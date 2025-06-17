  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Картал
  4. Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от
$248,818
08.07.2025
$248,818
06.07.2025
$248,854
05.07.2025
$249,258
04.07.2025
$248,258
03.07.2025
$248,537
02.07.2025
$248,648
01.07.2025
$250,123
29.06.2025
$250,088
28.06.2025
$250,541
27.06.2025
$250,728
26.06.2025
$252,065
25.06.2025
$252,887
24.06.2025
$255,055
22.06.2025
$254,343
21.06.2025
$254,589
20.06.2025
$255,882
19.06.2025
$254,972
18.06.2025
$253,689
17.06.2025
$254,118
15.06.2025
$253,793
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23212
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414551
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал
  • Метро
    Soğanlık (~ 800 м)

О комплексе

Каждая мечта заслуживает того, чтобы стать явью. Но иногда реальность превосходит самые смелые мечты. Резиденция, состоящая из 227 апартаментов, имеет уникальную локацию и богатую инфраструктуру, позволяя улучшить свою жизнь.

  • сад
  • вид на Принцевы острова
  • круглосуточная охрана
  • открытый бассейн
  • детский бассейн
  • терраса для загара
  • лобби
  • гараж
  • детская площадка
  • баскетбольная площадка
  • теннисный корт
  • зеленая зона
Расположение и объекты поблизости
  • Станция Мармарай - 250 метров
  • Супермаркет - 250 метров
  • Университет - 1,4 км
  • Гавань Пендик - 5 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 10 км
  • Аэропорт - 17 км

Местонахождение на карте

Картал, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Яркая и просторная квартира в Алании,Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$109,976
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Оба, Турция
от
$211,410
Жилой квартал Трехкомнатная квартира на продажу в Алании, Тосмур
Оба, Турция
от
$116,382
Жилой квартал Квартира под ключ для продажи в Алании,Тосмур
Оба, Турция
от
$165,498
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,05 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$248,818
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$222,941
Резиденция располагает бассейном, хамамом, парной и сауной, фитнес-центром, ухоженным садом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, станцией метробуса, торговыми центрами, больницами, школами
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Nordic Life Residence
Жилой квартал Nordic Life Residence
Оба, Турция
от
$128,128
Nordic Life Residence - это новый проект в Алании, состоящий из квартир с одной, двумя и тремя спальнями в 3 современных высотных зданиях с современной отделкой. Резиденция Nordic Life расположена в районе Тосмур Алании и имеет отличные социальные удобства рядом со школой, пляжем, аптекой, п…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Аланья, Турция
от
$151,618
Комплекс расположен на возвышенности в Авсалларе в 23км западнее от центра Алании. Ближайший аэропорт Газипаша располагается в 60км.По всему периметру территории представлены различные виды насаждений, которые не оставят вас равнодушными во время прогулки. Также вы можете отдохнуть в лаунж-з…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Показать все публикации