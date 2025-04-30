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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция

Муратпаша, Турция
от
$3,69 млн
;
20
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 25110
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425251
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Комплекс представляет собой коллекцию из 16 премиальных вилл в современном стиле. Расположенные на возвышенности, элегантно оформленные дома открывают впечатляющие виды на город и Средиземное море.

Роскошные виллы с планировками от 3+1 до 6+1 будут располагаться на просторных участках площадью от 560 м² до 1 000 м². Во всех виллах — бассейны с видом на панораму Аланьи, лаунж-зоны, террасы на крыше.

Кроме того, в каждой вилле спроектирована собственная инфраструктура: сауна, хамам, паровая, домашний кинотеатр и многое другое.

В отделке вилл будут использованы материалы премиального качества.

Виллы будут сдаваться с дизайнерским ремонтом, укомплектованными всей техникой и мебелью, а также с системой «умный дом».

Окончание строительства - август 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Бекташ – это престижный район Аланьи, располагающийся на живописном горном склоне.

  • Рестораны и магазины - 1,5 км
  • Море - 3,5 км
  • Центр Аланьи - 4 км
  • Больница - 5 км
  • Аэропорт Газипаша - 40 км

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$3,69 млн
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