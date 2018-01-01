Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция

Yesilkoey, Турция

от €124,745

Сдача в: 2024

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Onyx Residence - новый жилой комплекс премиум-класса с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Алтынташ курортного города Анталья. Участок под строительство жилого комплекса расположен в южной части района Алтынташ, имеет ближайшее расположение к району Лара и его великолепным пляжам, и главной трассе в аэропорт. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Благоустроенная озелененная территория; - Бассейн; - Бар у бассейна; - Фитнес-центр; - СПА-зона; - Теннисный корт; - Баскетбольная площадка; - Волейбольная площадка; - Зона барбекю; - Детская игровая площадка; - Парковка. Расстояния: - Море и пляж: 4 км. - До ТЦ Mall of Antalya и IKEA: 5 км. - Аэропорт Анталии: 1 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!