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  3. Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция

Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция

, Турция
от
€870,000
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20
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О комплексе

Предлагается вилла с садом и бассейном, террасой, зоной барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, встроенная варочная панель, электрический водонагреватель)
  • ТВ
  • Кондиционер
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центральном районе Фетхие.

  • Набережная - 300 метров
  • Пляж Чалыш - 2,5 км
  • Мини-маркет - 150 метров
  • Ресторан - 500 метров
  • Автобусная остановка - 100 метров
  • Больница - 1 км
  • Центр города - 2,5 км
  • Аэропорт Даламан - 45 км
  • Аэропорт Антальи - 225 км
Местонахождение новостройки
, Турция

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Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
, Турция
от
€870,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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