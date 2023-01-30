Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция

Кемер, Турция

от €129,000

Мы рады предложить Вам трехкомнатную квартиру под ключ в элитном жилом комплексе, расположенном в Кемере. Продается благоустроенная квартира для летнего отдыха и постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря в районе Кемера с прекрасным расположением Когда мы входим в эту квартиру, с правой стороны есть ванная, с левой стороны лестница на второй этаж. на первом этаже есть гостиная с кухней открытого плана, ведущая к террасе, где у вас есть бассейн, сад и вид на горы. На втором этаже есть ванная комната, две спальни и терраса с прекрасным видом. Мебель абсолютно новая. Квартира расположена на 2 этаже малоэтажного жилого дома 2006 года. Комплекс имеет небольшую закрытую, охраняемую территорию, с ухоженным садом и бассейном, за комплексом хорошо ухаживает менеджмент. Не пропустите эту прекрасную квартиру в Кемере!