Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.

Эрдемли, Турция
$89,124
14
ID: 27998
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR.

► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR.

Наш проект Aqua Marin с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых привлекательных частей нашего региона - в районе Томюк.

Жилой комплекс будет состоять из одного 15-и этажного блока.

Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.

Все необходимые учреждения, такие, как поликлиника, банк, школа, автовокзал и т.д., находятся в пешей доступности.

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.


Планировка квартир:

  • Апартаменты с одной спальней (1+1) площадь - 65 м2
  • Апартаменты с двумя спальнями (2+1) площадь - 120 м2


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Спортзал
  • Беседки
  • Детская игровая площадка
  • Баскетбольная площадка
  • Парковка
  • Электрогенератор
  • Охрана 24/7
  • Благоустроенная территория комплекса


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
