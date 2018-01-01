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Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€266,687
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной, турецкой баней и джакузи, детской площадкой, кинотеатром, игровой комнатой, 5-уровневой парковкой.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 2 минуты
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Тоннель Евразия - 8 минут
  • Аэропорт - 25 минут
  • Торговые центры - 5 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Мраморноморский регион, Турция
от
€266,687
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