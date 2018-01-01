Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район БейликдюзюВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 93 до 135 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Оба это спокойный тихий прекрасно развивающийся район города, с богатой социальной инфраструктурой, многочисленными магазинами, банками, супермаркетами, барами, ресторанами, школами, общественным транспортом. Этот престижный район расположен всего в 3 км. от центра города и имеет множество преимуществ, зеленые скверы, парки, оборудованные пляжи Rosen Park - новый комплекс класса люкс, со всеми удобствами и идеальными условиями для жизни. Так же это отличный выбор для тех, кто хочет жить в роскошных апартаментах в престижном районе, и получать высокий доход от сдачи апартаментов в аренду. Rosen Park - это не только комфортная и уютная жизнь, но и идеальное расположение на площади 3.001 м2 в живописном месте. Комплекс будет состоять из двух блоков и 24 просторных апартаментов планировок: 2+1 квартира (83 м2) брутто 3+1 квартира (140 м2) брутто 3+1 дуплекс (194 м2) брутто 4+1 дуплекс общей площадью (268 м2) Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес Сауна Парная Крытая и открытая детские площадки Зона отдыха, Библиотека Массажный кабинет Офис Баскетбольная площадка Генератор Открытая парковка Круглосуточная охрана с камерами Начало строительства комплекса: февраль 2022Окончание строительства: март 2023
Предлагаем вашему вниманию жилой комплекс в районе Оба на стадии строительства. Район Оба считается престижным районом в Алании он известен своей уютной атмосферой, облагороженной зеленой территорией.
Сам комплекс будет состоять из четырех 4-х этажных блоков, общее количество квартир 136. Площадь проекта составляет 8600 квадратных метров, расстояние до моря 2.5 км. Данный Жилой Комплекс располагается на уютной закрытой охраняемой территории где есть всё для комфортной жизни и отдыха. Предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 (56м2-195м2).
Инфраструктура Жилого комплекса: Детская игровая комната, Комната отдыха, Фитнес зал, Массажный кабинет, Сауна, Хамам, Бизнес центр, Телевизионный салон, Кафетерий, Теннисный корт, Открытый бассейн, Крытый бассейн (отдельное помещение), Электрогенератор, 20 частных подземных гаражей, Открытая автостоянка, Озеленённая территория, Охранная система.
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