  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира 3+1 в комплексе Sehr-i Oba под ВНЖ и ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ.

Жилой комплекс Квартира 3+1 в комплексе Sehr-i Oba под ВНЖ и ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ.

Оба, Турция
от
$250,966
BTC
2.9851862
ETH
156.4663720
USDT
248 125.8298771
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27358
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Подходит под ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ - в Тапу можем указать 400.000 USD.

Квартира с тремя спальнями (3+1) без мебели 145 м2, в комплексе Sehr-i Oba.

Планировка:

  • Отдельная кухня
  • Гостиная 
  • 3 Спальни
  • 2 ванных комнат
  • 1 застеклённый балкон
  • 1 открытый балкон

Sehr-i Oba - жилой комплекс класса, расположен в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты.

Комплекс состоит из двух 4-этажных жилых блоков, объединённый благоустроенной, охраняемой территорией-оазисом с плавательным бассейном и тропическим садом.

Идеальное расположение -  множество ресторанов, кафе и магазинов (Metro, Migros, Koctas и торговый центр Alanyum) рядом больница и остановки общественного транспорта, растояние до моря 900 метров. 

Завершение строительства: сдан в 2021 году.
 

Инфраструктура:

  •  Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Крытая и открытая игровые площадки
  • Сауна
  • Тренажерный зал
  • Ухоженный сад
  • Зона барбекю
  • Беседка
  • Открытая парковка
  • Круглосуточное видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Бейоглу, Турция
от
$734,969
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Аланья, Турция
от
$156,258
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$233,690
Жилой квартал Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yenisey Residence.
Махмутлар, Турция
от
$140,432
Жилой комплекс Апартаменты в районе Аташехир.
Аташехир, Турция
от
$410,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира 3+1 в комплексе Sehr-i Oba под ВНЖ и ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ.
Оба, Турция
от
$250,966
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Башакшехир, Турция
от
$169,327
Почему это свойство؟ Он расположен в нескольких минутах ходьбы от Стамбульского водного канала и Стамбульского третьего аэропорта. Он находится рядом с государственной больницей Басаксехир, одним из крупнейших медицинских городов в мире. Величайший ботанический сад в Турции и Европе располо…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$167,482
Варианты отделки С отделкой
Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря: с одной спальней (1+1) 65 м2 на 2-ом этаже с мебелью - 150.000 EUR с двумя спальнями (2+1) 85 м2 на 1-ом этаже без мебели - 260.000 EUR Комплекс расположен на общей площади 6 852 м2 состоит из двух 5-ти этажных блоков и имеет 135 …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$285,494
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной, турецкой баней и джакузи, детской площадкой, кинотеатром, игровой комнатой, 5-уровневой парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Станция метробуса - 5 мину…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации