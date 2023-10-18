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Квартиры в новостройках в Измир

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Урла
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Haci Isa Mahallesi
2
16 Eyluel Mahallesi
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Irmak Mahallesi
1
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Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€658,487
Площадь 204 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Мини кинотеатр - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Проект состоит из 3 блоков из 843 квартир с различными вариантами планировки от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 79,1 м2 брутто   2 + 1 130,3 м2 брутто   3 + 1 204,5 - 278,9 м2 брутто 4 + 1 252,7 - 339,6 м2 брутто  
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Эгейский регион, Турция
от
€313,912
Агентство: TRANIO
Проект в Измире, основном городе у Эгейского побережья Турции, представляет собой современный комплекс из 3 зданий. Расположен на первой береговой линии в спокойном районе центра города. В жилых зданиях этого комплекса насчитывается 469 квартир с просторными террасами. Третье здание - часть международной сети отелей Marriott. В проекте есть апартаменты с 1, 2, 4 спальнями. Из окон - виды на город и Измирский залив. Парковочное место входит в стоимость жилья. Также проект включает все необходимые современные удобства премиум-класса для проживания. Здесь есть открытый и закрытый бассейны, зелёные парки, фитнес-центр, сауны, детские площадки, кафе и рестораны. Подходит под гражданство. Особенности квартир В всех апартаментах есть холл, гостиная, кухня, 1, 2, 4 спальни, 1-2 ванные комнаты, 1-2 балкона. В некоторых апартаментах есть кабинет, прачечная, гардеробная. Расположение и объекты поблизости Измир - город в Турции, который считается самым современным. Он является крупным промышленным центром и городом университетов, где есть небоскрёбы, современные торговые центры, парки и широкие набережные. Средиземноморская природа добавляет региону живописности и красок. Всего в получасе езды от Измира - такие популярные турецкие курорты, как Чешме и Алачаты. Эти места привлекают туристов своими песчаными пляжами и чистой изумрудной водой. Там есть современные пляжные клубы, пристань для яхт, исторические улицы, рестораны и живописные винодельни.
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
€427,111
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта и больницей, в 720 метрах от моря.
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Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Турция
от
€631,895
Площадь 156–313 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система безопасности камеры -24/7 Безопасность -Парковка Гараж - Приемная служба -Встреча   РАССТОЯНИЯ -Медикана Международная Больница -Ясарский университет Университетская больница Эге -Докуз Эйлул университет Аэропорт Аднан Мендерес Станция метро Хилал Оборудование -Встроенный в -Отопление и охлаждение системой Vrv -Немноголовая система отопления -Smart Home с системой автоматизации -Генератор для общих зон Система автоматизации -Разработано с инфраструктурой KNX, IOT ( Интернет вещей ) совместимая система умного дома -Система и система с сенсорной панелью автоматизации на входах в квартиру управления мобильными приложениями -Общие системы безопасности: управление отключением электричества и воды, пожаротушение и работа, интегрированные с системой автоматизации от аварийных ситуаций затопления -Центральная система вызова лифта -Освещение, кондиционер, контроль штор -Sip-система IP-домофонов ( прием с облачной операционной системой ) звонки на мобильные телефоны, когда владельца квартиры нет дома. видеозвонок с вашего телефона ) 1 год бесплатной подписки -Совместимость с умными помощниками, такими как Siri, Alexa и Google Home T-hanks для интеграции IFTTT, совместимых бытовой техники, осветительных приборов и интеллектуальных роботов для очистки, много подключенных к Интернету возможностей для управления объектом из интеллектуальных домашних систем -Консьерж-система, совместимая с мобильными приложениями нового поколения ( общего пользования бронирование с мобильных телефонов, управление уведомление об объявлениях ) -Безопасная для умной домашней системы с мобильными устройствами из любой точки мира доступ к объекту -Электронная почта и услуги Push-уведомлений для мобильных устройств пользователей передача информации
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Atatuerk Mahallesi, Турция
от
€211,639
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем, в 3,5 км от кольцевой автодороги.
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Эгейский регион, Турция
от
€332,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море и просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и парной, кафе, рестораном и витаминным баром, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, круглосуточной охраной, ухоженными зелеными зонами. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с основными достопримечательностями Измира, в двух шагах от магазинов и всей необходимой инфраструктуры.
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Ulukent, Турция
от
€161,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Контакт для более точных деталей.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
30 Agustos Mahallesi, Турция
от
€309,369
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней. Окончание строительства - август 2023 года. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учреждениями, в 2 минутах от автомагистрали.
