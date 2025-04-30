Жилой комплекс Меблированные апартаменты в 5* СПА комплексе Konak Premium.

Квартира с одной спальней (1+1), 68 м2 на 3-ем этаже, укомплектована мебелью и техникой планировка в комплексе высочайшего уровня Konak Premium с инфраструктурой пятизвездочного отеля на первой береговой линии в живописном районе Каргыджак.
Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой молл площадью 2.500 м2
Инфраструктура:
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