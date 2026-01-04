  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Шиле
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Шиле, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$605,856
Предлагаются виллы с бассейнами, зонами барбекю и парковочными местами. Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 800 метрах от пляжа, в центре города…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Шиле, Турция
от
$1,45 млн
Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом (на дистанционном управлении) Высококачественный паркет Автоматические ставни Расположение и объекты поблизости Университет - 5,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$586,955
Предлагаются виллы с садами, террасами и зонами барбекю, видами на море и лес. Некоторые виллы имеют бассейны. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Кухня Franke Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недв…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Жилой комплекс с садом, зоной отдыха и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с садом, зоной отдыха и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с садом, зоной отдыха и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с садом, зоной отдыха и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с садом, зоной отдыха и детской площадкой, Шиле, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с садом, зоной отдыха и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с садом, зоной отдыха и детской площадкой, Шиле, Турция
Шиле, Турция
от
$590,685
Особенности проекта: тренажерный зал зона отдыха на открытом воздухе парковка сад детская площадка баскетбольная площадка пешеходные и велосипедные дорожки Окончание строительства - июнь 2026 года. Расположение и объекты поблизости В районе Шиле вы найдете замки и песчаные пляжи. Расстоян…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и кафе в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$619,036
Предлагаются апартаменты с собственными садами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, кафе и детской площадкой. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционер Встроенная бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость на…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и бизнес-центром в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$1,41 млн
Предлагаются уникальные виллы с бассейнами и садами. Резиденция располагает бизнес-центром, тренажерным залом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, крытым бассейном, сауной и парной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Особенности квартир Кухонная мебель и бытовая техника П…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Шиле, Турция
от
$407,883
Особенности проекта: ухоженные зеленые зоны крытый бассейн открытая фитнес-зона волейбольная и баскетбольная площадка детская площадка парковка пешеходные и велосипедные дорожки Расположение и объекты поблизости В районе Шиле вы найдете замки и песчаные пляжи. Расстояние до аэропорта Стам…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Шиле, Турция
от
$1,59 млн
Предлагаются элитные виллы с большими террасами и панорамным видом на море, садом и парковкой. Резиденция располагает бассейном, собственным пляжем и гаванью. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 45 минутах езды от центра Стамбула
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти