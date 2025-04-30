Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Наш проект расположен в азиатской части Стамбула Ускюдар - Аджибадем, который является одним из самых оживленных и популярных районов Стамбула.

Наш проект предлагает легкий доступ к общественному транспорту, торговым центрам, ресторанам, кафе и развлекательным заведениям с квартирами по очень выгодным ценам. Он расположен в самом центре Стамбула, обеспечивая спокойную и уютную атмосферу.

Проект имеет общую площадь 12.850 м2, комплекс состоит из двух 10-ти этажных блоков, в проекте представлены апартаменты от 1+1 до 4+1, площадь квартир от 48 м2 до 340 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня и будет включать современную бытовую технику и частичную меблировку.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 год.



Инфраструктура:

Тренажерный зал

Крытый бассейн

Детская зона

Конференц-зал

Барбекю зона

Охрана 24/7



Прекрасное расположение:

Метро 2 мин

Метробус 2 мин

Торговый центр Акасья 10 мин

Торговый центр Emaar 5 мин

Район Багдат Джаддесы/Кадыкёй 10 мин

Мост 15 Теммуз Копрусу 10 мин

Площадь Таксим 20 ми

Тоннель Евразия 10 мин

Башня Чамлыча 10 мин

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