Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.

Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR.

► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR.

Наш проект Aqua Marin с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых привлекательных частей нашего региона - в районе Томюк.

Жилой комплекс будет состоять из одного 15-и этажного блока.

Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.

Все необходимые учреждения, такие, как поликлиника, банк, школа, автовокзал и т.д., находятся в пешей доступности.

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.



Планировка квартир:

Апартаменты с одной спальней (1+1) площадь - 65 м2

Апартаменты с двумя спальнями (2+1) площадь - 120 м2



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Водные горки

Сауна

Турецкий хаммам

Спортзал

Беседки

Детская игровая площадка

Баскетбольная площадка

Парковка

Электрогенератор

Охрана 24/7

Благоустроенная территория комплекса



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.