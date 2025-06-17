Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция

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Каждая мечта заслуживает того, чтобы стать явью. Но иногда реальность превосходит самые смелые мечты. Резиденция, состоящая из 227 апартаментов, имеет уникальную локацию и богатую инфраструктуру, позволяя улучшить свою жизнь.
сад
вид на Принцевы острова
круглосуточная охрана
открытый бассейн
детский бассейн
терраса для загара
лобби
гараж
детская площадка
баскетбольная площадка
теннисный корт
зеленая зона
Расположение и объекты поблизости
Станция Мармарай - 250 метров
Супермаркет - 250 метров
Университет - 1,4 км
Гавань Пендик - 5 км
Автомагистраль ТЕМ - 10 км
Аэропорт - 17 км
Местонахождение на карте
Картал, Турция
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Резиденция располагает бассейном, хамамом, парной и сауной, фитнес-центром, ухоженным садом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, станцией метробуса, торговыми центрами, больницами, школами
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