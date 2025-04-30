Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.
Комплекс расположен в ЭЛИТНОМ микрорайоне Гоктюрк который относится к району Эюп.
Этот проект, является одним из самых выдающихся примеров творчества и архитектурного подхода, Вы станете не только владельцем резиденции, но и обладателем незабываемых воспоминаний и прекрасных моментов, проведенных в этом прекрасном комплексе со своими близкими.
Проект имеет общую площадь 20.000 м2, состоит из 9 блоков, всего 182 эксклюзивные квартиры планировкой от 2+1 до 4,5+1, площадью от 98 м2 до 390 м2.
На территории комплекса есть все необходимое для отдыха и жизни.
Комплекс расположен в окружении природы, рядом есть несколько колледжей и школ, больницы, до крупного торгового центра Вади-станбул 15 мин, Белгородский лес и озеро Гёктурк в 10 мин, метро - 5 мин, автобус - 5 мин, шоссе ТЕМ - 10 мин, аэропорт - 20 мин.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.
Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
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