Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки и т. д.
В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями.Особенности квартир
Характеристики:
Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.
Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с городской инфраструктурой, туристической атмосферой и роскошными пляжами, а также множеством современных новостроек и жилых комплексов. В самом центре Эрдемли располагается широкая прогулочная набережная с пляжами и большим количеством кафе и ресторанчиков с видом на море.