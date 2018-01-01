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Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция

Toroslar, Турция
от
€137,000
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10
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О комплексе

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки, беседки, сад и т. д.

В комплексе 2 здания с апартаментами с 1–2 спальнями.

Особенности квартир

Характеристики квартир:

  • Подвесной потолок
  • Кухонный гарнитур
  • Шкаф в прихожей
  • Мебель в ванной комнате
  • Стальная усиленная дверь
  • Оконные стеклопакеты
  • Окраска стен водостойкой краской
  • Сантехническая арматура 1-го класса
  • Душевая кабина 1-го класса
Расположение и объекты поблизости

Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.

Местонахождение новостройки
Toroslar, Турция

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Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€137,000
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Onyx Residence - новый жилой комплекс премиум-класса с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Алтынташ курортного города Анталья. Участок под строительство жилого комплекса расположен в южной части района Алтынташ, имеет ближайшее расположение к району Лара и его великолепным пляжам, и главной трассе в аэропорт. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Благоустроенная озелененная территория; - Бассейн; - Бар у бассейна; - Фитнес-центр; - СПА-зона; - Теннисный корт; - Баскетбольная площадка; - Волейбольная площадка; - Зона барбекю; - Детская игровая площадка; - Парковка. Расстояния: - Море и пляж: 4 км. - До ТЦ Mall of Antalya и IKEA: 5 км. - Аэропорт Анталии: 1 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
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