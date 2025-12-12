  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Стамбул
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Стамбуле, Турция

Бейликдюзю
49
Кагытхане
38
Сарыер
34
Башакшехир
33
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс VEMA TUZLA
Жилой комплекс VEMA TUZLA
Жилой комплекс VEMA TUZLA
Жилой комплекс VEMA TUZLA
Жилой комплекс VEMA TUZLA
Жилой комплекс VEMA TUZLA
Тузла, Турция
от
$128,000
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
Площадь 91–277 м²
4 объекта недвижимости 4
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Мы представляем самый красивый проект - VEMA TUZLA ( Азиатская сторона, регион Тузла ). Удивительный проект с видом на море и острова Принцессы ( 80% ) предлагает высококачественный образ жизни и инвестиционные возможности. Особенности проекта: - 474 кв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
91.0
128,000
Квартира 2 комнаты
170.0
184,000
Квартира 3 комнаты
235.0
572,000
Квартира 4 комнаты
277.0
826,000
Агентство
Extra Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$2,89 млн
Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны. Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, ф…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$719,888
Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов: круглосуточная охрана система видеонаблюдения консьерж спортзал Спа зона: сауна и паровая открытые детские площадки открытый/закрытый бассейны прогулочные дорожки на территории комплекса Распол…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Кадыкёй, Турция
от
$214,028
Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вок…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс элитных вилл в Чекмекёе, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$1,19 млн
Вашему вниманию предлагается первоклассный комплекс просторных вилл. Каждая вилла имеет частный бассейн, большой зелёный участок и паркинг. На закрытой территории есть детские площадки, теннисный корт, площадка для баскетбола, зоны для отдыха и прогулок. Расположение и объекты поблизости Г…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$869,488
Здесь вы найдете свой ритм с широким выбором квартир с 1-6 спальнями и двухуровневых апартаментов. Инфраструктура: крытый бассейн фитнес-центр сауна и парная зоны для отдыха и общения кафе студия пилатеса детский бассейн помещения для хранения для каждой квартиры Окончание строительства - …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$811,202
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой. Окончание строительства - февраль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусным…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,39 млн
Комплекс состоит из 16 элитных вилл с видом на море и парковкой на 4 машины. Особенности проекта: открытый бассейн сауна турецкая баня тренажерный зал джакузи ухоженная зеленая зона зона барбекю круглосуточная охана Особенности квартир Бесшумный лифт Система "умный дом" Расположение и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$517,718
Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке. Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача -…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$479,015
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает охраной, зеленой зоной, рестораном и кафе. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Кухонная бытовая техника Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$255,176
Предлагаются квартиры с видом на море и озеро. Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 3 минуты Станция метробуса - 5 минут Аэропорт Стамбула - 20 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$876,039
Проект состоит из двух частей: 1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями. 2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями. Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2. Удобства и оснащение в доме В п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Бакыркёй, Турция
от
$458,631
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула. В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самы…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Эюп, Турция
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Концептуальный проект в Эйюпсултане - одном из самых зеленых районов Стамбула. Проект сочетает спокойный образ жизни и функциональный современный дизайн в своих квартирах. Состоит из 242 просторных апартаментов различных типов от 1+1 до 5+1. Несмотря на близкое расположение к природе, проект…
Агентство
FIBO Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$220,625
Резиденция располагает спортивными площадками и фитнес-центром, сауной и турецкой баней, зоной для пилатеса, парком и большими ухоженными садами, бассейном, кафе и ресторанами, велосипедной дорожкой. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Показать все Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Жилой комплекс 2024 Проект в Бейликдюзю
Бейликдюзю, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 140–240 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектированные апартаменты с захватывающим видом на море и великолепными зелеными зонами, интегрированными с природой. В строительстве использованы самые современные и качественные строительные материалы. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
140.0
250,000
Квартира 3 комнаты
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Квартира 4 комнаты
210.0
425,000
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Бейликдюзю, Турция
от
$134,532
Почему это свойство؟ Благодаря близости к основным дорогам, транспортным линиям и скоростным перевозкам, обеспечивая легкую навигацию. Из сложных апартаментов открывается панорамный вид на Мраморное море и окружающие зеленые насаждения. Титулы доставляются непосредственно после завершения п…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Показать все Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Эсеньюрт, Турция
от
$185,129
