Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 в 100 метрах от моря комплексе Konak Terrace.

В продаже меблированная квартир с одной спальней!
Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании!
Месторасположение - 150 метров от моря и чистейшего пляжа района Каргыджак.
В районе Каргыджак нет высотных зданий, горы близко подходят к морю, так что здесь тихо, красиво и живописно. С другой стороны, вся городская инфраструктура есть на расстоянии пешей прогулки.
Жилой комплекс состоит из 4 корпусов с общей закрытой и охраняемой территорией, где будет большой плавательный бассейн, терраса с шезлонгами и зонтиками, крытый подогреваемый бассейн, спа центр, тренажерный зал, детская площадка.
Использование новейших технологий, суперсовременные стройматериалы, результат работы высококвалифицированных архитекторов, порадует любого, даже самого взыскательного инвестора.
Инфраструктура:
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