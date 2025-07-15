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  4. Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 в 100 метрах от моря комплексе Konak Terrace.

Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 в 100 метрах от моря комплексе Konak Terrace.

Каргыджак, Турция
от
$108,531
BTC
1.2909501
ETH
67.6642151
USDT
107 302.5424022
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27201
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированная квартир с одной спальней!

Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании!

Месторасположение - 150 метров от моря и чистейшего пляжа района Каргыджак.

В районе Каргыджак нет высотных зданий, горы близко подходят к морю, так что здесь тихо, красиво и живописно. С другой стороны, вся городская инфраструктура есть на расстоянии пешей прогулки.

Жилой комплекс состоит из 4 корпусов с общей закрытой и охраняемой территорией, где будет большой плавательный бассейн, терраса с шезлонгами и зонтиками, крытый подогреваемый бассейн, спа центр, тренажерный зал, детская площадка. 

Использование новейших технологий, суперсовременные стройматериалы, результат работы высококвалифицированных архитекторов, порадует любого, даже самого взыскательного инвестора.
 

Инфраструктура:

  • Большой плавательный бассейн
  • Терраса с шезлонгами и зонтиками
  • Крытый подогреваемый бассейн
  • Спа центр
  • Тренажерный зал
  • Детская площадка
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

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Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 в 100 метрах от моря комплексе Konak Terrace.
Каргыджак, Турция
от
$108,531
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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