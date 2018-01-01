Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция

Почему это свойство؟
Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов.
Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро.
Это недалеко от крупнейшего медицинского города Турции. Кроме того, он находится рядом со Стамбульским водным каналом, на его берегах планируется построить более 100 000 единиц жилья и инвестиций.
Проект соответствует условиям получения турецкого гражданства, готовому правоустанавливающему договору собственности и различным предложениям рассрочки.
Комплекс состоит из двух блоков, где есть 88 квартир с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней - 45 шт
Апартаменты с 2 спальнями - 34 шт
Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 9 шт
40% - возможность рассрочки до окончания строительства.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: мини-аквапарк, сауна, генератор.
Расположение и объекты поблизости
Аланья, полная великолепной природы и следов истории, является одним из самых оживленных курортов Турции. Своими всемирно известными пляжами и климатическими условиями он привлекает множество туристов со всего мира. Доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, история, именно поэтому люди проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов привлекает регион из-за мест и качественной еды.
Комплекс находится в центре Аланьи и в 600 метрах от пляжа. Кроме того, проект находится в нескольких минутах ходьбы от сетевых магазинов, таких как Бим Migros, Carrefour, A101.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 150 до 197 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!