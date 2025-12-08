  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ускюдар
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Ускюдаре, Турция

Стамбул
12
Анталья
86
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и спа-центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$432,754
Каждая квартира в The Fifth Season предлагает вам уникальное жилое пространство. Получите удовольствие от безопасности и спокойной жизни со своими близкими в собственной квартире, где можно ощутить эстетические штрихи оригинальной архитектуры… Инфраструктура комплекса: крытая парковка бассе…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,19 млн
Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже. На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый ба…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,17 млн
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детской площадкой, фитнес-центром и студией пилатеса, кафе и ресторанами, пешеходными и беговыми дорожками, сауной, хамамом и массажными кабинетами. Расположение и объекты п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$812,783
Подходит под гражданство и ВНЖ. Этот уютный семейный комплекс включает квартиры и дуплексы с 2-6 спальнями, садом и террасами. Внутри здания есть бассейн, сауна, хаммам, тренажёрный зал. Расположен в экологически чистом районе рядом с холмами Camlica Hill, откуда открывается панорамный вид н…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
$664,751
Предлагаются престижные апартаменты с ухоженными террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, детскими площадками, тренажерными залами, круглосуточной службой безопасности, крытой парковкой, ухоженными зелеными зонами. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,72 млн
Резиденция располагает открытыми бассейнами, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, баскетбольной площадкой, кафе. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Босфором и автомагистралями
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$882,697
Резиденция располагает большой зеленой зоной, детской площадкой и детским клубом, пешеходной дорожкой, крытым бассейном, сауной, фитнес-центром. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Детский сад - 100 метров Начальная школа - 200 метров Колледж - 1…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$543,181
Проект находится в элитном районе Ускюдар на анатолийской части Стамбула, окруженный заповедниками и лесопарками. С проекта открывается живописный вид на телебашню Чамлыджу, до которой можно добраться за 8 минут на машине и насладиться завтраком со смотровой площадки. Рядом с телебашней Küçü…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Ускюдар, Турция
от
$359,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Наш проект расположен в азиатской части Стамбула Ускюдар - Аджибадем, который является одним из самых оживленных и популярных районов Стамбула. Наш проект предлагает легкий доступ к общественному транспорту, торговым цент…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$786,902
Предлагаются просторные элитные апартаменты с живописным видом на Босфор. Резиденция располагает большой зеленой зоной, крытыми и открытыми бассейнами с водопадами и прудами, зоной отдыха и детскими площадками, стильным кафе, конференц-залами, тренажерным залом, турецкой баней, джакузи. Рас…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$2,71 млн
Жилой комплекс в тихом районе, в окружении зелени. Проект включает 4 здания, озелененный участок с местами отдыха и небольшими озерами, складское помещение. В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 3-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, балкон или терраса. В некоторых…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,50 млн
Премиальный жилой комплекс в историческом районе на азиатском берегу Босфора. С берега открывается вид на Девичью башню и мечеть Султанахмет. ЖК состоит из 12 блоков не более 5 этажей каждый. В комплексе нет маленьких квартир, вся инфраструктура спроектирована с премиальным комфортом. Типы а…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Ускюдар, Турция
от
$752,419
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Жилой комплекс премиум класса расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха. Комплекс расположен рядом с метро, мостом, университет…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Uskudar Apartments Compound Istanbul
Многоквартирный жилой дом Uskudar Apartments Compound Istanbul
Ускюдар, Турция
от
$715,832
Почему это свойство؟ Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается захватывающий вид на Босфор. У вас будет шанс жить в древнем районе Ченгилкоя с ароматом истории и цивилизации. Он имеет горизонтальный архитектурный стиль, с несколькими этажами, садами и просторными …
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый проект с бассейном и зелеными зонами в 5 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$432,754
Уникальный роскошный проект состоит из двух 8-этажных зданий, предлагающих 98 апартаментов с 1-5 спальнями. Особенности: бассейн турецкая баня крытая парковка фитнес-центр детская площадка зеленые зоны круглосуточная охрана Расположение и объекты поблизости Проект находится в азиатской ча…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс ESTA USKUDAR
Жилой комплекс ESTA USKUDAR
Ускюдар, Турция
от
$438,077
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Totally family concept project surrounded with trees, 75% green landscape, Bosphorus and oldtown view apartments & more. Now on sale with attractive payment options. Do you want to have an apartment in Istanbul constructed by Moscow City and Krasnodar Stadium developer, Esta Construction?…
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты по выгодной цене в элитном жилом комплексе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты по выгодной цене в элитном жилом комплексе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$329,616
Проект расположен в Ускюдар-Аджибадем, популярном районе, олицетворяющем исторические и природные красоты Стамбула. Находясь в самом центре города, он имеет легкий доступ к остановкам общественного транспорта, торговым центрам, ресторанам, кафе и развлекательным заведениям. Комплекс состоит …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,30 млн
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, сауной, теннисным кортом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная бытовая техника Электрический водонагреватель Расположение и объекты п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$5,42 млн
Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самы…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детскими площадками, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,19 млн
Современный жилой комплекс состоит из 7 малоэтажных зданий. Особенности: пешеходные зоны зоны отдыха теннисный корт баскетбольная площадка детские игровые площадки террасы крытый и открытый бассейны сауна парные массажные кабинеты фитнес-центр крытая парковка Удобства и оснащение в доме …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$594,903
Предлагаются квартиры с большими террасами и видом на Босфор. Резиденция располагает крытыми бассейнами, хамамом и сауной, фитнес-центром и студией пилатеса, беговыми и пешеходными дорожками, садами. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Босфорский…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project Uskudar
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project Uskudar
Ускюдар, Турция
от
$662,468
Почему это свойство؟ Это семейный проект на окраине Босфора, в одном из лучших азиатских районов Стамбула. Он находится в центре города в самом сердце старого города, в окружении престижных соединений и древних археологических памятников. Он имеет инновационный архитектурный дизайн, который…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Жилой комплекс Esta Uskudar Grove Compound
Ускюдар, Турция
от
$488,957
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Совершенно семейный концептуальный проект, окруженный деревьями, 75% зеленым ландшафтом, Bosphorus и апартаментами с видом на старый город и многое другое. Сейчас в продаже с привлекательными вариантами оплаты. Хотите иметь квартиру в Стамбуле, построенную застройщиком московского города и …
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
