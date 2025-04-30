Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция

Комплекс представляет собой коллекцию из 16 премиальных вилл в современном стиле. Расположенные на возвышенности, элегантно оформленные дома открывают впечатляющие виды на город и Средиземное море.

Роскошные виллы с планировками от 3+1 до 6+1 будут располагаться на просторных участках площадью от 560 м² до 1 000 м². Во всех виллах — бассейны с видом на панораму Аланьи, лаунж-зоны, террасы на крыше.

Кроме того, в каждой вилле спроектирована собственная инфраструктура: сауна, хамам, паровая, домашний кинотеатр и многое другое.

В отделке вилл будут использованы материалы премиального качества.

Виллы будут сдаваться с дизайнерским ремонтом, укомплектованными всей техникой и мебелью, а также с системой «умный дом».

Окончание строительства - август 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Бекташ – это престижный район Аланьи, располагающийся на живописном горном склоне.