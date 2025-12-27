  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мугла
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Мугле, Турция

Бодрум
40
Фетхие
11
Миляс
8
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$1,24 млн
Каждая вилла расположена на собственном земельном участке с открытым бассейном площадью 30 м2, размером 10х3 м и глубиной 1,8 м. В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, площадь варьируется от 390 до 460 м2. В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн - уже растут ол…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$746,128
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами. Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Каждая вилла включает кухню с …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,75 млн
Предлагаются светлые комфортабельные виллы с бассейнами и садами. Резиденция на склоне холма украшена живописной естественной речкой. Особенности квартир Каждый дом включает большую гостиную-кухню и спальню на первом этаже и 3 спальни на верхнем этаже. Расположение и объекты поблизости Нед…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Миляс, Турция
от
$425,314
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, парковкой, консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15 минутах от аэропорта Бодрума и в 30 минутах от центра города
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$192,265
Апартаменты в современном жилом комплексе у озера. Инфраструктура комплекса: бассейн бар у бассейна парк фитнес-центр сауна игровые площадки для всех возрастов костровые зоны на открытом воздухе Особенности квартир Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями. Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Torba, Турция
от
$718,568
Предлагаются комфортабельные виллы, квартиры и двухуровневые апартаменты с террасами. Резиденция располагает бассейном, сауной, парковкой, садом. Особенности квартир Виллы: 2 спальни, основная ванная комната, гостиная, кухня и общая ванная комната. Преимущества Ожидаемая доходность - 4-5%.…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Gulluk, Турция
от
$1,56 млн
Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$932,196
Предлагаются стильные высококачественные виллы с крытыми и открытыми бассейнами, большими садами, саунами и хамамами, большими террасами и зонами барбекю, видами на море. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, терраса с бассейном. Второй этаж: двухместная спальня с ванной комнато…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$2,04 млн
Предлагаются виллы с бассейнами, зонами отдыха и парковочными местами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Большие окна Современные кухни Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$413,662
Предлагаются меблированные апартаменты с террасами и видом на горы. Резиденция располагает 4 большими бассейнами, рестораном и баром. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Преимущества Гарантированный высокий арендный доход. Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Peksimet, Турция
от
$699,147
Предлагаются виллы с парковочными местами. Резиденция располагает общим бассейном 220 м2 и собственным пляжем. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$704,004
Варианты отделки С отделкой
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля. В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$990,458
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$308,790
Новый инвестиционный проект — уникальный жилой комплекс, расположенный в Бодруме всего в 300 метрах от моря. Особенности комплекса: полностью меблированные квартиры 300 метров до побережья бассейн гараж солнечные панели генератор Wi-Fi Преимущества Этот проект идеально подходит для сезонн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Torba, Турция
от
$915,251
Предлагаются виллы с просторным садом, бассейном 8х 4 м с водопадом, террасами, панорамным видом, открытой парковкой на 2 машины. Удобства и оснащение в доме Современная кухня с островом Камин Светодиодное освещение Кондиционеры Встроенная бытовая техника Алюминиевые окна Расположение и …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$524,360
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Резиденция располагает бассейнами и баром у бассейна, крытым бассейном с подогревом, тренажерным залом, сауной, круглосуточной охраной, подземным гаражом и гостевой парковкой. Окончание ст…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$367,381
Предлагаются апартаменты и виллы с видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, декоративными бассейнами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками, собственным причалом и пляжем, детскими площадками, полем для мини-гольфа, зонами дл…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$512,917
Предлагаются виллы с бассейнами, большими садами, видами на лес и озеро, парковкой. Резиденция располагает собственным пляжем, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная пан…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$1,01 млн
Предлагается вилла с садом и бассейном, террасой, зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, встроенная варочная панель, электрический водонагреватель) ТВ Кондиционер Расположение и объекты поблизост…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс MONTES BY MİSSONİ
Жилой комплекс MONTES BY MİSSONİ
Жилой комплекс MONTES BY MİSSONİ
Жилой комплекс MONTES BY MİSSONİ
Жилой комплекс MONTES BY MİSSONİ
Жилой комплекс MONTES BY MİSSONİ
Kizilagac, Турция
от
$926,436
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
НОВОЕ НАЧАЛО В БОДРУМЕ Вдохновленные страстью к исключительному образу жизни, Missoni и RMA Holding открывают в Бодруме новую, визионерскую страницу. Здесь роскошь, архитектурное мастерство и спокойный ритм природы соединяются в едином пространстве. На холмах Ялыкавак, среди синевы и зеле…
