Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.
Наш проект расположен в азиатской части Стамбула Ускюдар - Аджибадем, который является одним из самых оживленных и популярных районов Стамбула.
Наш проект предлагает легкий доступ к общественному транспорту, торговым центрам, ресторанам, кафе и развлекательным заведениям с квартирами по очень выгодным ценам. Он расположен в самом центре Стамбула, обеспечивая спокойную и уютную атмосферу.
Проект имеет общую площадь 12.850 м2, комплекс состоит из двух 10-ти этажных блоков, в проекте представлены апартаменты от 1+1 до 4+1, площадь квартир от 48 м2 до 340 м2.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня и будет включать современную бытовую технику и частичную меблировку.
Окончание строительства: 2-й квартал 2025 год.
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
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