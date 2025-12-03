  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейликдюзю
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Бейликдюзю, Турция

Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Бейликдюзю, Турция
от
$133,309
Почему это свойство؟ Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу. Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвести…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Бейликдюзю, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 140–240 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектированные апартаменты с захватывающим видом на море и великолепными зелеными зонами, интегрированными с природой. В строительстве использованы самые современные и качественные строительные материалы. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
140.0
250,000
Квартира 3 комнаты
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Квартира 4 комнаты
210.0
425,000
Агентство
Yusuf Ali
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Бейликдюзю, Турция
от
$134,532
Почему это свойство؟ Благодаря близости к основным дорогам, транспортным линиям и скоростным перевозкам, обеспечивая легкую навигацию. Из сложных апартаментов открывается панорамный вид на Мраморное море и окружающие зеленые насаждения. Титулы доставляются непосредственно после завершения п…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$499,409
Инфраструктура комплекса: 150 коммерческих помещений на территории тренажерный зал открытый бассейн теннисный корт и баскетбольная площадка детские площадки зеленая зона подземная парковка круглосуточная охрана Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника (духовой шкаф, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$149,226
Комплекс представляет собой крупнейший и самый престижный проект городской трансформации в районе. Он представляет собой идеальное сочетание природы и современной городской инфраструктуры. Проект охватывает 15 000 м² земли, из которых 70 % — зелёные зоны, и включает 442 жилых квартиры и 40 к…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Многоквартирный жилой дом Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Многоквартирный жилой дом Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Многоквартирный жилой дом Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Многоквартирный жилой дом Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Многоквартирный жилой дом Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Бейликдюзю, Турция
от
$226,438
Почему это свойство؟ Проект морской резиденции в Бейликдузу, новом пригороде Стамбула, расположен недалеко от прекрасного пляжа, на котором есть множество ресторанов, кафе и торговых центров.  По сравнению с другими регионами Стамбула, Бейликдузу имеет более высокое качество, более орган…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$265,848
Многофункциональный проект включает в себя жилые, коммерческие и офисные помещения. Из окон открываются виды на море, озеро и город. Окончание строительства - 30.06.2025. Расположение и объекты поблизости В 200 метрах от университета Бейкент В 100 метрах от торгового центра Перлависта В 20…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$222,844
Резиденция располагает бассейном, хамамом, парной и сауной, фитнес-центром, ухоженным садом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, станцией метробуса, торговыми центрами, больницами, школами
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$198,968
Резиденция располагает детскими площадками, футбольным полем и баскетбольной площадкой, парковкой и гаражом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 800 метров Торговый центр - 5 минут Университет - 5 минут Аэропорт Стамбула - 35 минут Больница - 1 км Побе…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Бейликдюзю, Турция
от
$156,546
Почему это свойство؟ Созерцайте один из самых красивых видов на море Мраморного моря в европейском Стамбуле. Центральное расположение в районе Бейликдузу; Это возможность для инвестиций, которую нельзя упустить, с высокими показателями прибыли от недвижимости. Интеллектуальная система - и н…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.
Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.
Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.
Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.
Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.
Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.
Бейликдюзю, Турция
от
$149,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Представляем Вам наш новый проект от известного застройщика, в шаговой доступности от шоссе E-5 и торговым центром Marmara Park, в радиусе нескольких километров образовательные и медицинские учреждения. Комплекс расположен в районе Бейликдюзю на европейской стороне города, красивый, семей…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.
Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.
Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.
Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.
Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.
Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.
