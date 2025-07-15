  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мезитли
  4. Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance в 550 метрах от моря.

Мезитли, Турция
от
$56,481
BTC
0.6718356
ETH
35.2137764
USDT
55 842.3344819
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
ID: 27519
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Мезитли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видео апартаментов и ход строительства вышлем по запросу!

Предложение от нашей компании - скидка 20% на квартиры в данном проекте!

Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк.

Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в продаже квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 53 м2 до 92 м2.

Рядом находится вся городская инфраструктура - магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждегния.

Апартаменты оборудованы подвесными потолками, кухонными шкафами, гардеробными. Ванные комнаты оснащены первоклассной сантехникой, душевыми кабинами высокого качества и шкафами для ванной комнаты.

Первый взнос 50%
Без% рассрочка на 24 месяца!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Планировка квартир:

  • Апартаменты с одной спальней (1+1) - 53 м2
  • Апартаменты с с двумя спальнями (2+1) - 92 м2


Инфраструктура:

  • Большой бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Беседки
  • Площадка для барбекю
  • Закрытая подземная парковка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Мезитли, Турция

Вы просматриваете
