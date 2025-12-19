  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фетхие
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Фетхие, Турция

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$413,662
Предлагаются меблированные апартаменты с террасами и видом на горы. Резиденция располагает 4 большими бассейнами, рестораном и баром. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Преимущества Гарантированный высокий арендный доход. Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Gocek, Турция
Gocek, Турция
от
$2,59 млн
Предлагаются просторные апартаменты с живописным видом, террасами и французскими балконами. Малоэтажная резиденция располагает большим парком с прудами и водопадами, детскими площадками, спорткомплексом, кафе, крытыми и открытыми бассейнами. Окончание строительства - май 2024 года. Преимуще…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$873,933
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на залив. Резиденция располагает гаражом, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом, бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, сауной и баром у бассейна. Окончание строительства - март 2024 года. Удобства и оснащение в доме …
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и спа в 250 метрах от набережной, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$1,46 млн
Предлагается элитная меблированная вилла с бассейном, обеденной зоной на открытом воздухе и спа-зоной с сауной и турецкой баней. Окончание строительства - апрель 2025 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с рест…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$248,710
Резиденция располагает бассейном с баром, фитнес-центром, охраной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Олюдениз - 10 км Набережная Фетхие - 3 км Аэропорта Даламан - 60 км
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$873,933
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин ТВ
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$746,128
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами. Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Каждая вилла включает кухню с …
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$524,360
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Резиденция располагает бассейнами и баром у бассейна, крытым бассейном с подогревом, тренажерным залом, сауной, круглосуточной охраной, подземным гаражом и гостевой парковкой. Окончание ст…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$932,196
Предлагаются стильные высококачественные виллы с крытыми и открытыми бассейнами, большими садами, саунами и хамамами, большими террасами и зонами барбекю, видами на море. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, терраса с бассейном. Второй этаж: двухместная спальня с ванной комнато…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$1,01 млн
Предлагается вилла с садом и бассейном, террасой, зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, встроенная варочная панель, электрический водонагреватель) ТВ Кондиционер Расположение и объекты поблизост…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$699,147
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, террасами, саунами и турецкими банями, зонами отдыха и зонами барбекю. Особенности квартир Первый этаж: кухня, гостиная с камином и выходом на террасу у бассейна, двухместная спальня с ванной комнатой, двухместная спальня с ванной комнатой и балконом…
Агентство
TRANIO
Агентство
TRANIO
