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Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция

Altintas, Турция
от
€226,142
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О комплексе

Резиденция располагает подземным гаражом и парковкой, открытым бассейном, сауной, фитнес-центром, зоной барбекю, детской площадкой, охраной.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Встроенная кухня
  • Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт – 10 минут
  • Море – 10 минут
  • Торговый центр – 15 минут
Местонахождение новостройки
Altintas, Турция

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Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция
Altintas, Турция
от
€226,142
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