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Квартиры от застройщика в Фатихе, Турция

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Стамбул
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$1,32 млн
Вас ждет привилегированная жизнь на природе, тщательно продуманная во всех деталях, вдали от шума и суеты многолюдных мест, где вы снова вспомните о забытых теплых добрососедских отношениях
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$194,491
Комплекс предлагает квартиры с 1-2 спальнями, созданные для различных образов жизни, включая апартаменты с садами на крыше для любителей природы. Особенности: 3-уровневая крытая парковка со станциями для заряда электромобилей ресепшн и круглосуточная охрана фитнес-центр для здорового образа…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в районе Гектюрк, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$738,591
Новый жилой комплекс состоит из 118 квартир с 1, 2 и 3 спальнями. Квартиры имеют большие окна и высокие потолки, поэтому всегда будет много солнечного света. Комплекс предлагает своим жителям фитнес-центр, бассейн, 8 магазинов, частную парковку. Расположение и объекты поблизости Комплекс на…
Агентство
TRANIO
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TekceTekce
Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.
Показать все Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.
Yedikule Istasyon Caddesi, Турция
от
$499,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! В продаже квартира с тремя спальнями (3+1) площадью 141,5 м2 с видом на море. Проект расположен в районе Зейтинбурну в не…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$318,348
Предлагаются квартиры с просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, сауной, турецкой баней, детскими площадками, ресторанами и кафе, торговым центром. Окончание строительства - апрель 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ав…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и торговым центром, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$855,561
Резиденция располагает торговым центром, кафе и ресторанами, гаражом и парковкой, зелеными зонами, спортивными площадками, турецкой баней и сауной, пешеходными дорожками, крытым бассейном, детской площадкой, охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находитс…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$869,488
Здесь вы найдете свой ритм с широким выбором квартир с 1-6 спальнями и двухуровневых апартаментов. Инфраструктура: крытый бассейн фитнес-центр сауна и парная зоны для отдыха и общения кафе студия пилатеса детский бассейн помещения для хранения для каждой квартиры Окончание строительства - …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и видами на Босфор в 3 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и видами на Босфор в 3 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и видами на Босфор в 3 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и видами на Босфор в 3 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и видами на Босфор в 3 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и видами на Босфор в 3 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и видами на Босфор в 3 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$1,49 млн
Настоящая роскошь - это каждый день наслаждаться красотой Босфора. Престижная локация, высоклассная архитектура и высококачественные материалы не просто воплощают элегантность и ценность сегодня, но и переносят их в будущее. Откройте для себя 38 эксклюзивных апартаментов в самом сердце Стамб…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$282,703
Резиденция сочетает в себе динамику и комфорт городской жизни и предлагает уникальный уровень жизни благодаря своей эксклюзивной современной архитектуре и широкому выбору удобств. Высокие потолки и просторные интерьеры, центральная локация и экологичность - все это обеспечивает жильцам роско…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
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Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Фатих, Турция
от
$1,81 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
У вас когда-нибудь был дом 150-летней фабрики? Вы хотите почувствовать запах истории перед сном? Как вы думаете, это возможно только в кино или Netflix? Я думаю, вы не представляете, что может быть возможно в Стамбуле. Старая железнодорожная станция отремонтирована для инвесторов, которые в…
Агентство
EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Фатих, Турция
от
$329,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс расположен рядом с историческим центром Стамбула, с уникальным видом на Золотой Рог, имеет широкие кварталы и социальные зоны, современный дизайн органично вписывающийся в культовый силуэт города. Проект имеет общую площадь 31.536 м2, из которых 15.000 м2 благоустроенная территор…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Показать все Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Фатих, Турция
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 55 м²
1 объект недвижимости 1
Квартиры в готовом блоке в рассрочку, можно заезжать! Отличная локация, рядом несколько крупных частных университетов, ТЦ, общественный транспорт и в 10 минутах на машине исторический центр Стамбула. Отлично для жизни и высокий спрос на аренду. (Студентам в долгосрочную или туристам в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
225,000
Агентство
MECO INVEST
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