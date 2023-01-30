Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция

Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от аэропорта и автомагистрали.
Больница - 500 метров
Станция метро - 800 метров
Паром - 2,7 км
Аэропорт - 18 км
Университет - 5 минут
Мы рады предложить Вам трехкомнатную квартиру под ключ в элитном жилом комплексе, расположенном в Кемере. Продается благоустроенная квартира для летнего отдыха и постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря в районе Кемера с прекрасным расположением Когда мы входим в эту квартиру, с правой стороны есть ванная, с левой стороны лестница на второй этаж. на первом этаже есть гостиная с кухней открытого плана, ведущая к террасе, где у вас есть бассейн, сад и вид на горы. На втором этаже есть ванная комната, две спальни и терраса с прекрасным видом. Мебель абсолютно новая. Квартира расположена на 2 этаже малоэтажного жилого дома 2006 года. Комплекс имеет небольшую закрытую, охраняемую территорию, с ухоженным садом и бассейном, за комплексом хорошо ухаживает менеджмент. Не пропустите эту прекрасную квартиру в Кемере!
Новостройка в Мерсине, Мезитли
Два блока на 14 этажей
Квартиры 1+1 и 2+1
Площади 1+1 - 58 м2 брутто
Площади 2+1 - 70 м2 брутто
Начала строительства - 30.01.2023
Окончание строительства - 30.12.2024
Расстояние до моря - 1300 метров
Цена 1+1 от 55.000 евро
Цена 2+1 от 80.000 евро
50% первый платеж, рассрочка 18 месяцев
Комиссия агентства включена
Общие характеристики:
Разводка под кондиционеры
Разводка под газовое отопление
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Генератор полного цикла
Характеристики квартиры:
Подвесной потолок
Кухонный гарнитур с каменной столешницей
Шкаф в прихожей
Шкаф в гардеробной
Шкафчики для ванной
Стальная наружная дверь
Двойные стекла пвх
Стены окрашены водостойкой краской
В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина керамическое покрытие стен
Душевая кабина 1-го класса
Инфраструктура комплекса:
Фитнес зал
Аквапарк
Зона барбекю
Генератор
Беседки
Два хамама
Две сауны
Охрана 24/7
Видеонаблюдение
Дорожки для прогулок
Открытый бассейн
Открытая парковка
Баскетбольная площадка
Детская площадка открытая
Парковка для велосипедов