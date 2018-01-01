Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

от €234,000

Оба это спокойный тихий прекрасно развивающийся район города, с богатой социальной инфраструктурой, многочисленными магазинами, банками, супермаркетами, барами, ресторанами, школами, общественным транспортом. Этот престижный район расположен всего в 3 км. от центра города и имеет множество преимуществ, зеленые скверы, парки, оборудованные пляжи Rosen Park - новый комплекс класса люкс, со всеми удобствами и идеальными условиями для жизни. Так же это отличный выбор для тех, кто хочет жить в роскошных апартаментах в престижном районе, и получать высокий доход от сдачи апартаментов в аренду. Rosen Park - это не только комфортная и уютная жизнь, но и идеальное расположение на площади 3.001 м2 в живописном месте. Комплекс будет состоять из двух блоков и 24 просторных апартаментов планировок: 2+1 квартира (83 м2) брутто 3+1 квартира (140 м2) брутто 3+1 дуплекс (194 м2) брутто 4+1 дуплекс общей площадью (268 м2) Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес Сауна Парная Крытая и открытая детские площадки Зона отдыха, Библиотека Массажный кабинет Офис Баскетбольная площадка Генератор Открытая парковка Круглосуточная охрана с камерами Начало строительства комплекса: февраль 2022Окончание строительства: март 2023