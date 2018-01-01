Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей.
Пляж - 300 метров
Больница - 6 км
Порт - 9 км
HP 4 Elite House - это новый адрес для тех, кто хочет комфортной, эксклюзивной и роскошной жизни со своей семьей в центре города. 80% нашего проекта, который был спроектирован с учетом ваших жилых помещений до мельчайших деталей, состоит из просторных зеленых зон. Открытие двери для более престижной и комфортной жизни в отделке интерьера и экстерьера, где используются первоклассное мастерство и новейшие технологические материалы, он также предлагает привилегию быть местоположением с его 1-минутным расстоянием до университета, площади, муниципалитета, государственных учреждений и 7 минут до станции метро. Предлагая не только дом, но и образ жизни в центре города с круглосуточной охраной, внешней композитной облицовкой, тщательно спроектированными жилыми помещениями, ландшафтными игровыми площадками, баскетбольным кортом, теннисным кортом, камелиями, крытый и открытый бассейны, турецкая баня и сауна на территории. С первого шага вы почувствуете, что находитесь в элитной атмосфере. Этот проет подходит для гражданства!