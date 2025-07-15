Жилой комплекс Квартира 3+1 в комплексе Sehr-i Oba под ВНЖ и ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Подходит под ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ - в Тапу можем указать 400.000 USD.
Квартира с тремя спальнями (3+1) без мебели 145 м2, в комплексе Sehr-i Oba.
Планировка:
Sehr-i Oba - жилой комплекс класса, расположен в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты.
Комплекс состоит из двух 4-этажных жилых блоков, объединённый благоустроенной, охраняемой территорией-оазисом с плавательным бассейном и тропическим садом.
Идеальное расположение - множество ресторанов, кафе и магазинов (Metro, Migros, Koctas и торговый центр Alanyum) рядом больница и остановки общественного транспорта, растояние до моря 900 метров.
Завершение строительства: сдан в 2021 году.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.