…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты рядом с финансовым центром.
Аташехир, Турция
от
$317,000
Варианты отделки С отделкой
Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового района FİNANS MERKEZİ, на общей площади в 8.000 м2, состоит и одного 16-и этажного блока в виде бабочки, всего 66 квартир, планировок 2+1 до 3+1, площадью от 92 м2 до 163 м2. Стратегически комплек…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Аташехир, Турция
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового района FİNANS MERKEZİ, на общей площади в 8.000 м2, состоит и одного 16-и этажного блока в виде бабочки, всего 66 квартир, планировок 2+1 до 3+1, площадью от 92 м2 до 163 м2. Стратегически комплек…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Rifat Danisman Sokagi, Турция
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового района FİNANS MERKEZİ, на общей…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$479,015
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает охраной, зеленой зоной, рестораном и кафе. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Кухонная бытовая техника Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
