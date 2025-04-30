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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция

Башакшехир, Турция
от
$227,618
18.05.2025
$227,618
17.05.2025
$226,779
16.05.2025
$226,930
14.05.2025
$228,756
13.05.2025
$226,317
11.05.2025
$225,829
10.05.2025
$226,584
09.05.2025
$224,743
08.05.2025
$223,925
07.05.2025
$224,699
14.04.2025
$223,691
13.04.2025
$223,822
12.04.2025
$224,657
11.04.2025
$229,735
10.04.2025
$230,671
09.04.2025
$231,829
08.04.2025
$231,684
06.04.2025
$231,822
05.04.2025
$229,710
04.04.2025
$232,778
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Описание Описание
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ID: 22160
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394107
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Престижная резиденция предлагает широкий выбор изысканных апартаментов и вилл, доведенных до совершенства. Насладитесь просторными комнатами, залитыми естественным светом, оформленными в современном стиле с использованием высококачественных материалов. Каждый дом является образцом комфорта и функциональности, обеспечивающим элитный образ жизни. Выйдите на улицу и откройте для себя обилие пышной зелени, красивые ухоженные сады и парки, создающие освежающий оазис в городе. Ведите здоровый и активный образ жизни со спортивными сооружениями, фитнес-центрами и бассейнами.

Особенности

  • парковка
  • зеленая зона
  • охрана
  • детская площадка
  • крытый бассейн
  • хамам, сауна, спа
  • тренажерный зал
  • витаминный бар
  • теннисный корт
  • кинотеатр
  • игровая комната
  • прогулочная зона
  • большая площадь

Окончание строительства - 30.08.2025.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в оживленном районе Başakşehir. В двух шагах от комплекса располагаются образовательные учреждения, больницы, магазины и развлечения.

  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Торговый центр Akbati - 9 минут
  • Университет - 5 минут
  • Больница - 9 минут
  • Аэропорт Стамбула - 25 минут

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$227,618
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