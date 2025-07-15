  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья

Квартира в новостройке Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья

Муратпаша, Турция
от
$600,386
;
31
ID: 27883
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья

Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты.

Квартиры в Аланье, Турция, находятся в 2,8 км от пляжа, в 3,4 км от центра Каргыджака, в 5,2 км от центра Махмутлара, в 12 км от торгового центра Alanyum, в 14,2 км от крепости Аланьи, в 14 км от центра Аланьи и в 25 км от аэропорта Газипаша.

Жилой комплекс расположен на участке площадью 15 000 м². На его территории есть баскетбольная площадка, теннисный корт, крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, игровая площадка, а также крытая и открытая парковка.

В квартирах с высокими потолками выполнен шикарный дизайн и качественная отделка. Они оснащены звуко- и теплоизоляцией, системой «умный дом», опцией подогрева пола, инфраструктурой для диодного потолочного освещения и скрытыми кондиционерами. Стена в ТВ-зоне покрыта мрамором.


AYT-03885

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
