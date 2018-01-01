Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция

Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой.
Окончание строительства - февраль 2023 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом, в 10 минутах ходьбы от моря.
Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.