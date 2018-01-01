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Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция

Эгейский регион, Турция
от
€312,284
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О комплексе

Проект в Измире, основном городе у Эгейского побережья Турции, представляет собой современный комплекс из четырех зданий. Расположен на первой береговой линии в спокойном районе центра города.

В трёх жилых зданиях этого комплекса насчитывается 469 квартир с просторными террасами. Четвёртое здание - часть международной сети отелей Marriott.

В проекте есть спартаменты с 1-4 спальнями. Из окон - виды на город и Измирский залив. Парковочное место входит в стоимость жилья.

Также проект включает все необходимые современные удобства премиум-класса для проживания. Здесь есть открытый и закрытый бассейны, зелёные парки, фитнес-центр, сауны, детские площадки, кафе и рестораны.

Подходит под гражданство.

Особенности квартир

В всех апартаментах есть холл, гостиная, кухня, 1-4 спальни, 1-2 ванные комнаты, 1-2 балкона. В некоторых апартаментах есть кабинет, прачечная, гардеробная.

Расположение и объекты поблизости

Измир - город в Турции, который считается самым современным. Он является крупным промышленным центром и городом университетов, где есть небоскрёбы, современные торговые центры, парки и широкие набережные.

Средиземноморская природа добавляет региону живописности и красок.

Всего в получасе езды от Измира - такие популярные турецкие курорты, как Чешме и Алачаты. Эти места привлекают туристов своими песчаными пляжами и чистой изумрудной водой. Там есть современные пляжные клубы, пристань для яхт, исторические улицы, рестораны и живописные винодельни.

Местонахождение новостройки
Эгейский регион, Турция

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Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Эгейский регион, Турция
от
€312,284
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