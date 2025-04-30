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Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция

Аланья, Турция
от
$114,943
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15
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Описание Описание
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ID: 21633
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391124
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

О комплексе

ЖК включает два 9-этажных здания на территории почти 10 000 м2. Всего представлено 170 квартир с различными планировками, в том числе дуплексы на верхних этажах с открытой террасой и видом на море.

Инфраструктура

  • Бассейн
  • Мини-аквапарк
  • Тренажёрный зал
  • Сауна
  • Лаунж-зона и библиотека
  • Кинотеатр
  • Парковка
  • Детская площадка
  • Сад
  • Прогулочная и спортивная зоны.

Рассрочка - 50/50.

Преимущества

Прогнозируемая доходность - 4-6%.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в зелёной зоне и предлагает удобное расстояние до:

  • пляжа Орман Кампы и центра города Авсаллар (10-15 минут)
  • знаменитого Инжекумского природного парка на побережье (5 минут)
  • аэропортов Газипаша-Аланья и Анталья (1-1,5 часа).

Авсаллар — небольшой район Аланьи, расположенный на побережье Средиземного моря с множеством достопримечательностей и развлечений для гостей города любых возрастов. Это одно из самых тёплых мест Анталийского побережья, так как бухта защищает пляж от сильных ветров. Отличительной особенностью курорта считается его природа — богатая, пышущая всеми оттенками зелёного, а также чистые песчано-галечные пляжи.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Аланья, Турция
от
$114,943
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