Агентство
Wabi Group
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$805,023
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$681,668
Предлагаются виллы с бассейнами 60 м2. Резиденция располагает двумя бассейнами, парковочными местами, детской площадкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Полы с подогревом Система полива в саду Р…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$553,491
Предлагаются виллы с террасой 15 м2, садом и видом на город. Резиденция располагает общим бассейном, детской площадкой, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с древним городом Педеса, который является одним из значительных археолог…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Бодрум, Турция
от
$264,001
Варианты отделки С отделкой
Апартаменты и Виллы с тремя спальнями (3+1) площадью 131,4 м2 в комплексе Neva Valeron Adabuku. Комплекс состоит из 198 резиденций, расположенных на участке площадью 44,578 м2 рядом с сосновым лесом в районе Адабуку | Бодруме. Частный пирс для жителей комплекса, трансфер до пляжа, услу…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Gocek, Турция
от
$2,59 млн
Предлагаются просторные апартаменты с живописным видом, террасами и французскими балконами. Малоэтажная резиденция располагает большим парком с прудами и водопадами, детскими площадками, спорткомплексом, кафе, крытыми и открытыми бассейнами. Окончание строительства - май 2024 года. Преимуще…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,84 млн
Эксклюзивный проект, в котором можно наслаждаться как покоем, так и развлечениями одновременно. В то время как окружающая зелень предлагает проблеск природы, инновационная архитектура сочетает современную фактуру с региональной аутентичностью. Проект разработан так, чтобы вы чувствовали себя…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Turgutreis, Турция
от
$387,987
Предлагаются новые апартаменты и виллы. Каждая вилла имеет собственным большой сад. Квартиры на первом этаже также имеют сад. Элитная резиденция располагает парковкой, общими бассейнами, собственным пляжем. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвиж…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$873,933
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин ТВ
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
$1,85 млн
Предлагаются комфортабельные функциональные виллы с садами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Камин Стальная дверь Раздвижные алюминиевые окна с электри…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$298,452
Предлагаются виллы и таунхаусы с садами. Резиденция в традиционном стиле располагает торговым центром, детской площадкой, пешеходными и беговыми дорожками, садами и парками, озером, тренажерным залом и бассейнами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизост…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$345,770
Предлагаются апартаменты и виллы с видом на горы, оливковые рощи и леса. Резиденция располагает двумя бассейнами и зонами отдыха, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Бодрум, Турция
от
$718,568
Предлагаются виллы с парковочными местами и видом на город и море. Резиденция располагает общим бассейном 60 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Бодрума
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Dagbelen, Турция
от
$631,563
Предлагаются квартиры с балконами, террасами и садами. Резиденция располагает двумя бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Раздвижные алюминиевые окна с элект…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и спа в 250 метрах от набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и спа в 250 метрах от набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и спа в 250 метрах от набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и спа в 250 метрах от набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и спа в 250 метрах от набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и спа в 250 метрах от набережной, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$1,46 млн
Предлагается элитная меблированная вилла с бассейном, обеденной зоной на открытом воздухе и спа-зоной с сауной и турецкой баней. Окончание строительства - апрель 2025 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с рест…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Бодрум, Турция
от
$291,311
Предлагаются светлые виллы с панорамными видами и садами. Резиденция располагает торговым центром, детскими площадками, пешеходными и беговыми дорожками, озером, бассейном и тренажерным залом, парками и садами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в курортном городке Мум…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$248,710
Резиденция располагает бассейном с баром, фитнес-центром, охраной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Олюдениз - 10 км Набережная Фетхие - 3 км Аэропорта Даламан - 60 км
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Бодрум, Турция
от
$349,573
Предлагаются квартиры с видом на море и природу, парковочными местами, террасами или садами. Каждая квартира имеет отдельный вход. Резиденция располагает бассейном 60 м2. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Миляс, Турция
от
$2,37 млн
Предлагаются просторные уютные виллы с бассейнами, садами и обеденными зонами на открытом воздухе, живописным видом на холмы, оливковые рощи и море, парковочными местами. Площадь сада - от 1 000 м2 до 3 700 м2. Резиденции фактически относятся к бренду Six Senses Residences Kaplankaya, и отел…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$457,625
