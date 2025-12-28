  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Муратпаше, Турция

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Показать все Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Муратпаша, Турция
от
$130,879
Год сдачи 2023
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$123,061
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$318,707
Год сдачи 2026
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
TekceTekce
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$536,012
Предлагаются апартаменты с парковочными местами в гараже. Резиденция располагает зеленой зоной, открытым бассейном 600 м2 и детским бассейном 55 м2, подземным гаражом, фитнес-залом, сауной, детской площадкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Антальи - 11 к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$301,088
Резиденция располагает бассейнами, тренажерными залами, спортивными площадками, сауной и хамамом, кинотеатром, подземной парковкой, ухоженным садом, детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухонная мебель Кухонна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте "Fenix 40" с видом на море
Муратпаша, Турция
от
$1,24 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Квартиры в проекте "Fenix 40" с подземной парковкой и общим бассейном в районе Генчлик, Анталия Проект "Fenix 40 Işıklar" находится в районе Генчлик в Муратпаше – одном из центральных и престижных округов Анталии. Это одно из наиболее привлекательных мест города благодаря своему расположению…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция в центре Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$314,616
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением, большой парковкой. Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Домофон Оборудованная кухня Кухонная бытовая техника Siemens (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка) Кондиционеры в каждой комнате Р…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$202,626
Год сдачи 2026
Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Показать все Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Муратпаша, Турция
от
$765,198
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Недвижимость на берегу моря с видом на горы и море в Махмутларе Махмутлар привлекает инвесторов и тех, кто ищет летний дом, благодаря своим природным пляжам и туристическим достопримечательностям. Недвижимость на продажу в Аланье расположена недалеко от кафе, ресторанов, рынков, магазинов, п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$251,497
Год сдачи 2026
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$1,14 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция бизнес-класса в самом центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция бизнес-класса в самом центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция бизнес-класса в самом центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция бизнес-класса в самом центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция бизнес-класса в самом центре Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция бизнес-класса в самом центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция бизнес-класса в самом центре Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$256,354
ANTA Home Neon - яркая современная резиденция. Апартаменты, инфраструктура и управляющая компания - все здесь продумано так, чтобы обеспечить растущий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду. Инфраструктура подземный гараж закрытая территория фитнес-центр магазин, кафе и ресторан Окон…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$221,396
Проект премиум-класса на первой береговой линии в живописном районе Кестель. Этот уникальный комплекс создан для тех, кто мечтает просыпаться под звуки волн и любоваться потрясающим видом на море из окон своей квартиры. Комплекс состоит из одного блока с 40 просторными квартирами различных п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$198,092
В проекте - малоэтажный комплекс в центре города, с видом на Средиземное море. В комплексе есть просторные квартиры с 1-2 спальнями и выходом к бассейну. В проект также входят 3 магазина рядом. Удобства и оснащение в доме Открытая инфраструктура: зона аквапарка для детей и взрослых, инфинит…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,311
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн детская площадка зона отдыха зона барбекю парковка детская игровая комната фитнес-центр джакузи сауна лобби Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Стальная дверь Расположение и объекты поблизости Джикджилли – спокойны…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$141,267
Год сдачи 2024
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Махмутларе, Аланья Махмутлар — быстро развивающийся район Аланьи, который привлекает как местных жителей, так и иностранцев для отдыха и постоянного проживания. Известный своими крупными брендами, просторными пешеходными зонами и чистым морем, эт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$301,798
Красивая резиденция располагает ухоженным садом, бассейнами для детей и взрослых, фитнес-центром под открытым небом, зонами барбекю, охраной, тренажерным залом, сауной и парной, комнатой отдыха, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - 21.09.2023. Расположение и объекты побли…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$822,882
Год сдачи 2026
Квартиры в комплексе на берегу моря в Махмутларе, Аланья Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Аланьи. Благодаря высокому уровню сервиса и современной инфраструктуре, район стал первым выбором как для иностранных покупателей, так и для местных жителей. Махмутлар привлекае…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$775,874
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$320,442
Стильный и продуманный комплекс премиум класса создан для ценителей роскоши и для тех кто привык к размеренному образу жизни. Особенности проекта: тропический сад с лужайками зоны барбекю панорамный бассейн панорамный вид на море и горы Окончание строительства - май 2025 года. Расположени…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$241,206
Резиденция располагает гаражом и парковкой, крытым и открытым бассейнами, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, фитнес-залом, спа-центром (сауна, парная), конференц-залом и библиотекой, аквапарком, кафе и баром, зоной барбекю, мини-клубом, детской площадкой, собственным пляжем, консьер…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$319,751
Год сдачи 2026
Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$446,682
Предлагаются квартиры с видом на горы, долину и море. Резиденция располагает ухоженным садом и бассейном, фитнес-залом, сауной, подземной парковкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.03.2024. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Электрические жалюзи Современная …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Муратпаша, Турция
от
$499,890
Резиденция располагает садом, зоной отдыха и зоной барбекю, детской площадкой, крытым бассейном, парной, сауной и массажным кабинетом, тренажерным залом. Особенности квартир Кухонная мебель Гранитная столешница Плиточный пол Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в райо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$217,901
В проекте 15 квартир и 2 магазина. В инфраструктуру проекта входит: бассейн, детская площадка, открытая автостоянка, беседка и площадка для барбекю, сауна, джакузи, фитнес, лобби и стойка регистрации. Расположение и объекты поблизости Этот проект расположен в провинции Анталья, муниципалите…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Анталии в проекте "Fenix 40" с видом на море
Муратпаша, Турция
от
$1,53 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Квартиры в проекте "Fenix 40" с подземной парковкой и общим бассейном в районе Генчлик, Анталия Проект "Fenix 40 Işıklar" находится в районе Генчлик в Муратпаше – одном из центральных и престижных округов Анталии. Это одно из наиболее привлекательных мест города благодаря своему расположению…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$229,889
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и кинотеатром в 300 метрах от пляжа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и кинотеатром в 300 метрах от пляжа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и кинотеатром в 300 метрах от пляжа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и кинотеатром в 300 метрах от пляжа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и кинотеатром в 300 метрах от пляжа, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и кинотеатром в 300 метрах от пляжа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и кинотеатром в 300 метрах от пляжа, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$1,11 млн
Жилой комплекс состоит из 5 зданий с 16 квартирами. Каждая квартира имеет террасу площадью 60 м2 или студию площадью 25 м2. На террасах будут установлены: кухня, джакузи, зимний сад, барбекю. В студиях будет установлен: кухонный гарнитур и оборудованный санузел. Инфраструктура комплекса: Па…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Муратпаша, Турция
от
$146,298
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартиры в рассрочку в Анталии, Муратпаша, в проекте «City Nest», рядом со всей необходимой инфраструктурой Квартиры в Анталии расположены в районе Синан округа Муратпаша. Район Синан в последнее время активно благоустраивается и обновляется, что благопритяно сказывается на его имидже и попу…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$268,006
Резиденция располагает крытой парковкой, открытым бассейном, фитнес-залом, спа-центром (сауна, хамам, парная, соляная пещера, массажный кабинет), детскими площадками, собственным пляжем, консьерж-сервисом, круглосуточным видеонаблюдением. Начало строительства - 30.09.2023. Окончание строител…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$335,510
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Муратпаша, Турция
от
$197,792
Год сдачи 2026
Квартиры с панорамным видом на море и город в благоустроенном проекте в Аланье, Кестель Стильные квартиры расположены в Аланье в развивающемся районе Кестель с разнообразной инфраструктурой. В этом районе есть прогулочные зоны, рестораны, кафе и многие другие повседневные и социальные объект…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$256,354
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами с джакузи, детским бассейном, фитнес-центром, сауной, парной и массажным кабинетом, игровыми комнатами, кафе, зонами барбекю, парковкой, круглосуточной охраной. Особенности квартир Виде…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$195,518
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$322,773
Резиденция располагает гаражом и парковкой, крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, спа-центром (сауна, хамам, парная, соляная пещера, массажный кабинет), конференц-залом и библиотекой, баром, зоной барбекю, мини-клубом, детской площадкой, аквапарком, собственным пляжем, консьерж-сервисо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$93,220
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает спа-комплексом, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, зоной барбекю с беседками, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, ка…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Муратпаша, Турция
от
$131,090
Проект состоит из 63 квартир в одном блоке. Проект в Демирташе, самом популярном туристическом центре Аланьи, в 1000 метрах от моря. В проекте 9 этажей и апартаменты с 1-4 спальнями. Удобства и оснащение в доме Особенности интерьера здания: американские панельные лакированные двери, керамич…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$309,669
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Показать все Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Муратпаша, Турция
от
$311,965
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Недвижимость на берегу моря с видом на горы и море в Махмутларе Махмутлар привлекает инвесторов и тех, кто ищет летний дом, благодаря своим природным пляжам и туристическим достопримечательностям. Недвижимость на продажу в Аланье расположена недалеко от кафе, ресторанов, рынков, магазинов, п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$399,925
Предлагаются апартаменты с террасами. Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками. Окончание строительства - апрель 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Спутниковое ТВ Электрические жалюзи Полы с подогре…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$224,271
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$332,095
Резиденция располагает гаражом и парковкой, крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, спа-центром (сауна, хамам, парная, соляная пещера, массажный кабинет), конференц-залом и библиотекой, баром, зоной барбекю, мини-клубом, детской площадкой, собственным пляжем, консьерж-сервисом, круглосут…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$589,162
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$247,218
Год сдачи 2026
Квартиры в комплексе на берегу моря в Махмутларе, Аланья Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Аланьи. Благодаря высокому уровню сервиса и современной инфраструктуре, район стал первым выбором как для иностранных покупателей, так и для местных жителей. Махмутлар привлекае…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Муратпаша, Турция
от
$364,252
Год сдачи 2026
Квартиры с панорамным видом на море и город в благоустроенном проекте в Аланье, Кестель Стильные квартиры расположены в Аланье в развивающемся районе Кестель с разнообразной инфраструктурой. В этом районе есть прогулочные зоны, рестораны, кафе и многие другие повседневные и социальные объект…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$315,199
Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличать…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$294,307
Год сдачи 2024
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Махмутларе, Аланья Махмутлар — быстро развивающийся район Аланьи, который привлекает как местных жителей, так и иностранцев для отдыха и постоянного проживания. Известный своими крупными брендами, просторными пешеходными зонами и чистым морем, эт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Муратпаша, Турция
от
$302,964
В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1–2 спальнями, пентхаусы с 2 и 4 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, домофон, встроенная мебель на кухне и в ванной, полный комплек…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Муратпаша, Турция
от
$153,259
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартиры в рассрочку в Анталии, Муратпаша, в проекте «City Nest», рядом со всей необходимой инфраструктурой Квартиры в Анталии расположены в районе Синан округа Муратпаша. Район Синан в последнее время активно благоустраивается и обновляется, что благопритяно сказывается на его имидже и попу…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$332,635
Год сдачи 2026
Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$223,839
Предлагаются стильные апартаменты с видом на горы. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, системой безопасности, сауной, детским бассейном и детской площадкой, ухоженным садом. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Анталии, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Анталии, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Анталии, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Анталии, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Анталии, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция в центре Анталии, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Анталии, Турция
Муратпаша, Турция
от
$156,725
Резиденция располагает двухуровневой парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - сентябрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат Пластиковые окна Кондиционеры Стальная дверь Кухонная мебель и встроенная бытовая техника FRANKE TEKA или BOSCH (духо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Муратпаша, Турция
от
$279,659
Резиденция располагает парковкой, крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, фитнес-залом, спа-центром (сауна, парная), рестораном и баром, зоной барбекю, детской площадкой и игровой комнатой, круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Стальная дверь Пластиковые окн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Показать все Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Муратпаша, Турция
от
$170,376
Варианты отделки С отделкой
Комплекс расположен в центре Анталии на главной туристической улице города и Ишиклар. Комплекс продуман до мелочей: уникальный дизайн, панорамные окна и система «умный дом». Собственная инфраструктура и наличие профессиональной управляющей компании – вся концепция продумана с целью обесп…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$355,400
Проект состоит из 2 блоков и включает в себя 72 квартиры премиального качества с готовым ремонтом и системой умной дом. 46 уютных и просторных квартир планировкой 1+1 (41-46 м2) и 26 дизайнерских дуплексов планировкой 2+1 (82-97 м2) Безупречное расположение в популярном районе Оба недалеко …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой, 900 м до моря, Демирташ, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой, 900 м до моря, Демирташ, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой, 900 м до моря, Демирташ, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой, 900 м до моря, Демирташ, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой, 900 м до моря, Демирташ, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой, 900 м до моря, Демирташ, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой, 900 м до моря, Демирташ, Турция
Муратпаша, Турция
от
$143,908
Проект в одном из самых популярных туристических мест Аланьи, с развитой инфраструктурой и современной архитектурой. Проект будет состоять из одного здания, в котором будет 30 квартир. Проект из 6 этажей, апартаментов с 1 спальней и дуплексов с 2-3 спальнями
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$159,174
Резиденция располагает крытой парковкой, аквапарком, турецкой баней, теннисным кортом, открытым бассейном, тренажерным залом, сауной, детской площадкой, ухоженной зеленой зоной, пешеходными и беговыми дорожками, зонами отдыха. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснаще…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Муратпаша, Турция
от
$279,659
Резиденция состоит из 4 зданий, где представлены двух-, трёх- и четырехкомнатные апартаменты и дуплексы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса исполь…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Муратпаша, Турция
от
$120,761
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Стильные квартиры в Аланье, Махмутлар, в 250 м от пляжа Махмутлар — динамично развивающийся район на востоке Аланьи, который с каждым днём становится всё более популярным. Чистые пляжи, длинные прогулочные набережные, рестораны, магазины и оживлённые улицы привлекают как местных жителей, так…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$134,694
Год сдачи 2026
Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$512,708
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море. Резиденция располагает тремя большими бассейнами, бассейном с зоной отдыха и двумя детскими бассейнами, баром, зоной барбекю, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, крытой парковкой, двумя спа-центрами с бассейнами, фи…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$166,138
Современный комплекс недалеко от моря состоит из 70 квартир с 1-2 спальнями и идеально подходит для инвестиций. Особенности: высокое качество постройки бассейн фитнес-зал баскетбольная площадка крытая и открытая парковка Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" С…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,311
Роскошная жизнь в сердце Аланьи, где каждый день как в элитном курорте. Представьте себе место, где средиземноморская роскошь встречается с духом свободы, а утро начинается с аромата моря, тепла солнца и ощущения, что вы — в самой красивой точке карты. Это не просто жилой комплекс, это новая…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия
Муратпаша, Турция
от
$218,520
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Стильные квартиры в Аланье, Махмутлар, в 250 м от пляжа Махмутлар — динамично развивающийся район на востоке Аланьи, который с каждым днём становится всё более популярным. Чистые пляжи, длинные прогулочные набережные, рестораны, магазины и оживлённые улицы привлекают как местных жителей, так…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$206,569
Год сдачи 2026
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$250,528
Комплекс состоит из двух блоков, где есть 88 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней - 45 шт Апартаменты с 2 спальнями - 34 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 9 шт 40% - возможность рассрочки до окончания строительства. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: ми…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Муратпаша, Турция
от
$227,223
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 16 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 8 шт Апартаменты с 2 спальнями — 4 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 2 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 2 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$850,628
Инновационный проект премиум-класса. Интерьеры характеризует изысканность, функциональность и лаконичность. Благодаря современным технологиям, квартиры комплекса наполнены светом, а из каждой точки открываются потрясающие виды на Средиземное море и Торосские горы. Окончание строительства - …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$351,758
Год сдачи 2026
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$404,327
