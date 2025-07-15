Квартира в новостройке Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья

Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья

Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты.

Квартиры в Аланье, Турция, находятся в 2,8 км от пляжа, в 3,4 км от центра Каргыджака, в 5,2 км от центра Махмутлара, в 12 км от торгового центра Alanyum, в 14,2 км от крепости Аланьи, в 14 км от центра Аланьи и в 25 км от аэропорта Газипаша.

Жилой комплекс расположен на участке площадью 15 000 м². На его территории есть баскетбольная площадка, теннисный корт, крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, игровая площадка, а также крытая и открытая парковка.

В квартирах с высокими потолками выполнен шикарный дизайн и качественная отделка. Они оснащены звуко- и теплоизоляцией, системой «умный дом», опцией подогрева пола, инфраструктурой для диодного потолочного освещения и скрытыми кондиционерами. Стена в ТВ-зоне покрыта мрамором.

AYT-03885