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Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция

Кадыкёй, Турция
от
€749,286
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4
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О комплексе

Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой.

Окончание строительства - февраль 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом, в 10 минутах ходьбы от моря.

Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.

Местонахождение новостройки
Кадыкёй, Турция

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Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€749,286
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