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$704,684
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$415,640
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Муратпаша, Турция
от
$365,887
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, зонами отдыха, беспроводным интернетом, круглосуточным видеонаблюдением. Окончание строительства - 30 сентября 2023 года. Особенности квартир Центральная спутниковая система Пластиковые о…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$205,083
Комплекс состоит из 20 квартир и двухуровневых апартаментов. Особенности: Бассейн Детский бассейн Зоны отдыха Барбекю-зона Детская площадка и игровая комната Парковка Фитнес-зал Лобби Сауна Джакузи Охрана 24/7 Окончание строительства - июнь 2027 года. Особенности квартир Лаковая краска д…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$227,805
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает подземной парковкой, крытым и открытым бассейнами, баром, фитнес-центром и спа-зоной, теннисными кортом, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - декаб…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$320,442
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море. Резиденция располагает большим бассейном, теннисным кортом, крытым бассейном, парковкой, хамамом, сауной, фитнес-центром. Удобства и оснащение в доме Стальные двери Видеодомофон Подвесные потолки и точечное скрытое освещение Оборудованные …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$1,15 млн
Предлагаются виллы с парковочными местами, бассейнами (36 м2 - 49 м2), зонами барбекю, джакузи. Окончание строительства - май 2024 года. Особенности квартир Плиточный пол Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Гранитные столешницы Стальная входная дверь Полы с подогревом Сантехника Grohe Р…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$124,681
В жилом комплексе всего 36 юнитов с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней - 12 шт Апартаменты с 2 спальнями - 14 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 10 шт Первоначальный взнос - 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства и…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$370,827
Год сдачи 2026
Квартиры в комплексе на берегу моря в Махмутларе, Аланья Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Аланьи. Благодаря высокому уровню сервиса и современной инфраструктуре, район стал первым выбором как для иностранных покупателей, так и для местных жителей. Махмутлар привлекае…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$1,28 млн
Предлагаются виллы с зелеными зонами, бассейнами, зонами барбекю, террасами и джакузи. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Гранитный пол Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Гранитные столешницы Стальная входная дверь Полы с подогревом Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$131,673
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, всего в километре от моря. В доме 40 квартир, из них: 30 квартир с 1 спальней, 10 дуплексов с 2 спальнями. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: баскетбольная площадка, беседки, хаммам, сауна, комната отдыха, бильярд, детская игровая комната…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$448,619
Новый жилой проект создан не только для того, чтобы обеспечить комфортное и современное жильё, но и подарить вам уникальную возможность наслаждаться великолепием средиземноморского побережья. В комплексе предлагается широкий выбор квартир различной площади и планировки — от уютных 1+1 до про…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Алания, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Алания, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Алания, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Алания, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Алания, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Алания, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Алания, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$119,438
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 35 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 17 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт Апартаменты с 3 спальнями — 14 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до о…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$394,371
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$535,639
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$214,638
Резиденция располагает бассейном, большой подземной парковкой, тренажерным залом, зоной барбекю, деткой площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Антальи, в 3 минутах от Средиземного моря
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Муратпаша, Турция
от
$316,786
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартиры в рассрочку в Анталии, Муратпаша, в проекте «City Nest», рядом со всей необходимой инфраструктурой Квартиры в Анталии расположены в районе Синан округа Муратпаша. Район Синан в последнее время активно благоустраивается и обновляется, что благопритяно сказывается на его имидже и попу…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$3,79 млн
Комплекс представляет собой коллекцию из 16 премиальных вилл в современном стиле. Расположенные на возвышенности, элегантно оформленные дома открывают впечатляющие виды на город и Средиземное море. Роскошные виллы с планировками от 3+1 до 6+1 будут располагаться на просторных участках площад…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция