Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция

Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой, что означает, что он напрямую влияет на ежегодный темп увеличения стоимости всех объектов недвижимости в регионе. Этот проект имеет наиболее привлекательное расположение со всеми услугами, которые нужны его жителям.
- Проект включает в себя большой 5-этажный торговый центр и 100 магазинов.
- Вид на море с 6 этажа.
- Это менее чем в 2 минутах ходьбы от шоссе Метробус и E5.
Предлагаются различные квартиры с панорамным видом на море и острова.
Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, трехуровневой парковкой, конференц-залом, детским садом, большой ухоженной территорией, детскими и спортивными площадками, фитнес-центром, спа, сауной, турецкой баней, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - первый квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 15 минутах езды от международного аэропорта, в пешей доступности от станции метро, рядом с торговыми центрами, университетами и больницами.
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Zodiac III Residence — концептуальная резиденция «люкс» для тех, кто стремится жить ярко и активно, кто ориентирован на семейный отдых, удобный образ жизни. Два современных жилых блока всего на 45 квартир.
Инфраструктура:
Резиденция предусматривает развитую инфраструктуру: открытый бассейн, детский бассейн, СПА-центр (сауна, паровая комната, тренажерный зал), детскую площадку и игровую комнату, парковку, генератор.
Расположение:
До благоустроенного пляжа всего - 350 м;
До центра района, парка и детских площадок — 1000 м;
До рынка и продуктовых магазинов - 550 м;
До центра Аланьи - 10 км.
Резиденция Zodiac III Residence строится на фоне яркой тропической природы, фруктовых садов и плантаций. При этом до центра Махмутлара всего несколько минут ходьбы.
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