Бейликдюзю, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
ЖК расположен в Бейликдюзю, район известен своим красивейшим побережьем Мраморного моря. Здесь есть несколько школ, университет, больница, магазины, рядом магистраль Е-5 и метробус. Комплекс построен на берегу моря рядом с пристанью для яхт, на площади 7.800 м2, большое внимание уделено с…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$447,678
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает большими зелеными зонами, гаражом, крытым и открытым бассейнами, сауной и парной, тренажерным залом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с международными школами, б…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Бейликдюзю, Турция
от
$250,063
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Просторные квартиры рядом с пристанью для яхт в Стамбуле, Бейликдюзю Просторные квартиры расположены в районе Каваклы в Бейликдюзю, Стамбул. Бейликдюзю активно развивается с каждым днём благодаря новым жилым проектам, недавно построенной яхтенной пристани и крупным торговым центрам. Этот рай…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$139,277
Резиденция располагает детской площадкой, охраной, садом, парковкой и гаражом. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в современной части Стамбула, в районе с развитой инфраструктурой, множеством элитных жилых комплексов и торговых…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Бейликдюзю, Турция
от
$286,390
Почему это свойство؟ Зона проекта является одним из самых важных центров европейского Стамбула. Его близость к парку Hayat Valley делает его местом для инвесторов и тех, кто хочет жить в самом сердце природы. Проект гарантирован правительством и включает 1156 квартир и 39 магазинов. Здес…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$686,439
Резиденция располагает спортивной площадкой, беговой дорожкой, детской площадкой, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 5 минут Гавань - 4 минуты Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты Больница - …
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Бейликдюзю, Турция
от
$790,898
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Просторные квартиры рядом с пристанью для яхт в Стамбуле, Бейликдюзю Просторные квартиры расположены в районе Каваклы в Бейликдюзю, Стамбул. Бейликдюзю активно развивается с каждым днём благодаря новым жилым проектам, недавно построенной яхтенной пристани и крупным торговым центрам. Этот рай…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$188,024
Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и гавань. Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, кафе, парковкой. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость нахо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Бейликдюзю, Турция
от
$330,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 15
Площадь 180 м²
1 объект недвижимости 1
Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зоны. Жить мирной семейной жизнью в центре с уникальными пейзажными видами и собственной инфраструктурой для Вас теперь не мечта. Вид на город, Вид на море и Вид на ландшафт. Всего 8 Блоков и 709 ап…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
180.0
330,000
Агентство
Yusuf Ali
Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$292,482
Бейликдюзю — один из самых быстроразвивающихся районов на европейской стороне Стамбула. Потому что там много элитной недвижимости. Наличие квартиры или виллы в Бейликдюзю открывает больше возможностей, чем вы ожидаете! В жилом комплексе малоэтажные апартаменты с видом на море, спроектированн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,41 млн
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на Мраморное море, садами и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, спортивным клубом. Окончание строительства - август 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с одним из кру…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой недалеко от моря в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой недалеко от моря в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой недалеко от моря в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой недалеко от моря в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой недалеко от моря в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой недалеко от моря в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$785,922
Тихий проект в районе Бейликдюзю, подходящий для семейного проживания. Из окон всех апартаментов открывается прекрасный и захватывающий вид на Мраморное море. Проект включает в себя отличные удобства, такие как : Круглосуточная охрана Турецкая баня (хамам) Сауна Площадка для мини-гольфа Озе…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Бейликдюзю, Турция
от
$180,395
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Бейликдюзю Стамбул, с характерным эстетическим и функциональным дизайном. Здоровая жизнь в сердце зеленых садов, которые вдохновляют мир. Он находится недалеко от торговых центров и известных образовательных, медицинских и культурных учреждений. Он…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$297,457
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейнами и спортивными площадками, тренажерным залом, детской площадкой, сауной и хамамом, парковкой. Окончание строительства - апрель 2024 года. Инфраструктура Недвижимость находится в зеленом районе, в пешей доступности от всей необходимой …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$261,643
Резиденция располагает большой зеленой зоной, открытым бассейном, крытой парковкой, фитнес-залом, хамамом и сауной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с супермаркетами и автовокзалом. Автомагистраль Е-5 и станция метробуса - 3,2 км Мраморное море - 3,5 км Большо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Бейликдюзю, Турция
от
$285,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс расположен в районе Бейликдюзю на европейской стороне города, красивый, семейный, уютный, динамично-развивающийся район, район с качественными новыми жилыми комплексами. Общая площадь застройки составляет 38.000 м2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны, комплекс со…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Бейликдюзю, Турция
от
$227,890
Год сдачи 2022
KELEŞ CENTER projesi, Стамбул и # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Стамбул и # 39; un ana yol kavşakların buluaktas • Proje, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Aynı zaman…
Агентство
Extra Property
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$691,413
Жилой комплекс рядом с пристанью для яхт включает апартаменты с 2-5 спальнями, террасы с панорамным видом на море, просторные озелененные участки с пальмами, местами для отдыха и водными объектами. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с берегов…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Бейликдюзю, Турция
