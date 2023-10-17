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Квартиры в новостройках в Фатих

Стамбул
31
Мугла
28
Toroslar
19
Коджаэли
17
Gazipasa
17
Maslak Mahallesi
14
Ускюдар
14
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Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
€1,84 млн
Агентство: TRANIO
Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом. В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кинотеатр на открытом воздухе, химчистка, турецкая баня, парилка, сауна, VIP автосервис, услуги аренды автомобилей. Установлена инфраструктура "умного дома" и система видеонаблюдения. Расположение и объекты поблизости Жилой комплекс расположен в центральном районе с легким доступом к локациям по всему Стамбулу. Рядом морской, наземный и общественный транспорт, а также учебные заведения, больницы и торговые центры. Йедикуле, район, названный в честь семи башен городских стен Стамбула, считается музеем под открытым небом с его старинными греческими домами, крепостью и городскими стенами. Он сохраняет свою ценность как уникальная историческая красота.
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Фатих, Турция
от
€1,85 млн
Агентство: EOS Turkey Property
У вас когда-нибудь был дом 150-летней фабрики? Вы хотите почувствовать запах истории перед сном? Как вы думаете, это возможно только в кино или Netflix? Я думаю, вы не представляете, что может быть возможно в Стамбуле. Старая железнодорожная станция отремонтирована для инвесторов, которые влюблены в Стамбул. Имеет прямой вид на Мраморное море, рядом с туннелем Евросия и легкий доступ к азиатской стороне, в окружении византийских стен и замка Едикуле. Полностью готов к переезду с титульным актом и пришло время провести этот эксперимент.
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