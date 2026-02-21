  1. Realting.com
Квартиры от застройщика в Айдыне, Турция

Didim
29
Кушадасы
1
Назилли
1
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Кушадасы, Турция
от
$301,216
Предлагаются функциональные комфортабельные апартаменты с балконами и видом на поле для гольфа. Резиденция располагает пешеходными дорожками, бассейнами, детской и спортивными площадками, аквапарком, баром и рестораном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с истори…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Didim, Турция
от
$192,555
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
4-комнатная полностью меблированная двухуровневая квартира - идеально подходит как для дома отдыха, так и для инвестиций в Дидиме, Турция.4-комнатная двухуровневая квартира в идеальном комплексе, готовая к проживанию, в Didim Efeler Mahallesi. Недвижимость с выгодным соотношением цены и каче…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Marina Complex
Жилой комплекс Marina Complex
Жилой комплекс Marina Complex
Жилой комплекс Marina Complex
Жилой комплекс Marina Complex
Жилой комплекс Marina Complex
Didim, Турция
от
$100,817
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
2-комнатная квартира с видом на море на продажу в Дидиме по выгодной цене. Расположена в современном комплексе с общим бассейном и множеством местных удобств. Идеальная инвестиция в недвижимость Дидима. 2-комнатная меблированная квартира в Дидиме на продажу, расположена в прекрасном современ…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Sun Complex
Жилой комплекс Sun Complex
Жилой комплекс Sun Complex
Жилой комплекс Sun Complex
Жилой комплекс Sun Complex
Жилой комплекс Sun Complex
Didim, Турция
от
$197,659
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
4-Спальня Полностью меблированная Двухуровневая Квартира-600m до пляжа в Дидиме.  Дидим, который был маленьким полуостровом Эгейского моря, в прошлом был небольшой рыбацкой деревней и изо дня в день становился большим городом отдыха с его мирным, традиционная и веселая ночная жизнь с живо…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Pine Apartments
Жилой квартал Pine Apartments
Жилой квартал Pine Apartments
Жилой квартал Pine Apartments
Жилой квартал Pine Apartments
Жилой квартал Pine Apartments
Didim, Турция
от
$144,558
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Продается квартира с 3 спальнями в Алтынкуме, красивом побережье Эгейского моря на западе Турции, недалеко от популярного курорта Алтынкум, всего в 1 км. Идеальный семейный дом для пляжного отдыха на продажу в Алтинкуме, Дидим. В Алтинкуме есть хороший пляж, множество развлечений и интересн…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Tropicana Complex
Жилой комплекс Tropicana Complex
Жилой комплекс Tropicana Complex
Жилой комплекс Tropicana Complex
Жилой комплекс Tropicana Complex
Жилой комплекс Tropicana Complex
Akbuk, Турция
от
$250,709
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Удивительный Вид на море Дуплекс Для Продажи в Акбуке – Потрясающий Второй Дом в Турции Потрясающий вид на море Дуплекс Продажа в Акбуке – 4 спальня дуплекс квартира на продажу на красивом комплексе в Акбуке. Акбук продолжает оставаться восходящей звездой рынка недвижимости каждый день в р…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Sunflower Complex
Жилой квартал Sunflower Complex
Жилой квартал Sunflower Complex
Жилой квартал Sunflower Complex
Жилой квартал Sunflower Complex
Жилой квартал Sunflower Complex
Didim, Турция
от
$170,696
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
2-комнатная современная и роскошная полностью меблированная двухуровневая квартира в комплексе с большим общим бассейном, рядом со всеми удобствами. Открытый базар, супермаркеты, больница, офис совета находятся в 5 минутах ходьбы. Право собственности. Ценность за деньги собственность... Иде…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Bodrum Residence
Жилой квартал Bodrum Residence
Жилой квартал Bodrum Residence
Жилой квартал Bodrum Residence
Жилой квартал Bodrum Residence
Жилой квартал Bodrum Residence
Didim, Турция
от
$800,136
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Великолепный проект апартаментов в Ортакенте, окруженный завораживающими красотами Бодрума. Роскошная и комфортная жизнь в Бодруме. Он находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, государственной больницы, аптеки, медицинского центра, школы, рынка, уличного рынка и базара. Е…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Center Apartments
Жилой квартал Center Apartments
Жилой квартал Center Apartments
Жилой квартал Center Apartments
Жилой квартал Center Apartments
Жилой квартал Center Apartments
Didim, Турция
от
$124,821
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Бренд Новая Современная Квартира Для Продажи в Didim – Доступный 2-Кровать Для Продажи в Алтинкуме Роскошная и современная 2-комнатная квартира на продажу в Didim. 2-комнатная квартира в отличном месте в Дидиме, в центре Дидима и в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, магазино…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Жилой комплекс Mavisehir Villa
Didim, Турция
от
$283,133
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Готовая современная вилла с 4 спальнями и двумя спальнями – дом для отдыха в ТурцииСовершенно новая современная и роскошная вилла с 4 спальнями и собственным бассейном в Мависехир Дидим. Эта недавно построенная вилла с 4 спальнями расположена очень близко к морю и в нескольких минутах ходьбы…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Mayfair Complex
Жилой комплекс Mayfair Complex
Жилой комплекс Mayfair Complex
Жилой комплекс Mayfair Complex
Жилой комплекс Mayfair Complex
Жилой комплекс Mayfair Complex
Didim, Турция
от
$101,500
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Доступный дом для отдыха в Турции-2-Спальня Дуплекс Квартира На продажу в Дидим Доступная двухкомнатная квартира с 2 спальнями для продажи в Didim Turkey. Эта инвестиционная недвижимость, где вы можете получить свою стоимость в специальной сложной концепции, близкой к Мавишехиру. Мы предлаг…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Apollon Holiday Village
Жилой комплекс Apollon Holiday Village
Жилой комплекс Apollon Holiday Village
Жилой комплекс Apollon Holiday Village
Жилой комплекс Apollon Holiday Village
Жилой комплекс Apollon Holiday Village
Didim, Турция
от
$112,348
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Доступная 3-спальная двухкомнатная квартира Duplex в Дидим-Ready To Move во 2-м Доме в Турции Доступная 3-местная двухуровневая квартира на продажу в Didim Turkey. Эта инвестиционная недвижимость, где вы можете получить свою стоимость денег в Мавишехире в концепции compex, такой как 5-звезд…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Olive Grove Complex
Жилой квартал Olive Grove Complex
Жилой квартал Olive Grove Complex
Жилой квартал Olive Grove Complex
Жилой квартал Olive Grove Complex
Жилой квартал Olive Grove Complex
Didim, Турция
от
$155,114
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
3-Спальня Полностью Меблированная Квартира-Праздник Дом Для Продажи в Алтинкуме Турция эта недорогая квартира на продажу в Дидиме, расположенном недалеко от центра космополита Дидим Алтинкум на юго-западе Турции, 2,5 км от знаменитого 3-го пляжа и недалеко от пристани в желаемом районе Эфел…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Aydin Apartments
Жилой квартал Aydin Apartments
Жилой квартал Aydin Apartments
Жилой квартал Aydin Apartments
Жилой квартал Aydin Apartments
Жилой квартал Aydin Apartments
Назилли, Турция
от
$41,607
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Доступная Современная 1 и 2-Кровать Квартира Для Продажи в Айдыне с Гарантированной Арендой Доход – Договорная Инвестиционная Недвижимость в Турции.  Доступная инвестиционная недвижимость с Арендным Доходом... Потрясающая недвижимость Айдына На Продажу – Роскошные Апартаменты Эгейского моря…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Sea View Residance
Жилой комплекс Sea View Residance
Жилой комплекс Sea View Residance
Жилой комплекс Sea View Residance
Жилой комплекс Sea View Residance
Жилой комплекс Sea View Residance
Didim, Турция
от
$466,746
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Sea View 3-Спальня Дуплекс Квартира Продажа в Алтинкум-Семейный Отдых Дом в Дидиме Идеальные инвестиции в недвижимость для тех, кто хочет жить в частной роскоши с 3 спальнями дуплекс в Didim Altinkum. Он находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Алтинкум, рынка, кафе, ресторана и уличн…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Moonlight Complex
Жилой комплекс Moonlight Complex
Жилой комплекс Moonlight Complex
Жилой комплекс Moonlight Complex
Жилой комплекс Moonlight Complex
Жилой комплекс Moonlight Complex
Didim, Турция
от
$112,019
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Спальня Bargain 3, полностью меблированная двухуровневая квартира продается с кухней открытого плана и 2 полностью оборудованными семейными ванными комнатами, она расположена в популярном и развивающемся районе Эфелера. Спальни просторные и светлые, с нейтральными тонами во всем. Общий бассе…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал City Point Residence
Жилой квартал City Point Residence
Жилой квартал City Point Residence
Жилой квартал City Point Residence
Жилой квартал City Point Residence
Жилой квартал City Point Residence
Didim, Турция
от
$84,814
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Роскошный комплекс апартаментов с 1 спальней в Дидиме на продажу в небольшом, но очень популярном курорте Алтынкум. Современные апартаменты с 1 спальней в Алтынкуме с видом на природу по выгодным ценам. Инвестиции в Дидим. В комплексе есть общий бассейн и сад.В Алтынкуме есть хороший пляж, м…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Polat Life Complex
Жилой квартал Polat Life Complex
Жилой квартал Polat Life Complex
Жилой квартал Polat Life Complex
Жилой квартал Polat Life Complex
Жилой квартал Polat Life Complex
Didim, Турция
от
$149,359
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Совершенно новая современная 2-комнатная квартира на продажу в Дидиме – Прекрасные удобства на местеМы в Министерстве внутренних дел Турции рады представить комплекс Polat Life, который является нашей собственной разработкой, расположенной в Дидиме недалеко от Марина-роуд.Совершенно новая, с…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Seahorse Residence
Жилой комплекс Seahorse Residence
Жилой комплекс Seahorse Residence
Жилой комплекс Seahorse Residence
Жилой комплекс Seahorse Residence
Жилой комплекс Seahorse Residence
Didim, Турция
от
$181,364
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
2-Bed Holiday Home Для Продажи в Есилькент-Высокий Арендный Доход в Дидиме 2-комнатная квартира с общим бассейном в частном комплексе в Yesilkent– 2nd Home в Турции. Красивый 2-й дом в Дидим Турции.  Просторная квартира на продажу в Дидиме, находится очень централизованно в красивом Есильке…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Didim, Турция
от
$118,528
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
2-комнатная современная квартира на продажу в Алтынкуме - готовая к заселению в дом отдыха в ТурцииДидим - один из курортных центров, расположенных на длинной береговой линии Эгейского региона, известный своими многочисленными отмеченными наградами пляжами и сочетающий в себе множество приро…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Lifecity Complex
Жилой комплекс Lifecity Complex
Жилой комплекс Lifecity Complex
Жилой комплекс Lifecity Complex
Жилой комплекс Lifecity Complex
Жилой комплекс Lifecity Complex
Didim, Турция
от
$125,540
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
2-комнатная квартира в комплексе на продажу в Алтынкуме - идеально подходит как для дома отдыха, так и для инвестиций в Дидиме, Турция.. Эта недорогая 2-комнатная квартира на среднем этаже на продажу расположена в красивом комплексе в Дидиме на побережье Эгейского моря в западной Турции, нед…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Жилой комплекс Sierra Vista Residence
Didim, Турция
от
$63,477
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
ДОСТУПНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА - Готовые к инвестициям апартаменты в центре города в Айдыне, Турция, элитные инвестиционные апартаменты, расположенные всего в 1 часе езды от Кушадасы, центр города на продажу.Готовые к инвестициям апартаменты в центре города недалеко от Кушадасы - элитные инвестици…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Royal Marina Complex
Жилой комплекс Royal Marina Complex
Жилой комплекс Royal Marina Complex
Жилой комплекс Royal Marina Complex
Жилой комплекс Royal Marina Complex
Жилой комплекс Royal Marina Complex
Didim, Турция
от
$192,033
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Семейный дом для отдыха на продажу в Дидиме. Двухкомнатная двухуровневая квартира расположена в одном из самых популярных комплексов Алтынкума, полностью огороженная и закрытая для обеспечения конфиденциальности и безопасности, с прекрасными удобствами на территории, включая большой общий ба…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Clower Complex
Жилой комплекс Clower Complex
Жилой комплекс Clower Complex
Жилой комплекс Clower Complex
Жилой комплекс Clower Complex
Жилой комплекс Clower Complex
Didim, Турция
от
$123,221
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Продается двухкомнатная квартира с 3 спальнями в Дидиме, красивой береговой линии Эгейского моря на западе Турции, недалеко от популярного курорта Алтинкум всего в 3 км. Идеальный семейный дом для пляжного отдыха или инвестиции в Altinkum, Didim. Алтинкум имеет хороший пляж, множество мероп…
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Sedef Apartments
Жилой комплекс Sedef Apartments
Жилой комплекс Sedef Apartments
Жилой комплекс Sedef Apartments
Жилой комплекс Sedef Apartments
Жилой комплекс Sedef Apartments
Didim, Турция
от
$144,024
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Потрясающие апартаменты с 2 спальнями и видом на море в 100 метрах от моря – семейный дом для отдыха в ДидимеПродается двухкомнатная квартира, идеально подходящая для любителей природы, с потрясающим видом на море и природными достопримечательностями Дидима. Часть комплекса в Мавишехире с об…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Ezgi Apartments
Жилой квартал Ezgi Apartments
Жилой квартал Ezgi Apartments
Жилой квартал Ezgi Apartments
Жилой квартал Ezgi Apartments
Жилой квартал Ezgi Apartments
Didim, Турция
от
$144,416
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Двухкомнатная двухуровневая квартира на продажу с полной меблировкой в ​​Дидиме, Турция.Дидим — один из курортных центров, расположенных на длинной береговой линии Эгейского региона, известный своими многочисленными отмеченными наградами пляжами и содержащий множество природных красот, Музей…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Ekiz Complex
Жилой квартал Ekiz Complex
Жилой квартал Ekiz Complex
Жилой квартал Ekiz Complex
Жилой квартал Ekiz Complex
Жилой квартал Ekiz Complex
Didim, Турция
от
$158,960
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Продается просторная 3-комнатная квартира в комплексе с большим общим бассейном, расположенном в центре города между улицей Эге и улицей Марина-роуд, где вы найдете множество супермаркетов, местных магазинов, кафе и ресторанов, а также открытый рынок. Он также находится недалеко от маршрута …
Застройщик
Polat Group
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Жилой комплекс Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Турция
от
$125,355
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Удивительный Вид на море Трехместный Дуплекс в Акбуке – Вид на море Дидим Недвижимость На Продажу Трехкомнатная двухуровневая квартира с видом на море в Дидиме на продажу. Часть желаемого комплекса в Акбуке с бассейнами и обширным открытым пространством. Идеальные инвестиции в недвижимость …
Застройщик
Polat Group
Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Didim, Турция
от
$169,095
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Традиционная вилла с 4 спальнями и двумя отдельными домами на продажу в Дидиме - 2-й дом в ДидимеЭта традиционная вилла с 4 спальнями и двумя отдельными домами в Дидиме на продажу, расположена в тихом месте недалеко от традиционного города Дидим и популярного пляжного курорта Алтынкум на юго…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Merkez Apartment
Жилой квартал Merkez Apartment
Жилой квартал Merkez Apartment
Жилой квартал Merkez Apartment
Жилой квартал Merkez Apartment
Жилой квартал Merkez Apartment
Didim, Турция
от
$156,217
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Доступный дом для отдыха в Турции Просторная 2-Кровать Квартира На Продажу в Дидим Роскошная и современная квартира с 2 спальнями на продажу в Дидим. 2-комнатная квартира в отличном месте в Дидиме, в центре Дидима и в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, магазинов, рынки, бары…
Застройщик
Polat Group
Жилой квартал Meltem Complex
Жилой квартал Meltem Complex
Жилой квартал Meltem Complex
Жилой квартал Meltem Complex
Жилой квартал Meltem Complex
Жилой квартал Meltem Complex
Didim, Турция
от
$144,024
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Недорогая квартира в Алтынкуме на продажу – инвестиционная недвижимость Дидима в 850 м от пляжа2-комнатная традиционная квартира на продажу в Дидиме. Расположена в 850 м от пляжа в Алтынкуме с общим бассейном. Идеальная инвестиционная недвижимость Дидима по выгодной цене.Эта традиционная 2-к…
Застройщик
Polat Group
