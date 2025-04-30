Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция

ЖК включает два 9-этажных здания на территории почти 10 000 м2. Всего представлено 170 квартир с различными планировками, в том числе дуплексы на верхних этажах с открытой террасой и видом на море.

Инфраструктура

Бассейн

Мини-аквапарк

Тренажёрный зал

Сауна

Лаунж-зона и библиотека

Кинотеатр

Парковка

Детская площадка

Сад

Прогулочная и спортивная зоны.

Рассрочка - 50/50.

Преимущества

Прогнозируемая доходность - 4-6%.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в зелёной зоне и предлагает удобное расстояние до:

пляжа Орман Кампы и центра города Авсаллар (10-15 минут)

знаменитого Инжекумского природного парка на побережье (5 минут)

аэропортов Газипаша-Аланья и Анталья (1-1,5 часа).

Авсаллар — небольшой район Аланьи, расположенный на побережье Средиземного моря с множеством достопримечательностей и развлечений для гостей города любых возрастов. Это одно из самых тёплых мест Анталийского побережья, так как бухта защищает пляж от сильных ветров. Отличительной особенностью курорта считается его природа — богатая, пышущая всеми оттенками зелёного, а также чистые песчано-галечные пляжи.