Предлагаются виллы с садами и панорамным видом на озеро. Резиденция располагает двумя бассейнами и песчаным пляжем, детским бассейном, ресторанами и магазинами, фитнес-центром, ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками. Окончание…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты 5+1 на берегу моря в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$2,77 млн
Варианты отделки С отделкой
Роскошные двухуровневые резиденции и виллы в премиальном комплексе Povera Residences & Villas на первой линии. Только 76 вилл и 234 резиденции на участке 150 000 м2. Панорамный вид на море, частный пляж длиной 1200 метров, полный гостиничный сервис уровня luxury. Двухуровневые резиден…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Gulluk, Турция
от
$541,839
Предлагаются виллы с каминами и большими садами. Резиденция располагает зоной для проведения мероприятий, рестораном, бассейнами, аквапарком, спортивной площадкой, зонами барбекю, тренажерным залом, детскими площадками. Окончание строительства - май 2024 года. Расположение и объекты поблизо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$427,257
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает общим бассейном 270 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 150 метрах от пляжа
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$699,147
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, террасами, саунами и турецкими банями, зонами отдыха и зонами барбекю. Особенности квартир Первый этаж: кухня, гостиная с камином и выходом на террасу у бассейна, двухместная спальня с ванной комнатой, двухместная спальня с ванной комнатой и балконом…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$629,232
Предлагаются новые квартиры двух типов: квартиры с собственными садами и бассейнами квартиры с террасами на верхнем этаже. Резиденция располагает открытым бассейном и парковкой. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Бытовая техника Siemens, Franke Санте…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,20 млн
Современный проект, состоящий из 20 частных вилл с личными садами, расположенный на участке площадью 11 000 квадратных метров, обеспечивающий высококомфортную среду благодаря уникальной локации. Подходят для круглогодичного проживания. Каждая вилла имеет открытую автостоянку на 1 машину. Ра…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$1,49 млн
Предлагаются виллы премиум класса с бассейнами, садами, парковочными местами и видом на море. Имеется круглосуточная охрана. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кухонная мебель Полы с подогревом Кондиционеры Автоматическая система по…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Gundogan, Турция
от
$1,69 млн
Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
$6,29 млн
Предлагаются новые виллы четырех типов: Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины. Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины. Тип С …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$2,28 млн
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,69 млн
Предлагаются виллы с садами, бассейнами, парковочными местами, видом на море и природу. Резиденция располагает террасой, общим бассейном, зоной барбекю, сауной и зелеными зонами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Отопление Преимущества Ожидаемая доходность - 4-5%. Расположение и …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$873,933
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на залив. Резиденция располагает гаражом, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом, бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, сауной и баром у бассейна. Окончание строительства - март 2024 года. Удобства и оснащение в доме …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,40 млн
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 38 м2, парковочными местами, садами. Удобства и оснащение в доме Камин Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Ялыкавак - небольшой городок в 18 км от Бодрума
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$1,49 млн
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную. Комплекс предлагает частный рес…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Gundogan, Турция
от
$875,681
Предлагаются виллы, таунхаусы и апартаменты с видом на море. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает общим бассейном. Расположение и объекты поблизости Магазины - 5 минут Автовокзал - 10 минут Пляж - 5 минут Аэропорт - 45 минут
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Bogazici, Турция
от
$213,628
Предлагаются апартаменты и виллы с панорамным видом на море, озеро и сады. Резиденция состоит из 132 квартир и 35 вилл и располагает бассейнами, ухоженными зелеными зонами, парковочными местами, торговым центром, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится с …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$309,518
Предлагаются высококачественные квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает общим бассейном 120 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе на берегу моря
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Gulluk, Турция
от
$617,580
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум. В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная. Расположен…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$990,458
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Каждый дом имеет собственный бассейн. Резиденция располагает причалом и пляжем, рестораном и консьержем, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, услугами морского такси, развлекательными зонами и детским клубом, спа-центром. Окончание ст…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,75 млн
Предлагаются виллы с садами и бассейнами, дополнительными постройками, гаражами и парковочными местами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Встроенная кухня с плитой, духовкой и вытяжкой Franke Кухонная мебель Расположение и объе…
Агентство
TRANIO
