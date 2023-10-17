Фатих, Турция

от €1,85 млн

У вас когда-нибудь был дом 150-летней фабрики? Вы хотите почувствовать запах истории перед сном? Как вы думаете, это возможно только в кино или Netflix? Я думаю, вы не представляете, что может быть возможно в Стамбуле. Старая железнодорожная станция отремонтирована для инвесторов, которые влюблены в Стамбул. Имеет прямой вид на Мраморное море, рядом с туннелем Евросия и легкий доступ к азиатской стороне, в окружении византийских стен и замка Едикуле. Полностью готов к переезду с титульным актом и пришло время провести этот эксперимент.