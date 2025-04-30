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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Шишли, Турция
от
$405,278
18.05.2025
$405,278
17.05.2025
$403,784
16.05.2025
$404,053
14.05.2025
$407,305
13.05.2025
$402,962
11.05.2025
$402,093
10.05.2025
$403,436
09.05.2025
$400,160
08.05.2025
$398,703
07.05.2025
$400,082
14.04.2025
$398,288
13.04.2025
$398,521
12.04.2025
$400,006
11.04.2025
$409,047
10.04.2025
$410,714
09.04.2025
$412,775
08.04.2025
$412,519
06.04.2025
$412,763
05.04.2025
$409,003
04.04.2025
$414,466
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20
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Описание Описание
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ID: 22157
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394103
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Osmanbey (~ 500 м)

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • бассейн
  • сауна
  • тренажерный зал
  • роскошное лобби
  • сад на крыше
  • охрана
  • парковка
  • конференц-зал
  • турецкая баня

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Станция метро - 15 минут
  • Торговый центр Cevahir - 5 минут
  • Trump Tower - 7 минут
  • Таксим - 6 км
  • Новый аэропорт - 30 минут

Местонахождение на карте

Шишли, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$405,278
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