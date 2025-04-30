  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ускюдар
  4. Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.

Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.

Ускюдар, Турция
от
$359,000
BTC
4.2702335
ETH
223.8211964
USDT
354 937.7375932
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26186
ID новостройки на Realting
In CRM: 1179
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Наш проект расположен в азиатской части Стамбула Ускюдар - Аджибадем, который является одним из самых оживленных и популярных районов Стамбула.

Наш проект предлагает легкий доступ к общественному транспорту, торговым центрам, ресторанам, кафе и развлекательным заведениям с квартирами по очень выгодным ценам. Он расположен в самом центре Стамбула, обеспечивая спокойную и уютную атмосферу.

Проект имеет общую площадь 12.850 м2, комплекс состоит из двух 10-ти этажных блоков, в проекте представлены апартаменты от 1+1 до 4+1, площадь квартир от 48 м2 до 340 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня и будет включать современную бытовую технику и частичную меблировку.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 год.


Инфраструктура:

  • Тренажерный зал
  • Крытый бассейн
  • Детская зона
  • Конференц-зал
  • Барбекю зона
  • Охрана 24/7


Прекрасное расположение:

  • Метро 2 мин
  • Метробус 2 мин
  • Торговый центр Акасья 10 мин
  • Торговый центр Emaar 5 мин
  • Район Багдат Джаддесы/Кадыкёй 10 мин
  • Мост 15 Теммуз Копрусу 10 мин
  • Площадь Таксим 20 ми
  • Тоннель Евразия 10 мин
  • Башня Чамлыча 10 мин

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$842,658
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Бейликдюзю, Турция
от
$227,114
Жилой квартал Новый ,уникальный проект в Махмутларе.
Махмутлар, Турция
от
$145,745
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$267,128
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Ildir Mahallesi, Турция
от
$10,22 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Ускюдар, Турция
от
$359,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Кагытхане, Турция
от
$686,536
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Новая Vadistanbul теперь разработана той же строительной компанией всего в нескольких шагах от первой!! Строительная компания "Avrupa Konutları" делает новый замечательный проект рядом с Маслаком и на шоссе TEM. Проект находится менее чем в 20 минутах езды от аэропорта Стамбула, в 10 минута…
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Аланья, Турция
от
$115,315
Этот многофункциональный жилой комплекс, состоящий из двух корпусов будет располагаться на территории 2.125 м2 в районе авсаллар. Авсаллар-это небольшой район Алании который расположен на побережье Средиземного моря и постоянно  стремящийся  к развитию. Благодаря своему уникальному расположе…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$590,332
Предлагаются квартиры с видом на лес, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, декоративными прудами, детскими площадками, баскетбольной площадкой, крытым бассейном, джакузи, парной, сауно…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации