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  4. Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.

Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.

Эюп, Турция
от
$460,000
BTC
5.4716084
ETH
286.7903910
USDT
454 794.8726822
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26133
ID новостройки на Realting
In CRM: 1177
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эюп

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Комплекс расположен в ЭЛИТНОМ микрорайоне Гоктюрк который относится к району Эюп.

Этот проект, является одним из самых выдающихся примеров творчества и архитектурного подхода, Вы станете не только владельцем резиденции, но и обладателем незабываемых воспоминаний и прекрасных моментов, проведенных в этом прекрасном комплексе со своими близкими.

Проект имеет общую площадь 20.000 м2, состоит из 9 блоков, всего 182 эксклюзивные квартиры планировкой от 2+1 до 4,5+1, площадью от 98 м2 до 390 м2.

На территории комплекса есть все необходимое для отдыха и жизни.

Комплекс расположен в окружении природы, рядом есть несколько колледжей и школ, больницы, до крупного торгового центра Вади-станбул 15 мин, Белгородский лес и озеро Гёктурк в 10 мин, метро - 5 мин, автобус - 5 мин, шоссе ТЕМ - 10 мин, аэропорт - 20 мин.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Крытый бассейн
  • Сауна и Парилка
  • Спорт зал
  • Зал пилатеса и йоги
  • Открытые и закрытые игровые площадки
  • Ландшафтные зоны
  • Декоративные бассейны
  • Парки для домашних животных
  • Пешеходные дорожки
  • Камелии
  • Охрана 24 / 7
  • И многое другое


Прекрасное расположение:

  • Аэропорт Стамбула 16,7 км
  • Шоссе ТЭМ 16.8 км
  • Мост ФСМ 27,8 км
  • Метро 1,4 км
  • Колледж Эйюпоглу 1 км
  • Школы Хисарского образовательного фонда 3 км
  • Вади Стамбул 12,9 км
  • Парк Истинье 18,2 км
  • Флоренс Найтингейл Гектюрк 3,4 км
  • Медицинский центр Аджибадем Гектюрк 4,1 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эюп, Турция

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Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Эюп, Турция
от
$460,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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