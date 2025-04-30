Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция

Престижная резиденция предлагает широкий выбор изысканных апартаментов и вилл, доведенных до совершенства. Насладитесь просторными комнатами, залитыми естественным светом, оформленными в современном стиле с использованием высококачественных материалов. Каждый дом является образцом комфорта и функциональности, обеспечивающим элитный образ жизни. Выйдите на улицу и откройте для себя обилие пышной зелени, красивые ухоженные сады и парки, создающие освежающий оазис в городе. Ведите здоровый и активный образ жизни со спортивными сооружениями, фитнес-центрами и бассейнами.
Особенности
Окончание строительства - 30.08.2025.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в оживленном районе Başakşehir. В двух шагах от комплекса располагаются образовательные учреждения, больницы, магазины и развлечения.