от
$227,114
Почему это свойство ː؟ Он находится в привилегированном месте в районе Якуплу, одном из самых престижных районов Бейликдюзю. Инвестиционная возможность рядом с наиболее значительными инфраструктурными проектами в Турции. Он находится рядом с основными транспортными линиями и рядом с коммунал…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
, Турция
от
$2,62 млн
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами и видом на море. На каждом земельном участке возможно строительство бассейна. Площадь сада - от 118 м2 до 851 м2. Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, теннисным кортом, баскетбольной …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$218,864
Предлагаются квартиры с видом на море и город. Резиденция располагает большими зелеными зонами, зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость на…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$491,450
Жилой комплекс состоит из 55 зданий с квартирами с 3-4 спальнями и 22 вилл с 4-6 спальнями. Все апартаменты с просторными комнатами и большими балконами. Вокруг домов - озелененные участки с местами для отдыха. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамб…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,17 млн
Предлагаются виллы с садами, большими бассейнами и видом на Мраморное море, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Лифт Расположение и объекты поблизости Гавань Стамбула - 13 минут Станция метробуса - 12 минут Торговый центр - 20 минут Новый аэропорт Стамбула - 50 минут
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$229,807
Особенности проекта: вид на море крытая парковка крытый бассейн тренажерный зал Расположение и объекты поблизости Гавань West Istanbul Marina - 1,2 км Метробус - 5,9 км Новый аэропорт - 34 км
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$686,439
Благодаря прибрежной локации и роскошной архитектуре, резиденция обещает создать жизнь вашей мечты. Проект состоит из шести 3-этажных зданий с 36 квартирами, включая двухуровневые апартаменты с садами, двухуровневые пентхаусы, а также апартаменты с 2-6 спальнями, где умиротворение и роскошь …
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Бейликдюзю, Турция
от
$386,144
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Просторные квартиры рядом с пристанью для яхт в Стамбуле, Бейликдюзю Просторные квартиры расположены в районе Каваклы в Бейликдюзю, Стамбул. Бейликдюзю активно развивается с каждым днём благодаря новым жилым проектам, недавно построенной яхтенной пристани и крупным торговым центрам. Этот рай…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$167,133
Особенности проекта: виды на море и город тренажерный зал парковка охрана детская площадка Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо на берегу моря, в окружении всей необходимой инфраструктуры, включая парки и гавань с ресторанами и барами. Гавань West Istanbul Marin…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$411,863
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро. Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном. Расположен…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$159,174
Этот проект расположен на участке площадью 18 000 м2 и состоит из 747 интегрированных жилых единиц. На первом этаже расположено более 55 магазинов, обслуживающих как жителей, так и окружающее сообщество. Проект направлен на удовлетворение всех потребностей современной жизни благодаря обширны…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$412,119
Предлагаются квартиры с видами на море и город. Резиденция располагает зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой и детским садом, баскетбольной площадкой, садами, декоративным прудом, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 2024…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Бейликдюзю, Турция
от
$340,727
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
The biggest compound of the city has been raising along West Istanbul Marina. The Biggest compound of the city with 5.000+ different type of units from 1+1 to mention houses. A unique life concept with private marina, seabus pier, marina restaurants and entertaintment hall, 1st class facilit…
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,04 млн
Проект включает 8 объектов: 4 спаренных дома и 4 отдельные виллы. В общих зонах есть 3 открытых бассейна, 2 турецкие бани и 2 сауны, фитнес-зал. Кроме того, на территории есть круглосуточная охрана и открытая парковка. Удобства и оснащение в доме 2 больших холодильника мини-бар 2 посудомое…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$3,27 млн
Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Варианты вилл: Сме…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Бейликдюзю, Турция
от
$425,689
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Просторные квартиры рядом с пристанью для яхт в Стамбуле, Бейликдюзю Просторные квартиры расположены в районе Каваклы в Бейликдюзю, Стамбул. Бейликдюзю активно развивается с каждым днём благодаря новым жилым проектам, недавно построенной яхтенной пристани и крупным торговым центрам. Этот рай…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$371,572
Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов. В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками к…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$215,880
Alya Dream отличается от других своим дизайном и концепцией, созданной специально для семей. Резиденция предлагает абсолютно новую жизнь мечты для вас и ваших близких. Здесь каждый момент будет наполнен счастьем и спокойствием. Каждый день будет начинаться с живописного вида на море. А кажды…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Бейликдюзю, Турция
от
$220,031
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Самый большой комплекс города поднимался вдоль пристани Западного Стамбула. Самый большой комплекс города с 5.000 + единиц различного типа от 1 + 1, чтобы упомянуть дома. Уникальная концепция жизни с частной пристанью для яхт, причалом морского дна, ресторанами для яхт и развлекательным зало…
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Дуплекс 4+2 в новом комплексе.
Жилой комплекс Дуплекс 4+2 в новом комплексе.
Жилой комплекс Дуплекс 4+2 в новом комплексе.
Жилой комплекс Дуплекс 4+2 в новом комплексе.
Жилой комплекс Дуплекс 4+2 в новом комплексе.
Жилой комплекс Дуплекс 4+2 в новом комплексе.
Бейликдюзю, Турция
от
$158,000
Варианты отделки С отделкой
Видео квартиры вышлем по запросу! Квартира 4+2 в комплексе - Öz Yıldırım Group YAKUPLU Характеристика: Двухуровневая квартира - 4+2 Площадь - 190 м2 Отдельная кухня + кухня на втором этаже Тнфраструктура: Магазины, кафе и больницы - 1 мин В шаговой доступности шк…
Агентство
Smart Home
