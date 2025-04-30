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  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты в 5* СПА комплексе Konak Premium.

Жилой комплекс Меблированные апартаменты в 5* СПА комплексе Konak Premium.

Каргыджак, Турция
от
$181,917
BTC
2.1638640
ETH
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179 858.3116235
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26154
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира с одной спальней (1+1), 68 м2 на 3-ем этаже, укомплектована мебелью и техникой планировка в комплексе высочайшего уровня Konak Premium с инфраструктурой пятизвездочного отеля на первой береговой линии в живописном районе Каргыджак. 

Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой молл площадью 2.500 м2
 

Инфраструктура:

  • 3 открытых больших бассейна
  • 1 бассейн с зоной отдыха
  • 2 детских бассейна
  • Бар у бассейна
  • Зона барбекю
  • Футбольная и баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Крытый паркинг
  • Закрытый бассейн
  • Османская баня
  • Паровая комната и Сауна
  • Солевая пещера
  • Комнаты для массажа
  • Зона отдыха и релакса
  • Фитнес-зал, зона для йоги и пилатес
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Площадка для тенниса
  • Кинотеатр
  • Детская площадка
  • Ресторан
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Каргыджак, Турция
от
$181,917
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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