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Ildir Mahallesi, Турция
от
€9,50 млн
Площадь 160–350 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными термальными водами, историческими памятниками, оживленной ночной жизнью и прекрасными пляжами один из самых популярных туристических регионов Измира. Районы Алачаты, Ылыджа и Урла занимают место среди самых важных курортов Чешме.   Чешме предлагает уникальные и незабываемые возможности для отдыха, местность Алачаты выходит на первый план благодаря популярным местам для виндсерфинга.   Алачаты один из самых важных городков Турции и с его ухоженными каменными домами, очаровательными бутик-отелями, переполняющими улицы ресторанами и развлекательными заведениями, бухтами и пляжами, каждый из которых красивее другого, представляет собой роскошный курорт на побережье Эгейского моря.   Одна из деревень городка Чешме и сегодня известная как Ылдыр древний город Эрифры — это тихая рыбацкая деревня с впечатляющим древним театром на холме с видом на море и с самыми красочными закатами в Егейской области и с запахом мастичных и оливковых  деревьев.   Предлагаю Вам приобрести недвижимость в Жилом комплексе вилл со своим пляжем. До моря всего 300 метра. Вид на море, Красивый вид из окна, Готовность к проживанию, Балкон, Терраса, Личный сад, Личный бассейн, общий бассейн, встроенные шкафы. Подходит под ВНЖ или ГРАЖДАНСТВО. Наше агенство Полностью помогает вам сдать дом в аренду, или обосноваться, сопровождаем от встречи в аэропорту до выбора и покупки мебели, оформления документов и тд. В наличии имеются 6 виллы. Все виллы отдельные и имеют окна и балконы с 4 х сторон. 4 виллы с личными бассейнами 32 м2,  а 2 без личного бассейна но с выходом к большому общему 270м2 и детский бассейн. Площадь участков 300 м2, площадь домов 140 м2. В домах одинаковая планировка по 3 спальни со встроенными шкафами, зал и кухня с выходом на бассейн и на участок. Охраняемая территория ночью и днем. Видео наблюдение 7/24. До аэропорта 50 км До Алачаты 15 км До Чешме 25 км
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Irmak Mahallesi, Турция
от
€167,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 катли бинанин 1. каты. -4 ода -1 салон ве 3 ятак одасы -эбевейн ятак одасы баньосу -kiler -2 гениш балкон -Tüm pencereler parmaklıklıdır. -Otopark -Kapıcı -Ayrıca girişte güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Конут комплексинде ешил алан
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Турция
от
€287,082
Площадь 83–337 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Folkart Nova состоит из 1 блока из 174 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Все квартиры имеют вид на залив.   Квартира отснятая 1 + 1 83 м2 брутто   2 + 1 164 м2 брутто   3 + 1 214 – 337 м2 брутто 4 + 1 280 м2 брутто  
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Урла, Турция
от
€2,04 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Колледж - 6 км Центр Урлы - 8 км Автомагистраль - 9 км Аэропорт - 40 км Чемше - 55 км
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Huzur Mahallesi, Турция
от
€241,415
Площадь 130–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем силой, которую он получает от своего местоположения и социальных приключений проекта.   Проект Narlıdere расположен на 11 акрах земли, 5 тысяч квадратных метров ландшафтной площади, и имеет социальные объекты, такие как крытая и открытая парковка, крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, баскетбольная площадка, теннисный корт и детские игровые площадки. И проект также близок к Экономическому университету. 
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Турция
от
€483,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в себе роскошь и комфорт и перенесет вашу жизнь на более высокие стандарты с каждой деталью, находится в Борнове, где расположены самые престижные торговые центры Измира. Проект, который имеет удачное расположение с его расположением в центре города, также расположен над всеми пунктами транспорта и соединения шоссе. Ценность региона продолжает расти день ото дня с такими важными учреждениями, как образовательные учреждения, медицинские центры, больницы и университеты. Ikon Tower, где вы будете наслаждаться жизнью с ее широкими балконами, архитектурой с высокими потолками и просторными жилыми помещениями, и там, где вы почувствуете привилегии пребывания в Измире с его уникальным видом на город, вы получите ценность для вашего жилого пространства с его социальными удобствами и местоположением. Есть 12.000 м ² закрытая парковка. В этой области предоставляются услуги камердинера и уборка автомобиля. Кроме того, для вашего 2-го автомобиля и гостевых автомобилей имеются открытые парковочные места. Безопасная и приятная жизнь для вас и вашей семьи с открытым бассейном / детским бассейном, фитнес-центром, студией йоги и тарелок, парной, сауной, детской игровой площадкой, просторным лобби и жилыми зонами, 8 лифтов, уборка, круглосуточная служба активной безопасности. предложения. Наша текущая квартира на продажу составляет 188 м2, нетто 174 м2 3 + 1 плюс квартира на 6 этаже. Высота потолка 3,30 метра. Он имеет 3 стороны и балкон с выходом из всех комнат с 3 сторон. Наша квартира продается как неиспользованная, совершенно новая мебель. 31-й этаж той же квартиры продается без мебели через Startkey Vizyon Gayrimenkul. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы увидеть нашу квартиру и назначить встречу..
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Cesme, Турция
от
€943,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей. Пляж - 300 метров Больница - 6 км Порт - 9 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Konak, Турция
от
€250,281
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город. Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площадкой, велосипедной и беговой дорожками, парком, садами и зонами отдыха. Окончание строительства - июль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Ближайшая больница - 1,1 км Школа - 1,6 км Трамвайная остановка - 400 метров Станция метро - 1,9 км Причал - 1,9 км
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir Torbalı
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir Torbalı
Yedi Eyluel Mahallesi, Турция
от
€89,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Представляю вашему вниманию квартиры в развивающемся районе Измира Торбала. Особенности расположения объекта: • Центр города Конак 30 км • Газимир 15 км • Оптимальный торговый центр 20 км • Газимирская государственная больница 18 км • Государственная больница Торбала 16 км • Здание суда Торбали 14 км • Аэропорт Измира Аднана Мендереса 12 км • Эгейская свободная экономическая зона 20 км • Вход на шоссе Измир-Айдын 10 км • Избанский городской поезд 2 км • Кусадаси 50 км • Чесме Алакати 95 км Особенности территории: • детская площадка • пейзажи • пешеходные дорожки • стильный дизайн • парковка • уборщик • 2 лифта • 2 входа в здание Комплекс состоит из 3 блоков. Расположение рядом с главной дорогой. Особенности квартиры: • 3 + 1 • 4 этаж • 124 м ² • Отопительный газ • Восстановленный • 2 ванные комнаты / туалеты • Видеодомофон При желании его можно купить с мебелью и техникой. Цена договорная. Квартиры подходят для вида на жительство.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Konak, Турция
от
€593,677
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от аэропорта и автомагистрали. Больница - 500 метров Станция метро - 800 метров Паром - 2,7 км Аэропорт - 18 км Университет - 5 минут
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€918,093
Площадь 279 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.   Расстояние до : BOYALIK пляж ...... 300 м Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км AQUA TOY CITY .... 2 км Бухта AYAYORGİ ..... 2 км Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км Пляж ILICA ...... 4 км Отель ШЕРАТОН ...... 4 км ALAÇATI рынок ...... 5 км PAŞALİMANI залив ...... 9 км Порт ALACATI ..... 9 км   Социальная инфраструктура: - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Крытая автостоянка - Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги - Спа и сауна - Лобби и гостиный уголок - 24-часовая охрана - Система видеонаблюдения   Дополнительная инфраструктура: - Встроенные приборы - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1 - Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров   Общественные услуги: - Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса. - Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей - Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств - Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений - Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления - Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии - Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX   Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 166,9 м2 брутто   2 + 1 171,3 м2 брутто   3 + 1 310,3 м2 брутто 4 + 1 316,3 м2 брутто  
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Урла, Турция
от
€2,12 млн
Агентство: TRANIO
В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город. Каждая вилла располагает 5-7 спальнями, собственным бассейном площадью 32 м2, а общий бассейн - идеальное место для общения. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: студии пилатеса и йоги, 2 теннисных корта, пешеходные дорожки, круглосуточная охрана, сауна, система умного дома, комната для конференций, кафе. Расположение и объекты поблизости Находится в живописном районе Урла, всего в нескольких минутах ходьбы от Эгейского моря и в получасе езды от города Измир. Благодаря своей потрясающей природной красоте и богатой истории, Урла стала одним из самых востребованных направлений в Турции. Расстояние до ближайших мест: Автобусная остановка Yeşil Urla - 1,8 км. Автобусная остановка Aygün - 2,3 км Торговый центр Urla Merkez/ Urla Meydan - 4 км Торговый центр Bamboo Urla - 4 км Автобусная остановка Urla - 4.3 км Семейный медицинский центр Урлы №1 - 2.5 км Государственная больница Урлы - 7 км
Многоквартирный жилой дом Karşıyaka Apartment
Многоквартирный жилой дом Karşıyaka Apartment
Latife Hanim Mahallesi, Турция
от
€80,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Карсияка Орнеккой район Первый этаж Квартира 3 + 1 3 спальни 1 зал 1 ванная комната с душем 2 балкона кладовая Все номера солнечные В доме есть природный газ, но квартира не связана. Вокруг дома и на стоянке 7/24 камеры, Территория дома убирается 1-2 раза в неделю Ежемесячная плата за уборку 100 тл Железные прутья на окнах Расположение дома идеальное, рядом со школами, большим спортивным комплексом Arkas, очень тихой чистой зоной со всей инфраструктурой. Остановись рядом. Квартира пуста, вы можете немедленно переехать или сдать ее в аренду.
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Alsancak Mahallesi, Турция
Цена по запросу
Площадь 73–233 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря! Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2. Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/детский бассейны, детские площадки, прогулочные дорожки, открытые спортивные площадки, школа, магазины, кафе, террасы для загара, футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, теннисный корт и мн др Расположение: Измир, Конак центральный престижный район города, деловой и культурный центр Измира, с отличной транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Рядом: метро, стадион, парк, набережная, государственная больница, трамвайная станция, культурный центр, парк, университет, школы. Расстояния: Частная больница Гази: 1,1 км Медицинская больница Измира: 2,8 км Частная средняя школа Святого Иосифа в Измире: 1,6KM Аэропорт Аднан Мендерес 20 км Средняя школа Намика Кемаля: 1,9 км Эгейский университет: 1,9 км На территории ЖК также строиться государственная школа. Трамвайная остановка стадиона “Алсанджак”: 400 м Станция Алсанджак: 1,2 км Проект предлагает различные варианты квартир, варьирующиеся от 2 + 1 до 4 + 1 типов, которые могут удовлетворить потребности каждой современной семьи
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir- Çiğli
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir- Çiğli
Kaklic Mahallesi, Турция
от
€110,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Измир Регион Чигли Хармандалы 3 + 1 4 комнаты 3 спальни 1 салон 2 ванные комнаты 120 м2 5 этаж / 6-этажное здание Проводимый природный газ Открытая автостоянка Пожарная лестница Кладовые также предоставляются для каждой квартиры. Рядом с домом есть рынки, школы, автобусные остановки и многие другие.
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€869,772
Площадь 246 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отличается от остальных, он предлагает вам и вашим близким привилегированный уровень жизни.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Месме Марина ...... 2 км Бухта АЯ ЙОРГИ ..... 5 км Ататюркская образовательная и педагогическая больница .......... 6 км ALTIN YUNUS Марина ....... 7 км Отель ШЕРАТОН ...... 10 км Пляж ILICA ....... 11 км ALAÇATI рынок ...... 12 км PAŞALİMANI залив ...... 15 км Порт ALAÇATI Марина ..... 16 км   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   ОБЩИЕ УСЛУГИ - Профессиональное обслуживание жилого комплекса - Техническое и гигиеническое обслуживание бассейнов - Очистка и обслуживание общих зон - Услуги по уборке и обслуживанию пляжа   УСЛУГИ ПРИЕМКИ И КОНЦЕРЖА - Квартира ( 10:00 - 22:00 ) - Услуги бронирования ( рестораны, концерты, авиабилеты ) - Проснись позвони - Газета / доставка хлеба - вызвать скорую помощь ( врач, медсестра ) - автомойка - Прокат автомобилей, обслуживание в аэропорту, VIP-трансфер   ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - Бесплатный Wi-Fi - Игровая комната - Пирс - Музыкальные передачи - американский бар* - Душевые и раздевалки   Проект состоит из 70 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 104 м2 брутто   2 + 1 144 м2 брутто   3 + 1 246 м2 брутто 4 + 1 460 м2 брутто  
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€178,813
Площадь 84–212 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? Вы увидите столичную жизнь с совершенно другого взгляда в этом проекте, где вы сможете насладиться синим цветом в полной мере с его домами и офисами, прилегающими к морю, и где качество соответствует элегантности. В проекте, который расположен в привилегированном месте, план макета, его специальное местоположение и условия окружающей среды были разработаны путем тщательного изучения. Проект состоит из 235 независимых секций. В проекте 54 1 + 1 резиденции и 36 2 + 1 резиденции; Есть 136 офисов и 9 уличных магазинов, 74 из которых 1 + 1, 42 - 2 + 1, а 20 - 3 + 1. Объединяя бизнес и повседневную жизнь, Velux привносит энергию города в ваше жизненное пространство. Станция метро: 300м Избан: 800м Форум Bornova Mall: 4,5 км Алсанчак: 4 км Университет Эге: 6 км Каршияка: 7 км Аэропорт: 20 км
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Cesme, Турция
от
€812,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает кафе, спа-центром, фитнес-залом, подземной парковкой, бассейнами, детской площадкой, системой безопасности. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от причала для яхт, кафе и ресторанов. Причал Чешме - 2 км Пляж - 11 км Больница - 6 км Порт - 16 км
Жилой комплекс Unique Project
Жилой комплекс Unique Project
Catalca, Турция
от
€351,000
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Сдаться 2024 -Апартаменты 3 + 1 и 4 + 1 -134 роскошных апартаментов и вилл на территории 15000м2 -GYM, Сауна, бассейн, пешеходные дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, игровые площадки, детский бассейн Ландшафтный дизайн по всему жилому комплексу Закрытая парковка для автомобилей В квартирах: кухонная мебель встроенный набор электрические жалюзи для окон и многое другое
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