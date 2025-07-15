Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 в 100 метрах от моря комплексе Konak Terrace.

В продаже меблированная квартир с одной спальней!

Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании!

Месторасположение - 150 метров от моря и чистейшего пляжа района Каргыджак.

В районе Каргыджак нет высотных зданий, горы близко подходят к морю, так что здесь тихо, красиво и живописно. С другой стороны, вся городская инфраструктура есть на расстоянии пешей прогулки.

Жилой комплекс состоит из 4 корпусов с общей закрытой и охраняемой территорией, где будет большой плавательный бассейн, терраса с шезлонгами и зонтиками, крытый подогреваемый бассейн, спа центр, тренажерный зал, детская площадка.

Использование новейших технологий, суперсовременные стройматериалы, результат работы высококвалифицированных архитекторов, порадует любого, даже самого взыскательного инвестора.



Инфраструктура:

Большой плавательный бассейн

Терраса с шезлонгами и зонтиками

Крытый подогреваемый бассейн

Спа центр

Тренажерный зал

Детская площадка



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