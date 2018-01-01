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Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€362,967
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О комплексе

Резиденция располагает детскими площадками, пешеходными маршрутами, хамамом, сауной, мечетью и спортивными площадками, круглосуточной охраной, бассейном, кафе, садом, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости
  • Канал Стамбул - 2 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут
  • Торговый центр - 11 минут
  • Больница - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
Местонахождение новостройки
Tahtakale Mahallesi, Турция

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Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€362,967
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