Почему это свойство؟ Современный проект с отличным расположением в очень хорошем районе Этот проект включает в себя модели квартир в нескольких стилях с социальным пространством, подходящим для семей В дополнение к наличию школы рядом со комплексом, этот проект примыкает к ряду объектов …
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$189,019
Предлагаются квартиры с балконами и видом на море. Резиденция располагает большой зеленой зоной, зонами отдыха и пешеходными дорожками, фитнес-центром, детской площадкой, бассейном, трехуровневым гаражом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Мо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Малтепе, Турция
от
$159,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.  Жилой комплекс состоит из двух блоков, в продаже квартиры планировкой от 0+1 до 2+1. Блок Б - 9 этажей, гостиничная концепция с круглосуточной стойкой регистрации, квартиры 1+0 и 1+1. Блок А - 26 этажей,…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$586,225
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает пешеходными дорожками, охраной, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым и открытым бассейнами, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,17 млн
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детской площадкой, фитнес-центром и студией пилатеса, кафе и ресторанами, пешеходными и беговыми дорожками, сауной, хамамом и массажными кабинетами. Расположение и объекты п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Показать все Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Зейтинбурну, Турция
от
$473,310
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$289,498
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$785,922
Предлагаются квартиры с видом на лес и реку. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 15 минут Станция метро - 5 минут А…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Показать все Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Бешикташ, Турция
от
$463,727
Почему это свойство؟ Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требова…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Показать все Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Башакшехир, Турция
от
$708,988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Проект сельской виллы в районе Бахчезехир, который имеет действительно хорошую будущую ценность. Легкий доступ к торговым центрам, берегу озера, аэропорту Стамбула, промышленным зонам, новому Стамбульскому каналу и другим развивающимся районам.
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Авджылар, Турция
от
$780,948
Проект состоит из двухуровневых вилл площадью 270 м2. Каждая вилла располагает просторными гостиными, современной кухней, роскошными ванными комнатами и большим садом. Виллы, спроектированные с учетом малоэтажной горизонтальной архитектуры, предлагают идеальные жилые помещения для семей. Осо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Показать все Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Ускюдар, Турция
от
$488,957
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Совершенно семейный концептуальный проект, окруженный деревьями, 75% зеленым ландшафтом, Bosphorus и апартаментами с видом на старый город и многое другое. Сейчас в продаже с привлекательными вариантами оплаты. Хотите иметь квартиру в Стамбуле, построенную застройщиком московского города и …
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Бейоглу, Турция
от
$337,921
Предлагаются красивые квартиры с различными планировками. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд) Система кондиционирования воздуха Toshiba Система отопления Rehau Батареи Grohe Сантехника Geberit Белая бытовая техника (электр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$229,807
Особенности проекта: вид на море крытая парковка крытый бассейн тренажерный зал Расположение и объекты поблизости Гавань West Istanbul Marina - 1,2 км Метробус - 5,9 км Новый аэропорт - 34 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Сарыер, Турция
от
$233,382
Год сдачи 2021
Европейская сторона - Бейликдузу Этот проект расположен на одной из самых важных автомагистралей в Стамбуле вообще ( E 5 и в то же время рядом с автобусом метро ). Проект построен на площади 36 581 м2 с 2 блоками и 565 единицами. Что отличает проект, так это то, что он имеет вид на море, оз…
Застройщик
Majd International Company
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Тузла, Турция
от
$253,684
Первоклассный жилой комплекс включает собственную пристань для яхт, бассейны, зелёные зоны, театр, кино, торговый центр с роскошными брендами, рестораны изысканной кухни, спортивные площадки, места для проведения образовательных и культурных мероприятий. На выбор есть апартаменты с 1, 2 и 3 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512,963
Резиденция располагает охраной, сауной, парной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с больницей, в 5 минутах от станции метро и в 25 минутах от аэропорта
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Багджылар, Турция
от
$425,592
Комплекс предлагает уникальное качество архитектуры и максимально повышает ваш уровень жизни, благодаря своей ориентированности на комфорт, спокойствие и практичность. Проект с развитой инфраструктурой в окружении зелёных пространств — воплощение комфорта, спокойствия и практичности. Проект …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$334,266
Комплекс состоит из 5 зданий с 141 квартирой с 1-4 спальнями. Каждая квартира имеет балкон, террасу или сад. Особенности: открытый бассейн тренажерный зал сауна и парная игровая комната кафе зона для загара пешеходная дорожка баскетбольная площадка детская площадка зона барбекю зеленая зона…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$3,27 млн
Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Варианты вилл: Сме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$412,858
Инфраструктура проекта: ухоженные зеленые зоны открытые спортивные зоны тренажерный зал спа-центр сауна и парная крытый бассейн детские площадки собственные парковочные места Окончание строительства - 30 декабря 2024 года. Расположение и объекты поблизости Школа - 3 км Центр города - 40 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Умрание, Турция
от
$238,488
Почему это свойство؟ Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со многими из самых красивых парков города. Проект с высокой инвестиционной ценностью; Он находится в жизненно важной области, прилегающей к финансовым и деловым центрам. Он находится в привилегированном мес…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$480,507
Современная резиденция предлагает широкий выбор апартаментов: квартиры с 1-3 спальнями, двухуровневые апартаменты с 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо напротив торгового центра Palladium, в 350 метрах от станции метро Ataşehir и рядом с популярными д…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,92 млн
Предлагаются виллы с садами, парковочными местами, просторными балконами и панорамными видами. Возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, крытым и открытым бассейнами, саунами и парными, баскетбольной площадкой и футбольным полем, кафе.…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$222,844
Резиденция располагает бассейном, хамамом, парной и сауной, фитнес-центром, ухоженным садом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, станцией метробуса, торговыми центрами, больницами, школами
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$467,574
Namli Vadi - это уникальный уровень комфорта в самом сердце Стамбула. Предлагаются квартиры с 1-2 спальнями в элитном 7-этажном проекте с современным дизайном. Окончание строительства - конец 2024 года. Расположение и объекты поблизости Торговый центр Vadi Istanbul - 2 минуты Станция метро…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$238,761
Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера. Метроб…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$1,46 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$1,35 млн
Предлагаются светлые апартаменты с живописным видом на лес. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает открытым бассейном и солнечной террасой, парковкой, охраной, спортивными площадками, фитнес-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ш…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$936,193
Год сдачи 2019
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$193,397
Предлагаются различные квартиры с панорамным видом на море и острова. Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, трехуровневой парковкой, конференц-залом, детским садом, большой ухоженной территорией, детскими и спортивными площадками, фитнес-центром, спа, сауной, турецкой баней, кругл…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Показать все Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Бейликдюзю, Турция
от
$133,309
Почему это свойство؟ Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу. Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвести…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Бешикташ, Турция
от
$147,802
Почему это свойство؟ Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом. Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле. Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей тит…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,72 млн
Резиденция располагает открытыми бассейнами, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, баскетбольной площадкой, кафе. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Босфором и автомагистралями
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.
Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.
Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.
Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.
Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.
Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.
Шишли, Турция
от
$265,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Гарантированный доход от аренды 7% от стоимости квартиры на 24 месяца! Наш проект расположен в районе Шишли / Фулья, одном из самых популярных районов города Стамбула. Проект расположен на площади 18.900 м2, состоит из двух 10-и этажных здании, и включает в себя 150 квартир, планировка…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Показать все Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Турция
от
$420,000
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Комплекс расположен в Бейоглу, Таксим – одном из самых центральных районов Стамбула. Проект с фасадом протяженностью 220 …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,08 млн
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море. Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, от…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$985,884
Cтильная, современная и малоэтажная архитектура Prive Kemer облегчает жизнь, домашние технологии, повышающие комфорт, заботящиеся об окружающей среде, безопасность и многое другое. Privé Kember предлагает вам и вашей семье совершенно новую жизнь. Особенности крытые и открытые бассейны ресто…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$541,373
Предлагаются квартиры с различными планировками. С верхних этажей открывается живописный вид. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, студией йоги и пилатеса, парковкой и гаражом, детской площадкой, зеле…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$786,902
Предлагаются просторные элитные апартаменты с живописным видом на Босфор. Резиденция располагает большой зеленой зоной, крытыми и открытыми бассейнами с водопадами и прудами, зоной отдыха и детскими площадками, стильным кафе, конференц-залами, тренажерным залом, турецкой баней, джакузи. Рас…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Картал, Турция
от
$482,496
Предлагаются квартиры с видом на Мраморное море и Принцевы острова, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция состоит из 5 зданий (3 жилый и 2 офисных) и располагает крытыми и открытыми бассейнами, детским бассейном, фитнес-центром и спа-зоной, детским клубом, спортивным ко…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$656,296
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$221,849
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной, парной, конференц-залом, спортивными площадками, детской площадкой, бассейнами, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении природы, в 5 минутах от аэропорта Стамбула и в 15…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$1,02 млн
В рамках проекта были проведены реставрационные работы исторических зданий с применением методов реставрации на мировом уровне. Неиспользованные в прошлом здания фабрики 19 века обустроили для совместного пользования жильцов это современного проекта. Движение транспорта направлено под землю,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$238,761
Поднимая качество жизни на новый уровень, Tenet Topkapi Prime открывает двери к исключительности. Особенности открытый бассейн зона отдыха на крыше коворкинг фитнес-центр сауна сад игровая комната кинотеатр под открытым небом консьерж-сервис мини-гольф Окончание строительства - октябрь 202…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$298,452
Резиденция располагает крытым бассейном, большим гаражом, сауной и турецкой баней, детской площадкой, баскетбольной площадкой. Окончание строительства: 1 очередь - 30 июня 2024 года 2 очередь - 30 декабря 2024 года 3 очередь - 30 декабря 2025 года. Преимущества Подходит для получения гражда…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$124,355
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, саунами и турецкими банями, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - 2025 года. Особенности квартир Полы с подогревом Встроенные кухни Мини-холодильник Высокие потолки Расположение и объекты поблизости Недвижимость наход…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Санджактепе, Турция
от
$300,111
Предлагаются апартаменты с большими балконами и зимними садами. Резиденция располагает садом, тренажерным залом и крытым бассейном. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 25 км Центр города - 15 км Университет - 3 км Торговый центр - 2 км …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$147,236
Особенности проекта: открытый бассейн сауна парная тренажерный зал крытая парковка футбольное поле и баскетбольная площадка детские площадки Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 10 минут Автомагистраль ТЕМ - 5 минут Аэропорт Ста…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Показать все Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Картал, Турция
от
$261,723
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 25
Доступный проект с видом на море имеет хорошую отделку, архитектуру, обзор, окружающую среду, общество и другие. По соседству множество торговых центров, торговый центр Marina & Marina, легкий доступ к линии Corniche, различные линии метро, аэропорт, транснациональные компании и промышленные…
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$298,452
Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, сауной, зоной барбекю на крыше, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - конец 2025 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Нед…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$258,657
Резиденция располагает торговым центром и ресторанами, отелем, системой безопасности, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в 7 минутах ходьбы от станции метробуса. Метробус - 1 км Станц…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Эсеньюрт, Турция
от
$200,000
Год сдачи 2022
1 объект недвижимости 1
Агентство
Extra Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Показать все Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Бакыркёй, Турция
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Квартира 1+1 общая площадь 137 м2, нетто 88,6 м2. Также в продаже квартиры с двумя (2+1), тремя (3+1), четырьмя (4+1) и пятью (5+1) спальнями. Видео квартиры и комплекса вышлем по запросу. Комплекс простирается вдоль знаменитого побережья Бакыркея, где за последнее десятилетие были …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая жемчужина Стамбула Бешикташ
Жилой комплекс Новая жемчужина Стамбула Бешикташ
Жилой комплекс Новая жемчужина Стамбула Бешикташ
Бешикташ, Турция
от
$699,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 98–165 м²
3 объекта недвижимости 3
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещениями, где вы будете жить в безопасности 24/7, что позволяет неограниченно развлекаться с социальными удобствами и проводить время с семьей. Пешком можете добраться до Босфорского пролива, историческ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
98.0
650,000
Квартира 2 комнаты
147.0
1,08 млн
Квартира 3 комнаты
165.0
1,38 млн
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Зейтинбурну, Турция
от
$348,428
Варианты отделки С отделкой
Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурну является одним из самых привлекательных районов для инвесторов в сфере недвижимости. Комплекс строится на площади 94.000 м2, зеленая ландшафтная зона занимает 35.000 м2, состоит из 17-ти жилых и …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$2,15 млн
Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом. В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кино…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$686,439
Благодаря прибрежной локации и роскошной архитектуре, резиденция обещает создать жизнь вашей мечты. Проект состоит из шести 3-этажных зданий с 36 квартирами, включая двухуровневые апартаменты с садами, двухуровневые пентхаусы, а также апартаменты с 2-6 спальнями, где умиротворение и роскошь …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$312,425
Предлагаются просторные высококачественные квартиры с различными планировками. Некоторые квартиры имеют вид на море и острова. Высотная резиденция располагает тренажерным залом и фитнес-центром, сауной, крытым бассейном, парной, парковкой и гаражом, турецкой баней, ухоженной территорией, спо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$274,069
Резиденция располагает художественными галереями, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, кинотеатрами, кафе и ресторанами, торговыми центрами, тремя спа-центрами, тремя тренажерными залами. Окончание строительства - 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость нах…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$1,25 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…