Жилой комплекс Квартира 3+1 в комплексе Sehr-i Oba под ВНЖ и ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Подходит под ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ - в Тапу можем указать 400.000 USD.

Квартира с тремя спальнями (3+1) без мебели 145 м2, в комплексе Sehr-i Oba.

Планировка:

Отдельная кухня

Гостиная

3 Спальни

2 ванных комнат

1 застеклённый балкон

1 открытый балкон

Sehr-i Oba - жилой комплекс класса, расположен в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты.

Комплекс состоит из двух 4-этажных жилых блоков, объединённый благоустроенной, охраняемой территорией-оазисом с плавательным бассейном и тропическим садом.

Идеальное расположение - множество ресторанов, кафе и магазинов (Metro, Migros, Koctas и торговый центр Alanyum) рядом больница и остановки общественного транспорта, растояние до моря 900 метров.

Завершение строительства: сдан в 2021 году.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Крытая и открытая игровые площадки

Сауна

Тренажерный зал

Ухоженный сад

Зона барбекю

Беседка

Открытая парковка

Круглосуточное видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.