Квартиры от застройщика в Пендике, Турция

Жилой комплекс Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$166,053
Резиденция располагает круглосуточным обслуживанием, банкетным залом, баром и кафе, детским бассейном, консьерж-сервисом, фитнес-центром, игровой комнатой, конференц-залом, крытым бассейном, рестораном, спа-центром, сауной. Окончание строительства - июль 2025 года. Расположение и объекты по…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$339,240
Предлагаются апартаменты с видом на море, гавань и окружающую природу. Резиденция располагает декоративными бассейнами, тренажерными залами, лужайками, детскими площадками, прудом, спортивными площадками, розовым и фруктовым садами, зоной отдыха, сауной и турецкой баней. Окончание строительс…
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$164,148
Жилой комплекс Siltas Panorama создан, чтобы ваша жизнь стала такой, о которой вы всегда мечтали. Резиденция, расположенная на земельном участке площадью 23 000 м2, открывает двери к вашей мечте. Здесь вы найдете просторные апартаменты с 2-5 спальнями, балконами, террасами, собственными сада…
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$339,319
Новый проект в районе Пендик. Один из текущих проектов с панорамным видом на море и Принцевы острова. В нем около 650 квартир с новейшими архитектурными и инженерными решениями. Все апартаменты с 1-5 спальнями, балконами, террасами или садами. Удобства и оснащение в доме В проекте также ест…
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, район Бахчелиэвлер, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$321,332
Предлагаются просторные апартаменты c высококачественной отделкой. Резиденция располагает садами и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе и ресторанами, фитнес-залом, спа-центром с парной, сауной и турецкой баней, крытыми бассейнами для детей и взрослых. Комплекс станет самым…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$266,616
Предлагаются квартиры с большими балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, тренажерным залом, спа-зоной, хамамом и сауной, детским садом и детской площадкой, баскетбольной площадкой и футбольным полем, открытым бассейном с подогревом, парковкой. Окончание строитель…
Жилой комплекс Новая резиденция с садом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$640,407
Резиденция располагает детскими площадками, садом, фитнес-центром, сауной и хамамом, круглосуточной охраной, парковкой. Окончание строительства - март 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистрал…
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и фитнес-центром в живописном районе, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$337,695
Резиденция располагает зеленой зоной, бассейнами, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и хамамом, фитнес-центром, детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, рядом со всей необходимой инфр…
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и зонами отдыха рядом с автомагистралями и морем, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$259,902
Резиденция располагает спортивными и детской площадками, бассейном, зоной барбекю, зонами отдыха, пешеходными дорожками, фитнес-центром, кафе и рестораном, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль ТЕМ - 5 минут Автомагистраль Е5 - 5 минут Прибрежн…
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$685,443
Жилой комплекс расположен на участке 13 000 м2, из которого 65% - зеленые насаждения. В проекте есть 5 блоков с квартирами и 9 вилл. В комплексе есть различные планировки юнитов - квартиры с 2-3-мя спальнями и виллы с 5 спальнями. Помимо жилых апартаментов и бассейна, в проекте есть другие у…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$225,687
Резиденция располагает крытым бассейном, трехуровневой парковкой, фитнес-центром, кафе и ресторанами. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с парком. Торговый центра - 2,7 км Аэропорт - 4,5 км Больница - 4 км
